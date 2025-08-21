יום חמישי, 21.08.2025 שעה 16:46
ג'ייקוב פוגלסאנג, הרוכב שלבש את החולצה האדומה ב'וולטה', הודה בקושי שבלבישת חולצת ישראל פרמייר טק בהקשר החברתי-פוליטי הנוכחי. וגם: דה מארצ'י

ארגונים לא ממשלתיים רבים מגנים מדי יום את פעולות מדינת ישראל בעזה ובמזרח התיכון. המצב מטלטל גם את פלוטון האופניים המוביל מאחורי הקלעים. נוכחותה של חברת Israel Premier Tech באירועים המרכזיים בלוח השנה כבר מציבה אתגרים ביטחוניים עבור המארגנים וללא ספק מפריעה, במידה זו או אחרת, לרוכבי האופניים שלובשים את חולצת הקבוצה. בהצהרה נדירה וכנה, אחד מרוכבי הקבוצה הישראלית לשעבר, הדני ג’ייקוב פוגלסאנג, שם את קולו ודבריו בסיטואציה לא נוחה למדי.

“כמובן, עדיף לרכוב בלעדיו”, ענה רוכב האופניים בן ה-40 שפרש לאחרונה כשנשאל איך זה ללבוש את צבעי הנבחרת הישראלית בהקשר החברתי והפוליטי הנוכחי סביב המדינה והאזור. “אני לא רוצה להתערב במה שקורה פוליטית, אבל בהחלט נחמד יותר לרכוב בלי הלוגו הישראלי מאשר איתו”, הודה פוגלסאנג כשהתייחס למצב.

במהלך הג'ירו ד'איטליה השנה, חלק מהאוהדים מחו באופן גלוי על השתתפותה של IPT במרוץ. “לא זכיתי לחוות את האירועים האלה ממקור ראשון, אבל עם או בלי Israel Premier Tech בתחילת המרוץ, כנראה שהיו הפגנות דומות. גם בטור דה פראנס רואים מחאות נגד האקלים. אירועים אלה זוכים לסיקור תקשורתי רב. עם זאת, בהחלט עדיף לרכוב בלי הלוגו”, התעקש רוכב האופניים לשעבר.

אלסנדרו דה מארצאלסנדרו דה מארצ'י ישראל פרמייר טק (אחר)

ה-IPT נוסד בשנת 2014 ומומן על ידי איש העסקים הקנדי-ישראלי סילבן אדמס מאז 2015. המיליארדר מימן גם את הגראנד פארטנזה הראשונה מחוץ לאירופה בשנת 2018, כאשר הג'ירו החל בישראל. פוגלסאנג, שהצטיין במיוחד בתקופתו בקבוצת אסטנה, כאשר לקח את ניצחונו היחיד בשלב הגראנד טור בסבב הספרדי של 2019 שם לבש את החולצה האדומה, חתם בקבוצה הישראלית בשנת 2022, לפני שפרץ הסכסוך המתגבר הנוכחי בעזה.

רוכב האופניים האיטלקי אלסנדרו דה מרצ’י, שרכב גם הוא עבור ישראל פרמייר טק בעבר, הצהיר שיהיה לו קשה מאוד לחזור על החוויה הזו כעת. “אם הייתי שם עכשיו, היו לי קשיים רציניים. אני לא מתכוון לבקר אף אחד שרוכב עבור הקבוצה הזו. כל אחד חופשי להחליט, אבל כרגע לא הייתי חותם על חוזה עם ישראל. לא יכולתי להתמודד עם הרגשות שיש לי, להיות מעורב במשהו כזה”, ציין בראיון בסוף יולי.

“עכשיו, כשאני מבוגר יותר ויכול להרהר יותר, אני מרגיש שהאידיאל הוא ללכת בעקבות הקוד המוסרי שלך. כרגע, הייתי עושה דברים אחרת. אז, הבנתי מעט מאוד על ישראל”, הוסיף האיטלקי בן ה-39, שיפרוש מהפלוטון השנה. כמו רוכבים רבים אחרים, כסף וההזדמנות להישאר מקושרים לאליטה היו בראש סדר העדיפויות כשחתמתי בקבוצה בזמנו.

מרצ'י קרא לפעולה מצד ה-UCI, וביקר את חוסר ההתחשבות של איגוד הרכיבה העולמי בנוגע לאירועים בעזה. “אנחנו צריכים להראות שעולם הרכיבה דואג לזכויות אדם ולהפרת חוקים בינלאומיים”, סיכם רוכב האופניים, אחד מאלה שדיברו בקול רם וברור ביותר על נושא.

חאבייר גילן, מנהל מרוץ ‘הוולטה’, הטור של ספרד, הצהיר כי אינם יכולים למנוע מהנבחרת הישראלית להשתתף, למרות שקיבלו מספר בקשות פרטיות וציבוריות לעשות זאת. “איננו יכולים לגרש את הנבחרת”, הצהיר בכיר במרוץ הספרדי.

