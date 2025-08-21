"שועה יישאר הקפטן, אצילי יכול לחזור לנבחרת"

בית”ר ירושלים פותחת עונה. בצל ההדחה המאכזבת מאירופה, פרשת ירדן שועה והחגיגה הגדולה ב-0:5 על הפועל חיפה בחצי גמר גביע הטוטו, ברק אברמוב ערך מסיבת עיתונאים לקראת פתיחת ליגת העל מול בני סכנין וכהרגלו לא הסתיר שום דבר.

ברק אברמוב פתח את דבריו: “ערב טוב לכולם. העונה הזו עבור המועדון היא מיוחדת כי היא מייצגת 90 שנים למועדון. אני אדבר על השנים שלי במועדון, זו העונה הרביעית שאני פותח, ובשלוש השנים שחלפו עשינו שינויים שרצינו. כשהגעתי למועדון אני וכפיר אדרי בנינו תוכנית לחמש שנים קדימה, ואני שמח שהגענו לחלק מהיעדים שהצבנו לעצמנו לחמש שנים כבר אחרי שלוש שנים. הרבה בזכות ברק יצחקי ואלמוג כהן. גם בפאן הניהולי המועדון במקום אחר לגמרי ממה שהיה.

“אנחנו בפתיחה של עונה ואנחנו רוצים להביא עוד שחקנים, יש לנו את הכסף אבל מחכים לשחקנים הנכונים. אנחנו רוצים לעשות עונה יותר טובה מהעונה שעברה, שבה עשינו מקום רביעי וגמר גביע. אני מקווה שנהיה יותר קרובים לצמרת מהעונה החולפת. בסוף אנחנו עם רגליים על הקרקע ומבינים שיש לנו מתחרים גדולים.

ברק אברמוב, "היינו במקום הרביעי, רוצים להתקרב יותר לצמרת העונה" (שחר גרוס)

“העונה בית”ר ירושלים שברה שיא מנויים, 13,000 מנויים. זה מראה על עוצמה של המועדון וחיבור של הקהילה למועדון, אני מאמין שזו הצלחה גדולה שלי כראש המערכת ואני מצפה שזה ימשיך לגדול. וזהו, שתהיה לנו עונה מוצלחת”.

האם זה לא הזמן לומר ‘אנחנו רוצים לרוץ לתארים’: “אמרתי, אנחנו רוצים לעשות עונה יותר מוצלחת מהעונה הקודמת. עוד פעם, אנחנו מסתכלים על מי שמולנו ומכבדים אותם, ולכן לא ניתן הצהרות בומבסטיות. יש לי את הצוות המקצועי הכי טוב בישראל, אלמוג כהן המנהל המקצועי הכי טוב בישראל. ברק יצחקי, אני אמרתי ממסיבת העיתונאים הראשונה כשחתם שיצחקי איש כדורגל ויהיה מאמן ענק, ואנחנו רואים את זה היום בתוצאות”.

ברק יצחקי, ברק אברמוב ואלמוג כהן, "הצוות הטוב בישראל" (שחר גרוס)

הבעלים על ירדן שועה: “הוא קיבל את העונש שנגזר עליו, ואנחנו ממשיכים רגיל. הוא עשה טעות, הבין אותה, קיבל את העונש וממשיך הלאה. הוא ימשיך להיות הקפטן. אין אף אחד מעל המועדון. לא משנה כמה הוא טוב וכמה הקבוצה חשובה לו, בסוף יש מערכת וצוות מקצועי ומי שלא יודע לכבד את זה לא יהיה בבית”ר ירושלים. עם ירדן שועה החלטנו על עונש, הוא קיבל אותו וממשיכים. אנחנו רוצים אותו בבית”ר ירושלים, הוא שחקן חשוב מקצועית וחברתית, אבל כמובן אנחנו רוצים שהוא יתנהל כמו שצריך, וכמו שהתנהל בזמן שלי בבית”ר”.

ירדן שועה, "קיבל את העונש, אף אחד לא מעל המועדון" (שחר גרוס)

בנוגע לשחקנים המתנדנדים: "לי-און מזרחי ביקש לעבור למ.ס אשדוד, סיכמנו עם ג’קי בן זקן ואחר כך הוא התחרט ולא רצה לעבור לשם. אמרנו לו שהוא יכול להתחרות על המקום שלו או לעבור לאשדוד.

“סילבה קאני שחקן של בית”ר ירושלים. הוא ביקש לבדוק מה המצב שלו והאם יכול לעבור למועדון אחר. נכון לעכשיו הוא שחקן בית”ר, אבל אם נמצא עסקה שיכולה להתאים לנו נעשה אותה. אם לא הוא יישאר”.

סילבה קאני, ביקש לבדוק את מצבו (שחר גרוס)

על התקציב לעונה הקרובה “תקציב המועדון יחצה את 60 מיליון השקלים וכבר עבר בבקרה. שכר השחקנים מעל 27 מיליון שקל. אנחנו נעשה את ההכי טוב שאנחנו יכולים, גם בפאן הכלכלי מנסים לגייס כמה שיותר כספים ואני נותן מה שאני נותן. אנחנו עוד לא במקום של מכבי חיפה, אבל בזכות הצוות המקצועי שלי אנחנו יכולים להיות קרובים לקבוצות עם תקציב גדול משלנו”.

על אצילי ונבחרת ישראל: “אני לא מבין למה הפסיקו את השירות שלו בנבחרת ישראל. אנחנו חיים בעולם שאנשים עושים בו דברים לא נכונים, אבל לא פלייליים. אם הייתי שינו זוארץ, בוודאות הייתי מחליט שאצילי ודור מיכה יכולים לחזור לנבחרת”.