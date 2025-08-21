יום חמישי, 21.08.2025 שעה 16:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

"אופתע אם נהואל ייתן 50% ממה שסבע נתן"

ראובן עטר דיבר בתוכנית "שיחת היום" בערוץ ONE לקראת פתיחת העונה של מכבי חיפה: "היחיד שצריך להביא זה אבו פאני". וגם: איך יגיב אם יקראו לו לאמן

|
נהואל (עמרי שטיין)
נהואל (עמרי שטיין)

מכבי חיפה מגיעה לתחילת הליגה עם הרבה ספקות, בראש ובראשונה בכל הנוגע למאמן החדש, דייגו פלורס. יש לו הרבה מה להוכיח וגם לו ברור שהוא יעמוד למבחן כבר מהמחזור הראשון אחרי הקיץ המאכזב של הירוקים. אגדת מכבי חיפה, ראובן עטר, התארח היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על מצבה של הקבוצה מהכרמל לקראת המשחק במסגרת המחזור הראשון של העונה מול בני ריינה במוצאי שבת הקרובה.

מי לדעתך השחקן שמכבי חיפה צריכה?
”היחיד שאני חושב שמכבי חיפה צריכה להביא זה אבו פאני. יש לי הרגשה שבמכבי חיפה מחכים בשקט שיעבור תום ההעברות של אירופה, ואז יהיה פער של כמעט שבועיים והמחיר שלו ירד – ומכבי חיפה תכנס שם לתמונה. אני חושב שהם עובדים מאחורי הקלעים”.

אתה חושב שנהואל יהיה המושיע של מכבי חיפה? הם יכולים לבנות עליו?
”אני אופתע אם הוא ייתן 50 אחוז ממה שדיא סבע נתן”.

באיזה הרכב פלורס צריך לשחק ?
”עם עלי מוחמד איתן אזולאי ונהואל לפניהם. סטיוארט חלוץ לבד. הם לא שיחקו ככה עד עכשיו. בצד אחד חזיזה ובצד שני איאד חלאילי או סברינה, אני מקווה שזה יהיה חלאילי”.

אם יתקשרו אליך לאמן את מכבי חיפה מה תעשה?
”לא חסר לי שום דבר, אין מקום לשאלה הזאת. יש מקומות שאני יכול להעביר את הידע שלי ושאני מעביר את הידע שלי. אני עושה הרבה דברים וזה מה שאני רוצה, לא רוצה לחזור לאמן בשום קבוצה”.

יש לך טראומה ממכבי חיפה? אתה לא רוצה תיקון?
”זה לא קשור לחיפה, אימנתי אחריהם. אני מיציתי נכון ל-5 שנים הקרובות את האימון, אני לא רוצה לסגור לגמרי. אין מה לדבר עד אז”.

מה גרם לזה? המתח? הלחץ? חוסר הערכה?
”אימנתי 10 עונות וזכיתי עם בית”ר בגביע המדינה, הייתה לי תקופה מדהימה בכל המקומות. את תחום האימון של בוגרים מיציתי. הלחצים, המערך הזה – אני כבר לא שם, אני נהנה מהחיים, אני נהנה מהעבודה שלי. כשאני משדר ומדבר אני מתרגש ומתכונן ואני נהנה. אני לא רוצה ללכת לאמן. הרבה שחקני עבר שהצליחו מתישהו עצרו ונתנו לאחרים, זה שלווה בחיים ולהעביר את הידע שלך בדרך אחרת”.

כמאמן לא נהנית?
נהניתי, אבל מיציתי.

מה תהיה התוצאה בשבת?
”התלבטתי בין 1:2 ל-1:3 ואני אלך על 1:3 למכבי חיפה. ריינה יבואו בשאננות גם אם הם אומרים שלא”.

הוספת תגובה



