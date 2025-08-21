נקבעו שלוש המוקפצות לליגות הארציות בנוער

יממה לאחר הודעת ההתאחדות לכדורגל על אי הרשמתן לעונת המשחקים הקרובה של קבוצות הנוער של א.ס "האדומים" אשדוד, מכבי שעריים רחובות ואיחוד בני שפרעם. ההתאחדות לכדורגל, ערכה לפני זמן קצר, הגרלה בנוכחות נציגים משש הקבוצות שסיימו את העונה במקום השני בליגות המחוזיות לנוער.

זמן קצר לפני תחילת ההגרלה בין הקבוצות הצפוניות, הודיעו על פרישה נציגי מכבי נוג'ידאת - סגנית אלופת מחוז יזרעאל ובני ממב"ע - סגנית אלופת מחוז צפון, מה שהוביל לזכייתה של הפועל טירת כרמל במקום במחוז הצפוני של הליגה הארצית.

בהגרלה בין הקבוצות הדרומיות נאבקו על שני מקומות מכבי קרית מלאכי - סגנית אלופת מחוז שפלה, מ.כ אור יהודה - סגנית אלופת מחוז מרכז ומכבי כפר יונה - סגנית אלופת מחוז שרון. אור יהודה וכפר יונה הן אלה שזכו בהגרלה וישחקו בעונה הבאה במחוז הדרומי של הארצית.

מ.כ אור יהודה (באדיבות המועדון)