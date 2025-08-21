מערכת ONE
21/08/2025 21:15
דור פרץ (Picture by Pedja Milosavljevic)
מסעה האירופי של מכבי תל אביב ממשיך בשעה זו, כאשר היא מארחת בסרביה את דינמו קייב במסגרת המשחק הראשון של פלייאוף הליגה האירופית. הצהובים שואפים להשיג מקדמה יקרה לגומלין ולהשיג תוצאה טובה ב”ביתם”.
כזכור, החבורה של לאזטיץ’ גברה על חאמרון ספרטנס פעמיים בסיבוב הקודם של המוקדמות, בסיכום כולל של 2:5, למרות שהציגה יכולת לא מספיק משכנעת. כעת, כשהיא עומדת בפני עידן חדש בחלק הקדמי שלה לאחר מכירתו של דור תורג’מן ועזיבתו הקרבה של ווסלי פטאצ'י, חובת ההוכחה עליה.
מנגד נמצאת אלופת אוקראינה, שאכזבה בסיבוב הקודם של ליגת האלופות כשהודחה, כמו הצהובים, לפאפוס, לאחר שהפסידה לה פעמיים בשני משחקים. הדחה נוספת תהווה מכה גדולה לשאיפות של הקבוצה היוקרתית, שמגיעה מלאת מוטיבציה להעפיל לשלב הבא ולהשכיח את היכולת המרה מהסיבוב הקודם.
הקבוצות נפגשו ארבע פעמים בעבר, כאשר אלופת ישראל לא ניצחה אף משחק מביניהם. פעמיים המשחקים לא הוכרעו והסתיימו בתיקו, כאשר בשני מקרים נוספים האוקראיניים גברו על יריבתם, כשהפעם האחרונה הייתה לפני כמעט עשור.
מחצית ראשונה
-
'38
- האלופה האוקראינית הגבירה קצב, כשהפעם היה תורו של אולכסנדר פיחליונוק לסכן את שערו של משפתי. הקשר ניסה לסובב את הבעיטה לצדה השמאלי של המסגרת, אבל שוער מכבי תל אביב היה ערני, זינק וקלט את הכדור בבטחה
-
'32
- שער! דינמו קייב הצליחה להשוות במצב הראשון שלה למסגרת! וולאדיסלב ונאט הצליח להכניס כדור עומק לנזאר וולושין, שברח לשומר שלו. טייריס אסאנטה ניסה להספיק לסגור אותו, אבל איחר כשחלוץ האוקראינים בעט לתוך שערו של רועי משפתי
-
'29
- אחרי 29 דקות, מצב ראשון לזכות האורחת מאוקראינה, כשוולאדיסלב ונאט הצליח להשתלט על כדור ברחבת הצהובים, ברח לשומר שלו ובעט כדור שטוח שהלך החוצה
-
'25
- כרטיס צהוב ראשון במשחק נשלף לעבור של נזאר וולושין, שניסה לסחוט פנדל משגיב יחזקאל. השופט החליט שזו צלילה והכניס את שמו לפנקס
-
'22
- אושר דוידה ביצע מהלך זהה למה שניסה לעשות קודם לכן, כשחתך מהקו הימני לכיוון המרכז, אלא שהפעם החליט לבעוט כדור עוצמתי לפינה הרחוקה. לרוע מזלו, הבעיטה אמנם כבר הכניעה את נשרט, אך נעצרה בקורה
-
'19
- אלעד מדמון רצה להצטרף לרחבה והחל לרקוד כשהצליח לעבור בין לא פחות מארבעה(!) שחקנים בשטח צפוף, כשלבסוף בעט כדור שנהדף גם כן על ידי נשרט
-
'17
- הצהובים שולטים ללא עוררין במשחק והגיעו למצב נוסף, כשאושר דוידה הצליח להתל בשומר שלו, ומקצה הרחבה בעט לידיו של שוער דינמו קייב שקלט את הכדור
-
'11
- שער! את זה נשרט כבר לא יעצור! כדור עומק אדיר על שטח קטן של שגיב יחזקאל מצא את דור פרץ, שמזווית הרבה יותר קשה הצליח הפעם למצוא את הרשת, ולרשום שער ראשון למכבי תל אביב, ושער ראשון גם לו לעונה הזו
-
'8
- מכבי תל אביב עם החמצת ענק מרגלי דור פרץ, כבר בהזדמנות הראשונה שלה! כריסטיאן בליץ' הצליח לחטוף כדור באזור מסוכן ושחרר את פרץ. הקפטן נותר באחד על אחד מול שוער היריבה ברחבה, אבל השוער רוסלן נשרט שלח את ידו ומנע שער מוקדם
-
'1
- זהו משחקה ה-200 של מכבי תל אביב במסגרת אירופית. יותר מכל קבוצה ישראלית אחרת
-
'1
- השופט גיורגי קרואשווילי הוציא את משחק הפלייאוף לדרך! האם מכבי תל אביב תצליח להשיג מקדמה "ביתית" לקראת הגומלין?