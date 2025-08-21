אנטוורפן רוצה את פארפה, מכבי ת"א תרוויח?

מכבי תל אביב צפויה להכניס סכום נכבד בקיץ הקרוב, כאשר המכירה של דור תורג’מן בשישה מיליון דולר לניו אינגלנד רבולושן מה-MLS כבר הושלמה, בעוד שגם ההודעה הרשמית על מעברו של ווסלי פטאצ’י לאלקמאר ההולנדית תמורת 8 מיליון אירו צפויה להגיע בקרוב. אך האם הצהובים בדרך להכנסה נוספת?

על פי דיווח של העיתונאי הבלגי סשה טבוליירי, אקס הצהובים, פארפה גייאגון, הוא המטרה המרכזית של אנטוורפן כתחליף למישל אנג’ה באליקווישה, אחיו של וויליאם שבדרך לאלופה, שצפוי לעבור לסלטיק.

על פי הדיווח, אנטוורפן, מועדון שנחשב מצמרת הכדורגל הבלגי ואף זכה לפני כשנתיים באליפות, מעוניינת בפארפה, עליו דורשת קבוצתו, שרלרואה, בין 2-3 מיליון אירו. מכבי ת”א, שמכרה את השחקן לבלגיה לפני כשנתיים תמורת 1.5 מיליון אירו, שמרה לעצמה 20% ממכירה עתידית שלו, ואם הוא אכן יימכר בסכום המדובר, הצהובים יוכלו להכניס לקופת המועדון בין 400-600 אלף אירו.

פארפה (24) רשם שנתיים מוצלחות למדי במדי שרלרואה. בעונה הראשונה, השחקן מחוף השנהב היה מעורב ישירות ב-10 שערים (4 בישולים ו-6 שערים), בעוד שבעונה שעברה עשה קפיצה נוספת ורשם 7 שערים ו-7 בישולים, מספרים יפים שהפכו אותו לשחקן שתפס את העין של הגדולות.