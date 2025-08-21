יום חמישי, 21.08.2025 שעה 16:48
ראקוב נקנסה, חיפה עדיין בחקירה של אופ"א

האירגון הודיע על העונשים בעקבות אירועי המשחק: הפולנים נקנסו ב-40,000 אירו. באופ"א גם הודיעו שמתקיימת חקירה נפרדת בנוגע לאישומים נגד הירוקים

השלט של אוהדי מכבי חיפה (שי שפירא)
השלט של אוהדי מכבי חיפה (שי שפירא)

אופ"א הודיעה היום (חמישי) על עונשים כבדים שהוטלו על ראקוב צ'נסטוחובה הפולנית בעקבות האירועים סביב המשחק מול מכבי חיפה במוקדמות הקונפרנס ליג. לפי ההודעה הרשמית של ועדת האתיקה והמשמעת של אופ"א, הקבוצה הפולנית הורשעה בשני סעיפים חמורים: הדלקת אבוקות ביציע האורחים והעברת מסר שאינו הולם לאירוע ספורט.

בעקבות ההרשעות, נקנסה ראקוב בסכום של 30,000 אירו על השימוש באמצעים פירוטכניים, ונאסר עליה למכור כרטיסים לאוהדיה למשחק החוץ הבא שלה במסגרת מפעל אירופי. עם זאת, האיסור על מכירת כרטיסים הושהה לתקופת מבחן של שנתיים, כך שבמידה והקבוצה לא תעבור עבירות דומות בתקופה זו - העונש לא ייכנס לתוקף.

בנוסף, נקנסה ראקוב ב-10,000 אירו נוספים בגין העברת "מסר בלתי הולם במהלך המשחק”. כזכור, הקהל הפולני הציג שלט שעליו נכתב: “ישראל רוצחת בעזה והעולם שותק".

אוהדי מכבי חיפה (IMAGO)אוהדי מכבי חיפה (IMAGO)

באופ"א הוסיפו כי חקירה נפרדת עדיין מתנהלת גם בנוגע להתנהלות מכבי חיפה במשחק המדובר, וכי פרטים נוספים יימסרו כאשר יושלם הליך הבדיקה בעניין. כידוע, אוהדי חיפה מצידם הציגו שלט אחר שעורר סערה גדולה ובו נכתב: “רוצחים מאז 1939”.

נשיא ראקוב, פיוטר אובידז'ינסקי, התראיין לתקשורת הפולנית ודיבר גם על האירועים עם מכבי חיפה – כולל הצהרה חריפה: “פנינו בנושא לכל הרשויות, גם להתאחדות הפולנית וגם למדינה. ההתנהגות של קבוצת האוהדים של מכבי חיפה ראויה לגינוי. אני לא מדבר על הנהלת המועדון, משום שהבעלים, תוך סיכון לשנאה עצומה מצד לאומנים ישראלים, אמר שאביו נולד בפולין, והוא מגנה בתוקף את ההתנהגות מהיציע”, הוסיף על יעקב שחר.

אובידז'ינסקי הבהיר: “שלחנו מכתב ממשרד הספורט לראשי אופ”א, אני גם יודע שמשרד החוץ נקט בפעולה רשמית. אני מצפה שאופ"א תהיה חסרת רחמים כאן. לאומיות קיצונית בכל צורה שהיא היא מפחידה. לאומיות ישראלית היא מפחידה, אולי אפילו יותר”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */