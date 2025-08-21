יום חמישי, 21.08.2025 שעה 22:05
דינמו קייב
שער נזאר וולושין (32)
מחצית
1 1
שופט: גיורגי קרואשווילי
שער דור פרץ (12)
מכבי ת"א
הליגה האירופית 25-26
133-125מיידטילנד1
138-96לגיה ורשה2
122-126שחטאר דונייצק3
124-124אוטרכט4
101-54בראגה5
1011-128א.א.ק. לרנקה6
106-66האקן7
84-56קלוז'8
63-62סטיאווה בוקרשט9
62-52מכבי ת"א10
62-43בראן11
63-43פרטיזן בלגרד12
65-33קופס13
58-84צליה14
42-32זרינסקי מוסטר15
40-12פאוק סלוניקי16
43-25לבסקי סופיה17
33-42רייקה18
32-22אנדרלכט19
32-23הפועל ב"ש20
34-32שלבורן21
39-74שריף טירספול22
35-22פרישטינה23
21-12נואה24
21-12לינקולן רד אימפס25
20-02פנאתינייקוס26
16-52סבאח באקו27
14-32באניק אוסטרבה28
13-22בריידבליק29
13-22היברניאן30
13-22ספרטק טרנאבה31
11-02וולפסברגר32
11-02לוגאנו33
13-02פאקשי34
16-02אילבס35
00-00סלובן ברטיסלבה36
00-00יאנג בויז37
00-00לך פוזנאן38
00-00גנק39
00-00שקנדיה40
00-00לודוגורץ41
00-00אברדין42
00-00דינמו קייב43
00-00סמסונספור44
03-12ריגה סקולה45
02-02אקטובה46
06-32דריטה47
05-22סרבט ז'נבה48
05-22האמרון ספרטנס49
06-22בשיקטאש50
05-12פרדריקסטאד51
דור פרץ (Picture by Pedja Milosavljevic)

מסעה האירופי של מכבי תל אביב ממשיך בשעה זו, כאשר היא מארחת בסרביה את דינמו קייב במסגרת המשחק הראשון של פלייאוף הליגה האירופית. הצהובים שואפים להשיג מקדמה יקרה לגומלין ולהשיג תוצאה טובה ב”ביתם”.

כזכור, החבורה של לאזטיץ’ גברה על חאמרון ספרטנס פעמיים בסיבוב הקודם של המוקדמות, בסיכום כולל של 2:5, למרות שהציגה יכולת לא מספיק משכנעת. כעת, כשהיא עומדת בפני עידן חדש בחלק הקדמי שלה לאחר מכירתו של דור תורג’מן ועזיבתו הקרבה של ווסלי פטאצ'י, חובת ההוכחה עליה.

מנגד נמצאת אלופת אוקראינה, שאכזבה בסיבוב הקודם של ליגת האלופות כשהודחה, כמו הצהובים, לפאפוס, לאחר שהפסידה לה פעמיים בשני משחקים. הדחה נוספת תהווה מכה גדולה לשאיפות של הקבוצה היוקרתית, שמגיעה מלאת מוטיבציה להעפיל לשלב הבא ולהשכיח את היכולת המרה מהסיבוב הקודם.

הקבוצות נפגשו ארבע פעמים בעבר, כאשר אלופת ישראל לא ניצחה אף משחק מביניהם. פעמיים המשחקים לא הוכרעו והסתיימו בתיקו, כאשר בשני מקרים נוספים האוקראיניים גברו על יריבתם, כשהפעם האחרונה הייתה לפני כמעט עשור.

מחצית ראשונה
  • '38
  • החמצה
  • האלופה האוקראינית הגבירה קצב, כשהפעם היה תורו של אולכסנדר פיחליונוק לסכן את שערו של משפתי. הקשר ניסה לסובב את הבעיטה לצדה השמאלי של המסגרת, אבל שוער מכבי תל אביב היה ערני, זינק וקלט את הכדור בבטחה
  • '32
  • שער
  • שער! דינמו קייב הצליחה להשוות במצב הראשון שלה למסגרת! וולאדיסלב ונאט הצליח להכניס כדור עומק לנזאר וולושין, שברח לשומר שלו. טייריס אסאנטה ניסה להספיק לסגור אותו, אבל איחר כשחלוץ האוקראינים בעט לתוך שערו של רועי משפתי
  • '29
  • החמצה
  • אחרי 29 דקות, מצב ראשון לזכות האורחת מאוקראינה, כשוולאדיסלב ונאט הצליח להשתלט על כדור ברחבת הצהובים, ברח לשומר שלו ובעט כדור שטוח שהלך החוצה
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון במשחק נשלף לעבור של נזאר וולושין, שניסה לסחוט פנדל משגיב יחזקאל. השופט החליט שזו צלילה והכניס את שמו לפנקס
  • '22
  • החמצה
  • אושר דוידה ביצע מהלך זהה למה שניסה לעשות קודם לכן, כשחתך מהקו הימני לכיוון המרכז, אלא שהפעם החליט לבעוט כדור עוצמתי לפינה הרחוקה. לרוע מזלו, הבעיטה אמנם כבר הכניעה את נשרט, אך נעצרה בקורה
  • '19
  • החמצה
  • אלעד מדמון רצה להצטרף לרחבה והחל לרקוד כשהצליח לעבור בין לא פחות מארבעה(!) שחקנים בשטח צפוף, כשלבסוף בעט כדור שנהדף גם כן על ידי נשרט
  • '17
  • החמצה
  • הצהובים שולטים ללא עוררין במשחק והגיעו למצב נוסף, כשאושר דוידה הצליח להתל בשומר שלו, ומקצה הרחבה בעט לידיו של שוער דינמו קייב שקלט את הכדור
  • '11
  • שער
  • שער! את זה נשרט כבר לא יעצור! כדור עומק אדיר על שטח קטן של שגיב יחזקאל מצא את דור פרץ, שמזווית הרבה יותר קשה הצליח הפעם למצוא את הרשת, ולרשום שער ראשון למכבי תל אביב, ושער ראשון גם לו לעונה הזו
  • '8
  • החמצה
  • מכבי תל אביב עם החמצת ענק מרגלי דור פרץ, כבר בהזדמנות הראשונה שלה! כריסטיאן בליץ' הצליח לחטוף כדור באזור מסוכן ושחרר את פרץ. הקפטן נותר באחד על אחד מול שוער היריבה ברחבה, אבל השוער רוסלן נשרט שלח את ידו ומנע שער מוקדם
  • '1
  • אחר
  • זהו משחקה ה-200 של מכבי תל אביב במסגרת אירופית. יותר מכל קבוצה ישראלית אחרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גיורגי קרואשווילי הוציא את משחק הפלייאוף לדרך! האם מכבי תל אביב תצליח להשיג מקדמה "ביתית" לקראת הגומלין?
