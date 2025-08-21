"הרגשנו שנפלו הצעות בגלל השנאה לישראל"

אמש (רביעי) הושלם מעברו של דור תורג’מן לניו אינגלנד רבולושן מה-MLS. הקבוצה האמריקאית שילמה למכבי תל אביב שישה מיליון דולר עבור החלוץ הצעיר, שחובר לעיליי פיינגולד ויחל כעת באתגר החדש והראשון שלו מעבר לים. אביו, גבי תורג’מן, עלה לדבר על המעבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

איך אתה מרגיש לגבי הגשמת החלום?

”חיכינו קצת, לא תכננו לעבור לפני כמה שנים. הוא רצה והגיע הזמן, ברוך השם”.

מה דעתך לגבי הדיבורים שלא הבשילו?

”זה נגמר טוב, רצינו גם אירופה לא אגיד לך שלא. אנחנו יודעים שהמצב באירופה לישראל לא טוב, לא אוהבים אותנו. הרגשנו הצעות שנפלו בגלל העניין הזה, בגלל השנאה לישראל. אוהדים הפילו עסקאות, יש קבוצות שהשחקים שלא רצו לקבל שחקן ישראלי - מהליגה האנגלית הספרדית הצרפתית”.

אתם תלוו אותו שם?

”עכשיו מחכים לאישורי עבודה ומטפלים בעניינים פורמליים. מאמין שזה ייקח כמה ימים, ואחרי זה יש נבחרת ,אז כלום לא סגור. צריך לראות איך אנחנו עושים את זה? סגרו לו מלון ורכב שם, רצינו לנסוע להעביר את כל הדברים אבל האמריקאים הקדימו אותנו”.

איך לדעתך דור יתאקלם?

”הוא יהיה עם בת הזוג שלו, זה כבר טוב. פיינגולד נמצא איתו בקבוצה וזה עוזר מאוד, הוא לא לבד. עידן ואני נסע מתי שצריך. לא נגור שם אבל מאמין שנסע הרבה”.

דור תורג'מן (ראובן שוורץ)

הוא דיבר על פיינגולד לקראת המעבר?

”כן הוא מדבר איתו לגבי הדירה וההלך רוח. גם מקצועית אנחנו יודעים, הוא יהיה חלוץ פותח וישחק”.

הוא דיבר עם מאמן ניו אינגלנד?

“אני לא זוכר להגיד לך, אבל דיברנו עם הקבוצה, אני יכול לבדוק את זה. אנחנו רוצים להגיע והכל בסדר”.

מה אתה יכול לספר לנו על העונות האחרונות של דור במכבי ת”א, התחילו קולות להוציא אות מההרכב כי רצו שערן ישחק. כמה זה היה קשה עבורכם והאם דור נפגע?

”דור וערן חברים טובים, ערן שחקן נשמה. כל מה שאני אומר עליו רק יוריד מערכו, אין לנו משהו נגדו, הם חברים טובים והוא עוזר לו. אני מזכיר לך שהוא עלה לבוגרים לפני הנוער, לא ציפיתי שישחק במקום ערן זהבי, ידענו שהוא יחכה בשנה הראשונה הוא שיחק 25 דק כל השנה. אמרתי לו – ‘סבלנות הכל טוב’. לאט לאט הוא התקדם וקיבל את המושכות”.

דור תורג'מן, ערן זהבי ואיסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)

היו רגעים שהוא נשבר?

”לא. הוא רצה להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים ובגלל זה התקדם למכבי ת”א. ידענו שזה יהיה קשה, אתה לא בא ללקק דבש. לקחנו את זה בחשבון ואני חושב שהוא טיפס בסולם בצורה טובה. יש תקופות שזה קשה. היה משחק נגד ריינה שהוא לא נתן לו לשחק ב-0:5 ומאוד כעסתי, אבל לא התלוננתי”.

מה דעתך על לאזטיץ?

”הוא נתן לו את כל הקרדיט. זה מובן שהקהל לחץ שערן ישחק, אבל יש החלטה של מאמן שעוד בתחילת השנה ידעו שדור יהיה החלוץ הראשון, זו לא הפתעה”.

מה לגבי הנבחרת?

”כל מאמן מחליט מה שהוא חושב, אני חושב שהוא יקבל יותר דקות. ראינו חלוצים שמקבלים פי שלושה כדורים מדור וכובשים פחות ממה שהוא כבש. אם דור היה מקבל יותר כדורים במכבי ת”א הוא היה כובש יותר”.

מה הציפיות שלכם מדור ב-MLS?

”אנחנו לא באים כדי להגיד שהיינו שם. דור הולך לעבוד קשה ולתת גולים, הוא הולך להיות הכוכב ולהתעלות על עצמו. הרבה חוזרים משם לאירופה, זו לא תחנה אחרונה. אם המצב היה קורה לפני ה-7 באוקטובר היעד היה באירופה”.