יום חמישי, 21.08.2025 שעה 13:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

סילבס: הצלחה תהיה להתברג בפלייאוף העליון

מאמן אשדוד דיבר במסע"ת פתיחת העונה: "לא רוצים להיות קבוצה שנלחמת נגד הירידה", נימצ'יסקי על אירועי חיפה - ראקוב: "הפולנים מכבדים את ישראל"

|
קרול נימצ'יסקי וחיים סילבס (שחר גרוס)
קרול נימצ'יסקי וחיים סילבס (שחר גרוס)

אחרי שניצלו מירידה במחזור הסיום של העונה שעברה וסיימו במקום האחרון בבית בגביע הטוטו, הקבוצה של חיים סילבס תפתח את העונה מול הפועל י-ם בשבת. היום (חמישי) סילבס דיבר במסיבת העיתונאים החגיגית לפתיחת העונה. 

מבחינתך עונה חדשה בפתח, אתה לא מגיע כדי להציל קבוצה, אבל עדייין יש לך אתגר גדול מהעזיבה של כמה שחקנים מאוד משמעותיים בסגל
”האתגר הוא אתגר קבוע, כל שנה מחדש הקושי הוא שם והקבוצה תמיד משתנה, לפעמים משתנה מאוד ולפעמים קצת פחות. אין ספק שפה יש קבוצה חדשה השנה, אם נקפוץ לשאלה האחרונה, הסגל הוא סגל טוב, אני מאוד מרוצה ממנו. נכון שבמועדונים הללו לוקח זמן לבנות את הסגל, לפעמים יש עיכובים, אבל אני מאוד מרוצה, יש לי את כל הכלים כדי שנצליח, אני מאוד מחכה לפתיחת הליגה. אין לי ספק שבגלל שהקבוצה חדשה יקח טיפה יותר זמן. אנחנו לא מחכים, רוצים לנצח כבר בשבת, אבל הקבוצה תהיה חזקה יותר. מאוד מאמין בשחקנים”.

מה המטרות?
”אני מלא שיערות לבנות מכדורגל (צוחק). מטרות זה מילים, הרבה פעמים זורקים אותן באוויר, כולם מבינים מה זו הצלחה ומה זה כישלון בסדרי הגודל האלה. הצלחה תהיה להתברג בחלק העליון של הטבלה, בשישייה הראשונה, לעשות כדורגל איכותי, לפתח שחקנים ולהגשים להם חלומות, מה שמ.ס אשדוד חרטה על דגלה ואני כמאמן חייב להמשיך ב-DNA הזה. זה הרעיון במועדון כמו מ.ס אשדוד, הרבה שחקנים צעירים ברחבי המדינה יודעים שמ.ס אשדוד זו חממה להתפתחות. כדורגל איכותי, שמח, שיהיה כיף לבוא לראות את הקבוצה. כמובן שהצלחה תהיה פלייאוף עליון, אנחנו רוצים להימנע מלהיות באזורים של המלחמה. בטווח הקרוב, יש הרבה יותר מטרות קרובות להשגה, לנצח משחקים, לשחק כדורגל איכותי, ולראות את הקבוצה מתקדמת ומפתחת. להיות פקטור, שלא נהיה כבר קבוצת תחתית שנלחמת נגד הירידה”.

"לא רוצים להיות קבוצה שנלחמת נגד הירידה"

“על הזרים בכללי  זה רק מוכיח שעבדנו פה כולם ביחד במועדון, כל מי שאחראי על הדבר הזה ובחלק המקצועי, כדי שנצליח לצרף אותם מוקדם יחסית. לגבי ז’אן פלורן באטום, לא תמיד זה קורה בתאריכים שאנחנו רוצים, אבל בסוף זה קורה. אנחנו שמחים שערב פתיחת הליגה מצאנו את הסגל שאנחנו רוצים לרוץ איתו, נכון שעוד יכול להיות שיהיה שינוי כזה או אחר, אבל הסגל העיקרי כאן, הזרים והישראלים שרצינו פה. עכשיו צריך לחבר את זה ושזה יבוא לידי ביטוי בכדורגל טוב. באטום חתם יחסית מוקדם בתחילת הקיץ, הייתה איתו איזושהי סאגה, אלה דברים שיכולים לקרות. אנחנו שמחים שהוא איתנו, אוהבים אותו ומעריכים אותו”.

חיים סילבס (שחר גרוס)חיים סילבס (שחר גרוס)

“הזרים? אני חושב שזה יכול לדחוף את הכדורגל שלנו, אני בעד זה, זה יכול להפוך את הליגה שלנו לתחרותית יותר. בסופו של דבר הצלחנו להרכיב את הסגל כמו שרצינו”.

