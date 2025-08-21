יום חמישי, 21.08.2025 שעה 16:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

נחמני סיכם, בהפועל חיפה מחכים לחתימה של כץ

לאחר שחרור דור חוגי, האדומים מהכרמל סיכמו עקרונית עם החלוץ וממתינים לחתימה הרשמית של הבעלים. קבוצת הרכישה שהתגבשה נמצאת במצב פינג פונג מולו

|
סתיו נחמני (עמרי שטיין)
סתיו נחמני (עמרי שטיין)

לקראת משחק פתיחת העונה שלה בליגת העל ביום שבת הקרוב, בהפועל חיפה מחכים לבעלים יואב כץ כדי שיחתום על ההסכם שסוכם עקרונית עם החלוץ סתיו נחמני שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE.

אחרי שחרור דור חוגי נוצר חלל בחלק הקדמי שנשען בעיקר על ג'בון איסט. מאמן הקבוצה, גל אראל, סימן את נחמני כאלטרנטיבה טובה. השחקן מוזכר גם כאופציה לבני ריינה, אך מולם אין כרגע שום משא ומתן.

במקביל לרצון להתחזק בחלוץ, מאחורי הקלעים קבוצת הרוכשים העתידית שהתגבשה בתקופה האחרונה נמצאת במצב של פינג פונג מול כץ בכל מה שנוגע לרכישה אפשרית. המשא ומתן נמשך למרות שהבעלים מכחיש בכל הזדמנות שיש משא ומתן כזה. בכל מקרה, אחד התנאים לעסקה תהיה לסגור את הנושא לפני תום מועד העברות ב-18.9.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */