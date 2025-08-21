מנכ״ל שותף חדש בגליל, בעמק מעבים את הסגל

הפועל גליל עליון צירפה את צח אשנר, חבר קיבוץ דפנה, לצוות הניהולי של המועדון, שם יכהן כמנכ"ל משותף לצד ניר וסרמן. במהלך השנים האחרונות שימש אשנר בן ה-49 כמנהל מחלקת הספורט במועצה האזורית מבואות חרמון, וצבר ניסיון רב בתחום הניהול והספורט.

בהפועל העמק עיבו את הסגל עם צירופו יונתן מלול הצעיר, שעלה לבוגרים מקבוצת הנוער של האגודה, הפועל גלבוע/מעיינות. מלול (18, גארד, 1.89) רשם בעונה האחרונה בקבוצת הנוער - על ממוצעים של 9.9 נק׳ ו-4.9 ריב׳ למשחק במסגרת הבית העליון.

מלול אמר: ״שמח ומתרגש להמשיך במועדון שהיה לי לבית בשנים האחרונות. מחכה לבוא ללמוד ולעבוד עם הרמה הכי גבוהה שיש. מאחל עונה מוצלחת לקבוצה ומחכה כבר לפגוש את כולם״.

שרון אברהמי (עמרי שטיין)

שרון אברהמי, מאמן הפועל העמק, הוסיף: ״שמח מאד על ההחתמה של יונתן, בוגר מחלקת הנוער הנהדרת שלנו ושחקן מוכשר מאוד. ההחתמה של יונתן בהפועל העמק, כמו של שאר הצעירים בוגרי מחלקת הנוער שלנו, מסמנת את ההמשכיות הטבעית ואת שיתוף הפעולה הנהדר שנרקם בין מחלקת הנוער לקבוצה הבוגרת״.

יואב שנקמן, המנהל המקצועי של גלבוע מעיינות אמר: ״אנחנו שמחים מאוד שיונתן מלול נשאר איתנו ומצטרף להפועל העמק.חתימה של שחקנים צעירים שגדלו במועדון וממשיכים לקבוצה הבוגרת מלמדת על שיתוף פעולה, חיבור וחזון גדול. אני מאמין שיצרנו את הנוסחה הנכונה לכל שחקן צעיר, מגילאים צעירים ועד קריירה מקצוענית בקבוצה הבוגרת״.