"הפועל נבנית להתמודד על האליפות בשנים הבאות"

ביום שבת זה יקרה: אחרי ציפייה גדולה מצד אוהדי הפועל ת”א, הקבוצה שלהם תחזור לליגת העל ותפתח אותה מול עירוני קריית שמונה. אקס האדומים, פיני בלילי, התראיין היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ודיבר על המועדון.

לאן הפועל תל אביב צריכה לכוון העונה?

”אני מאוד אהבתי את המסע”ת אתמול, במיוחד מה שגיא פרימור אמר. הוא אמר שהיא נבנית ובשיחות שיש לי איתו הוא אומר שהפועל ת”א צריכה להיות בחלק העליון. המטרה היא לבנות את הפועל ת”א לעוד שלוש שנים כדי שהיא תתמודד כל שנה על אליפות. השנה היא צריכה לכוון לפלייאוף עליון, זה לא דבר רע אחרי השנים הקשות. שנה הבאה להתמודד על אירופה ושנה אחרי אליפות. אתה יכול לפגוע בזרים ושבגלל המלחמה הזרים יברחו, אז כל מה שבונים יכול להיחרב. אני מקווה שהמלחמה תגמר והכל יהיה מאחורינו”.

מי השחקן המרכזי של הפועל העונה?

”שאלה קשה. זו שנת המבחן של טוריאל. אם עוד 3 שנים טוריאל, בנימין ופיבן יהיו שם אז המצב יהיה טוב. הזרים שבאו לכאן זה לשנתיים ושלוש, זה אומר שהפועל הולכת ומסתכל תעל הטווח הארוך ולא כאן. הם לא חושבים נקודתית. הם מביאים שחקנים שאף אחד לא מוכן ויש שקט מופתי. אי אפשר לדעת אם יש מו”מ וזה לא דבר שקרה לפני”.

מה תהיה התוצאה בשבת?

0:2 להפועל