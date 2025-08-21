יום חמישי, 21.08.2025 שעה 13:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

אנטוורפן רוצה את פארפה, מכבי ת"א תרוויח?

על פי דיווח בבלגיה, המועדון מהצמרת מעוניין באקס מכבי ת"א, לה מגיעים 20% ממכירה עתידית של השחקן. קבוצתו, שרלרואה, דורשת בין 2-3 מיליון אירו

|
פארפה גייאגון (IMAGO)
פארפה גייאגון (IMAGO)

מכבי תל אביב צפויה להכניס סכום נכבד בקיץ הקרוב, כאשר המכירה של דור תורג’מן בשישה מיליון דולר לניו אינגלנד רבולושן מה-MLS כבר הושלמה, בעוד שגם ההודעה הרשמית על מעברו של ווסלי פטאצ’י לאלקמאר ההולנדית תמורת 8 מיליון אירו צפויה להגיע בקרוב. אך האם הצהובים בדרך להכנסה נוספת?

על פי דיווח של העיתונאי הבלגי סשה טבוליירי, אקס הצהובים, פארפה גייאגון, הוא המטרה המרכזית של אנטוורפן כתחליף למישל אנג’ה באליקווישה, אחיו של וויליאם שבדרך לאלופה, שצפוי לעבור לסלטיק. 

על פי הדיווח, אנטוורפן, מועדון שנחשב מצמרת הכדורגל הבלגי ואף זכה לפני כשנתיים באליפות, מעוניינת בפארפה, עליו דורשת קבוצתו, שרלרואה, בין 2-3 מיליון אירו. מכבי ת”א, שמכרה את השחקן לבלגיה לפני כשנתיים תמורת 1.5 מיליון אירו, שמרה לעצמה 20% ממכירה עתידית שלו, ואם הוא אכן יימכר בסכום המדובר, הצהובים יוכלו להכניס לקופת המועדון בין 400-600 אלף אירו. 

פארפה (24) רשם שנתיים מוצלחות למדי במדי שרלרואה. בעונה הראשונה, השחקן מחוף השנהב היה מעורב ישירות ב-10 שערים (4 בישולים ו-6 שערים), בעוד שבעונה שעברה עשה קפיצה נוספת ורשם 7 שערים ו-7 בישולים, מספרים יפים שהפכו אותו לשחקן שתפס את העין של הגדולות.  

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */