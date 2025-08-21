הרכבים וציונים



דור פרץ (Picture by Pedja Milosavljevic) דור פרץ (Picture by Pedja Milosavljevic)

מסעה האירופי של מכבי תל אביב ממשיך בשעה זו, כאשר היא מארחת בסרביה את דינמו קייב במסגרת המשחק הראשון של פלייאוף הליגה האירופית. הצהובים שואפים להשיג מקדמה יקרה לגומלין ולהשיג תוצאה טובה ב”ביתם”.

כזכור, החבורה של לאזטיץ’ גברה על חאמרון ספרטנס פעמיים בסיבוב הקודם של המוקדמות, בסיכום כולל של 2:5, למרות שהציגה יכולת לא מספיק משכנעת. כעת, כשהיא עומדת בפני עידן חדש בחלק הקדמי שלה לאחר מכירתו של דור תורג’מן ועזיבתו הקרבה של ווסלי פטאצ'י, חובת ההוכחה עליה.

מנגד נמצאת אלופת אוקראינה, שאכזבה בסיבוב הקודם של ליגת האלופות כשהודחה, כמו הצהובים, לפאפוס, לאחר שהפסידה לה פעמיים בשני משחקים. הדחה נוספת תהווה מכה גדולה לשאיפות של הקבוצה היוקרתית, שמגיעה מלאת מוטיבציה להעפיל לשלב הבא ולהשכיח את היכולת המרה מהסיבוב הקודם.

הקבוצות נפגשו ארבע פעמים בעבר, כאשר אלופת ישראל לא ניצחה אף משחק מביניהם. פעמיים המשחקים לא הוכרעו והסתיימו בתיקו, כאשר בשני מקרים נוספים האוקראיניים גברו על יריבתם, כשהפעם האחרונה הייתה לפני כמעט עשור.