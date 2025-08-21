סילבס: הצלחה תהיה להתברג בפלייאוף העליון

אחרי שניצלו מירידה במחזור הסיום של העונה שעברה וסיימו במקום האחרון בבית בגביע הטוטו, הקבוצה של חיים סילבס תפתח את העונה מול הפועל י-ם בשבת. היום (חמישי) סילבס דיבר במסיבת העיתונאים החגיגית לפתיחת העונה.

מבחינתך עונה חדשה בפתח, אתה לא מגיע כדי להציל קבוצה, אבל עדייין יש לך אתגר גדול מהעזיבה של כמה שחקנים מאוד משמעותיים בסגל

”האתגר הוא אתגר קבוע, כל שנה מחדש הקושי הוא שם והקבוצה תמיד משתנה, לפעמים משתנה מאוד ולפעמים קצת פחות. אין ספק שפה יש קבוצה חדשה השנה, אם נקפוץ לשאלה האחרונה, הסגל הוא סגל טוב, אני מאוד מרוצה ממנו. נכון שבמועדונים הללו לוקח זמן לבנות את הסגל, לפעמים יש עיכובים, אבל אני מאוד מרוצה, יש לי את כל הכלים כדי שנצליח, אני מאוד מחכה לפתיחת הליגה. אין לי ספק שבגלל שהקבוצה חדשה יקח טיפה יותר זמן. אנחנו לא מחכים, רוצים לנצח כבר בשבת, אבל הקבוצה תהיה חזקה יותר. מאוד מאמין בשחקנים”.

מה המטרות?

”אני מלא שיערות לבנות מכדורגל (צוחק). מטרות זה מילים, הרבה פעמים זורקים אותן באוויר, כולם מבינים מה זו הצלחה ומה זה כישלון בסדרי הגודל האלה. הצלחה תהיה להתברג בחלק העליון של הטבלה, בשישייה הראשונה, לעשות כדורגל איכותי, לפתח שחקנים ולהגשים להם חלומות, מה שמ.ס אשדוד חרטה על דגלה ואני כמאמן חייב להמשיך ב-DNA הזה. זה הרעיון במועדון כמו מ.ס אשדוד, הרבה שחקנים צעירים ברחבי המדינה יודעים שמ.ס אשדוד זו חממה להתפתחות. כדורגל איכותי, שמח, שיהיה כיף לבוא לראות את הקבוצה. כמובן שהצלחה תהיה פלייאוף עליון, אנחנו רוצים להימנע מלהיות באזורים של המלחמה. בטווח הקרוב, יש הרבה יותר מטרות קרובות להשגה, לנצח משחקים, לשחק כדורגל איכותי, ולראות את הקבוצה מתקדמת ומפתחת. להיות פקטור, שלא נהיה כבר קבוצת תחתית שנלחמת נגד הירידה”.

“על הזרים בכללי זה רק מוכיח שעבדנו פה כולם ביחד במועדון, כל מי שאחראי על הדבר הזה ובחלק המקצועי, כדי שנצליח לצרף אותם מוקדם יחסית. לגבי ז’אן פלורן באטום, לא תמיד זה קורה בתאריכים שאנחנו רוצים, אבל בסוף זה קורה. אנחנו שמחים שערב פתיחת הליגה מצאנו את הסגל שאנחנו רוצים לרוץ איתו, נכון שעוד יכול להיות שיהיה שינוי כזה או אחר, אבל הסגל העיקרי כאן, הזרים והישראלים שרצינו פה. עכשיו צריך לחבר את זה ושזה יבוא לידי ביטוי בכדורגל טוב. באטום חתם יחסית מוקדם בתחילת הקיץ, הייתה איתו איזושהי סאגה, אלה דברים שיכולים לקרות. אנחנו שמחים שהוא איתנו, אוהבים אותו ומעריכים אותו”.

חיים סילבס (שחר גרוס)

“הזרים? אני חושב שזה יכול לדחוף את הכדורגל שלנו, אני בעד זה, זה יכול להפוך את הליגה שלנו לתחרותית יותר. בסופו של דבר הצלחנו להרכיב את הסגל כמו שרצינו”.

על העובדה שהרבה מסמנים את הקבוצה כאחת היורדות והאצטדיון החדש שבדרך: “יש אנשים שזאת העבודה שלהם (לפרשן), ואני מסכים עם זה וזה הגיוני, בטח על סמך התוצאות בגביע הטוטו. לכולם מובן שלוקחים את המפעל הזה כאיזשהו מפעל מבחן ואתה לוקח בו גם סיכונים שעלולים לפגוע בתוצאה, ובגלל התוצאות בגביע הטוטו, אני מניח שנוח לומר שאנחנו קבוצה לא מספיק טובה וזה בסדר גמור, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אני וג’קי יודעים לאן הקבוצה הזאת הולכת”.

על האצטדיון: “אני מבחינתי כמובן שכמאמן פחות עסוק בזה, אבל אי אפשר לא לקשור את זה בתהליכים שקורים פה בעיר ובמה שהולך פה. קורה פה משהו, כשנבנה אצטדיון חדש במקום כמו אשדוד, זה מגדיל את כל הציפיות, זה מגדיל את הנפח של הקבוצה והתחום של הכדורגל בתוך העיר והתכונה באוויר. האוהדים מחכים לזה, כולם מחכים לזה, זה לא יקרה השנה. האחריות שלנו לעשות קבוצה מספיק טובה כדי שהיא תוכל לשחק שם בעונה הבאה בליגת העל”.

מה הסיכוי שנראה את הטרייד עם בית”ר ירושלים לגבי לי-און מזרחי: “אני לא יודע. ברור שאני כמאמן הייתי רוצה שכל הדברים ימולאו, לא תמיד זה מסתדר. לגבי הטריידים, יש אנשים שאחראים על זה. אני בסופו של דבר, אם יהיה –אשמח, אם לא יהיה – גם אשמח”.

על התפקיד של ניר ביטון: “הוא דמות חשובה ומפוארת במועדון, אחד הסמלים של המועדון הזה. הוא תורם לנו בכל האספקטים, לא רק כשחקן. כולנו נעזרים בו בהכל. הוא ברכה למועדון שלנו. מבחינת הדשא עצמו, הכל בהתאם ליכולות הגופניות שלו, הוא הגיע לאשדוד בגלל שהיו לו קשיים גופניים, אחרת הוא היה נשאר במקומות אחרים, הגוף דחק אותו, אנחנו נדע להשתמש בו בדקות שהוא באמת יכול מבחינה פיזית ונשתמש בו הכי טוב. גם כשהוא לא על הדשא, התרומה שלו לאשדוד חשובה וטובה”.

שוער הקבוצה, קרול נימצ’יסקי: “אני רק יכול לומר שאני מאוד שמח להיות פה, הייתי מאוד שמח להכיר את ישראלי ואת התרבות. לי ולאשתי טוב מאוד פה ואני מחכה בקוצר רוח לפתוח עונה נוספת באשדוד”.

על המצב הביטחוני: “בהתחלה כמובן שהסתמכנו על התקשורת וזה היה נראה קצת אחרת ממה שראינו פה. עם הזמן ראיתי שזה לא ככה, חוויתי פה רק דברים טובים אז אני יכול לומר רק דברים חיוביים על ישראל”.

קרול נימצ'יסקי (שחר גרוס)

“העונה שעברה הייתה במוד של הישרדות, זה לא רק אני, כולם היו חלק מזה, הצוות המקצועי שהגיע ומאז עשינו תשעה משחקים רצופים בלי הפסד. אני חושב שהמועדון היה מאוד ממוקד במטרה, עשינו דברים שהיו נראים בלתי אפשריים. עכשיו הזמן לבנות משהו חדש. יש לנו בסגל שחקנים מאוד מוכשרים, יכול להיות שייקח לחלק זמן להתרגל לשיטה ולליגה, אבל אני מאוד אופטימי שהעונה הזאת תהיה מוצלחת”.

על האירועים בין ראקוב ממולדתו למכבי חיפה: “ראיתי את מה שאתם ראיתם, יש אנשים שעשו דברים מטופשים, אני לא מתכוון להגיב על זה, כי אם בן אדם או שניים עשו דבר לא טוב, זה לא מעיד על אחרים. אני יודע שהפולנים מכבדים את ישראל, בעיקר בראקוב שיש לה רובע יהודי בעיר, אני לוקח את זה למקום הזה”.