על העובדה שהרבה מסמנים את הקבוצה כאחת היורדות והאצטדיון החדש שבדרך: “יש אנשים שזאת העבודה שלהם (לפרשן), ואני מסכים עם זה וזה הגיוני, בטח על סמך התוצאות בגביע הטוטו. לכולם מובן שלוקחים את המפעל הזה כאיזשהו מפעל מבחן ואתה לוקח בו גם סיכונים שעלולים לפגוע בתוצאה, ובגלל התוצאות בגביע הטוטו, אני מניח שנוח לומר שאנחנו קבוצה לא מספיק טובה וזה בסדר גמור, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אני וג’קי יודעים לאן הקבוצה הזאת הולכת”.

על האצטדיון: “אני מבחינתי כמובן שכמאמן פחות עסוק בזה, אבל אי אפשר לא לקשור את זה בתהליכים שקורים פה בעיר ובמה שהולך פה. קורה פה משהו, כשנבנה אצטדיון חדש במקום כמו אשדוד, זה מגדיל את כל הציפיות, זה מגדיל את הנפח של הקבוצה והתחום של הכדורגל בתוך העיר והתכונה באוויר. האוהדים מחכים לזה, כולם מחכים לזה, זה לא יקרה השנה. האחריות שלנו לעשות קבוצה מספיק טובה כדי שהיא תוכל לשחק שם בעונה הבאה בליגת העל”.

מה הסיכוי שנראה את הטרייד עם בית”ר ירושלים לגבי לי-און מזרחי: “אני לא יודע. ברור שאני כמאמן הייתי רוצה שכל הדברים ימולאו, לא תמיד זה מסתדר. לגבי הטריידים, יש אנשים שאחראים על זה. אני בסופו של דבר, אם יהיה –אשמח, אם לא יהיה – גם אשמח”.

על התפקיד של ניר ביטון: “הוא דמות חשובה ומפוארת במועדון, אחד הסמלים של המועדון הזה. הוא תורם לנו בכל האספקטים, לא רק כשחקן. כולנו נעזרים בו בהכל. הוא ברכה למועדון שלנו. מבחינת הדשא עצמו, הכל בהתאם ליכולות הגופניות שלו, הוא הגיע לאשדוד בגלל שהיו לו קשיים גופניים, אחרת הוא היה נשאר במקומות אחרים, הגוף דחק אותו, אנחנו נדע להשתמש בו בדקות שהוא באמת יכול מבחינה פיזית ונשתמש בו הכי טוב. גם כשהוא לא על הדשא, התרומה שלו לאשדוד חשובה וטובה”.

שוער הקבוצה, קרול נימצ’יסקי: “אני רק יכול לומר שאני מאוד שמח להיות פה, הייתי מאוד שמח להכיר את ישראלי ואת התרבות. לי ולאשתי טוב מאוד פה ואני מחכה בקוצר רוח לפתוח עונה נוספת באשדוד”.

על המצב הביטחוני: “בהתחלה כמובן שהסתמכנו על התקשורת וזה היה נראה קצת אחרת ממה שראינו פה. עם הזמן ראיתי שזה לא ככה, חוויתי פה רק דברים טובים אז אני יכול לומר רק דברים חיוביים על ישראל”.

קרול נימצקרול נימצ'יסקי (שחר גרוס)

“העונה שעברה הייתה במוד של הישרדות, זה לא רק אני, כולם היו חלק מזה, הצוות המקצועי שהגיע ומאז עשינו תשעה משחקים רצופים בלי הפסד. אני חושב שהמועדון היה מאוד ממוקד במטרה, עשינו דברים שהיו נראים בלתי אפשריים. עכשיו הזמן לבנות משהו חדש. יש לנו בסגל שחקנים מאוד מוכשרים, יכול להיות שייקח לחלק זמן להתרגל לשיטה ולליגה, אבל אני מאוד אופטימי שהעונה הזאת תהיה מוצלחת”.

על האירועים בין ראקוב ממולדתו למכבי חיפה: “ראיתי את מה שאתם ראיתם, יש אנשים שעשו דברים מטופשים, אני לא מתכוון להגיב על זה, כי אם בן אדם או שניים עשו דבר לא טוב, זה לא מעיד על אחרים. אני יודע שהפולנים מכבדים את ישראל, בעיקר בראקוב שיש לה רובע יהודי בעיר, אני לוקח את זה למקום הזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */