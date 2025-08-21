"300 מנויים? זה כישלון, האצטדיון החדש - מבחן"

עונת 2025/26 בליגת העל כבר מעבר לפינה ועירוני טבריה תפתח אותה בשבת במפגש עם הפועל חיפה. מיקי ביתן, אחד מבעלי המועדון הצפוני, התארח היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר לקראת העונה הקרובה.

מה הציפייה שלך?

“מתרגשים לקראת תחילתה העונה, יש לנו הפעם ציפיות שהן לא להישאר בדקה האחרונה, אלא הרבה לפני. המועדון עדיין לא בנוי לפלייאוף עליון כל עוד אין אצטדיון ביתי מובהק. אנחנו אופטימיים כי ראש העיר קיבל את כל התקציבים, אני מקווה שיאיצו את בניית האצטדיון ושבקיץ הבא זה יסתיים”.

רצית לשחק את משחקי הבית בנתניה, כמה מנויים אתה תביא?

”מכרנו 600-700 מנויים, הפעם אנחנו על חצי מזה. זה כישלון, הייתה אכזבה של הקהל בגלל המתקן בגרין. הם מארחים מאוד יפה, אבל זה טלאי על טלאי. היציע פרוץ ולא מקורה וזה לא היה נוח לקהל הטברייני. חשבנו שנתניה זה רעיון טוב כי יש לנו אוהדים באיזור המרכז. טבריה זו עיר של 50 אלף תושבים והיא לא התקדמה כמו כל שאר המדינה. באיזור המרכז יש טבריינים לשעבר כמוני. ראינו את זה שמגיע יותר קהל לנתניה”.

300 מנויים זה מאפשר כדי לקיים קבוצה בליגת העל?

”אני מסכים, אבל המבחן יהיה האצטדיון הביתי. אחרת לא יהיה טעם. אם שנה הבאה לא נצליח זה יהיה משהו שמאוד ירתיע וייאש אותנו. אני מאמין שאם יהיה אצטדיון ביתי נוכל להיות כמו הפועל חיפה, הפועל ירושלים”.

האוכלוסיה בטבריה מתעניינת בכדורגל?

”כולם אוהדי הקבוצה, אבל אני לא יודע אם במבחן התוצאה זה יעזור. היו משחקים שבהם היו אלפים, אבל זה היה הבלחות”.

מה יהיה בשבת?

”אני מסתפק ה-0:1”.

מה יהיה עם כל התביעות נגדכם?

”אני לא חושב שיש באמת תביעות, רק איומים. יש אנליסט אחד שהוא עצמאי, יש רק תביעה אחת שלו אנליסט שמטופלת על ידי מי שצריך”.