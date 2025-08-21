יום חמישי, 21.08.2025 שעה 13:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

בהפועל תל אביב אופטימיים לגבי מור בוסקילה

המתיחות סביב עתידו של הקשר מתקרבת לסיום. שתי הקבוצות הגישו את עמדותיהן לבוררות, כשהאדומים טוענים: "הוא כבר חלק מהקבוצה, זה רק עניין של זמן"

|
מור בוסקילה עם הכדור (באדיבות המועדון)
מור בוסקילה עם הכדור (באדיבות המועדון)

המתיחות סביב עתידו של מור בוסקילה מתקרבת לרגעי סיום. לאחר שהסיכומים בבוררות התקבלו אתמול, הפועל תל אביב והפועל רמת גן הגישו את עמדותיהן, וכעת כל צד יידרש להגיב למסמכים של האחר לפני שהבורר יקבל החלטה סופית בתחילת השבוע הבא.

המחלוקת העיקרית נותרה בעינה. בהפועל תל אביב טוענים כי מדובר בשחקן חופשי, ועל כן יש לשלם רק דמי השבחה, בעוד ברמת גן משוכנעים שבוסקילה חתום על חוזה מחייב ולכן כל משא ומתן חייב להתנהל מול המועדון ובאישורו.

במועדון האדום אופטימיים מאוד שבוסקילה יהיה בחודורוב בשבוע הבא. לטענת אנשי הפועל, בוסקילה כבר חלק מהקבוצה, והם התחייבו לעמוד מאחוריו גם אם ייקבע סכום דמי השבחה גבוה. "השחקן רוצה להיות בהפועל תל אביב, וגם מבחינתנו זה רק עניין של זמן", אמר גורם בקבוצה.

