יום חמישי, 21.08.2025 שעה 13:47
כדורגל ישראלי  >> ליגה ארצית לנוער דרום
לוח תוצאות

נקבעו שלוש המוקפצות לליגות הארציות בנוער

בתום הגרלה שנערכה על ידי ההתאחדות לכדורגל, נקבעו הקבוצות שיצטרפו לליגות הארציות בעונה הקרובה: הפועל טירת כרמל, מ.כ אור יהודה ומכבי כפר יונה

|
מכבי כפר יונה נערים א חוגגת (קרדיט: אירנה ליטינסקי)
מכבי כפר יונה נערים א חוגגת (קרדיט: אירנה ליטינסקי)

יממה לאחר הודעת ההתאחדות לכדורגל על אי הרשמתן לעונת המשחקים הקרובה של קבוצות הנוער של א.ס "האדומים" אשדוד, מכבי שעריים רחובות ואיחוד בני שפרעם. ההתאחדות לכדורגל, ערכה לפני זמן קצר, הגרלה בנוכחות נציגים משש הקבוצות שסיימו את העונה במקום השני בליגות המחוזיות לנוער.

זמן קצר לפני תחילת ההגרלה בין הקבוצות הצפוניות, הודיעו על פרישה נציגי מכבי נוג'ידאת - סגנית אלופת מחוז יזרעאל ובני ממב"ע - סגנית אלופת מחוז צפון, מה שהוביל לזכייתה של הפועל טירת כרמל במקום במחוז הצפוני של הליגה הארצית.

בהגרלה בין הקבוצות הדרומיות נאבקו על שני מקומות מכבי קרית מלאכי - סגנית אלופת מחוז שפלה, מ.כ אור יהודה - סגנית אלופת מחוז מרכז ומכבי כפר יונה - סגנית אלופת מחוז שרון. אור יהודה וכפר יונה הן אלה שזכו בהגרלה וישחקו בעונה הבאה במחוז הדרומי של הארצית.

מ.כ אור יהודה (באדיבות המועדון)מ.כ אור יהודה (באדיבות המועדון)
הפועל טירת כרמל (באדיבות המועדון)הפועל טירת כרמל (באדיבות המועדון)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */