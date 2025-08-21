אלונסו מכין הפתעה? ההרכבים המשוערים בספרד

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בכל הכוח עם המחזור השני בלה ליגה. לאחר ניצחונות של ברצלונה וריאל מדריד במחזור הראשון עם לאמין ימאל וקיליאן אמבפה שבלטו מעל כולם, הפסד של אתלטיקו מדריד ועוד מספר שחקנים מפתיעים, כעת מגיע המחזור השני שיזמן גם הוא כמה מפגשים מסקרנים, וייתן לכם הזדמנות לצבור עוד נקודות בנבחרת הפנטזי שלכם כדי לזכות בפרסים.

לעמוד המשחק לחצו כאן

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל אחת מקבוצות הליגה הספרדית למחזור הקרוב, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד הפעם, האם צ’אבי אלונסו התלהב מפרנקו מסטנטואונו עד כדי כך שיעניק לו הופעת בכורה בהרכב? בתקשורת הספרדית משערים שיש לארגנטינאי עדיפות קלה על ברהים דיאס, כשרודריגו שוב מחוץ לתמונת ה-11 של ריאל מדריד.

בטיס - אלאבס (שישי 22:30)

ההרכב המשוער של בטיס: פאו לופס, הקטור ביירין, מארק ברטרה, נתן, ריקרדו רודריגס, סרג'י אלטימרה, פאבלו פורנאלס, אייטור רויבל, רודריגו ריקלמה, ג'ובאני לו סלסו וקוצ'ו הרננדס.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג'וני אוטו, נאוול טנאליה, פקונדו גרסס, ויקטור פרדה, אנטוניו בלנקו, יון גורידי, פאבלו איבנייס, קרלס אלנייה, קרלוס ויסנטה וטוני מרטינס.

קרלס אלנייה (IMAGO)

מיורקה - סלטה ויגו (שבת, 18:00)

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, מטאו מוריי, אנטוניו ראייו, מרטין ואליינט, יוהאן מוחיקה, אנטוניו סאנצ’ס, פבלו טורה, מאראש קומבולה, טאקומה אסאנו, סרג'י דרדר ומתאו ג’וסף.

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קריירה, חאבי רודריגס, יואל לאגו, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, הוגו סוטלו, אילאיש מוריבה, יאגו אספאס, פראן ז'וטגלה ובורחה איגלסיאס.

יאגו אספאס (La Liga)

אתלטיקו מדריד - אלצ'ה (שבת, 20:30)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, דויד האנצ'קו, מטאו רוג'רי, פאבלו באריוס, ג'וני קרדוסו, ג'וליאנו סימאונה, טיאגו אלמדה, חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות’.

ההרכב המשוער של אלצ'ה: מתיאס דיטורו, אלברו נונייס, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, ליאו פדרו, חרמן ואלרה, מרטים נטו, אלייש פבאס, מארק אגואדו, רודריגו מנדוסה ואלברו רודריגס.

חוליאן אלברס (IMAGO)

לבאנטה - ברצלונה (שבת, 22:30)

ההרכב המשוער של לבאנטה: פאבלו קמפוס, ג'רמי טוליאן, אדריאן דה לה פואנטה, אונאי אלגסאבל, חורחה קאבייו, מאנו סאנצ’ס, אוריול ריי, פבלו מרטינס, איבן רומרו, רוג'ר ברוגה וחוסה לואיס מוראלס.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, אריק גארסיה (ז'ול קונדה), רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, דני אולמו (פרמין לופס), פדרי, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס.

לאמין ימאל עם החגיגה האופיינית (IMAGO)

אוססונה - ולנסיה (ראשון, 18:00)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, ג'ון מונקאיולה, לוקאס טורו, איימאר אורוס, רובן גארסיה, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה, ססאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, לואיס ריוחה, פפלו, חאבי גרה, דייגו לופס, הוגו דורו ודני ראבה.

אנטה בודימיר (רויטרס)

ריאל סוסיאדד - אספניול (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, דולייה צ'לטה-צאר, איגור סובלדייה, איין מוניוז, ברייס מנדס, בניאט טוריאנטס, פבלו מרין, טאקה קובו, אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, פרננדו קאלרו, לאנדרו קאבררה, קרלוס רומרו, רמון טראטס, אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, טייריס דולאן, רוברטו פרננדס וחאבי פואדו.

רודריגו מול לאנרדו קאבררה (רויטרס)

ויאריאל - ג'ירונה (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג'וניור, סנטיאגו מוריניו, חואן פוית', רפא מארין, סרג'י קרדונה, דני פארחו, פאפא גיי, ירמי פינו, ניקולא פפה, אלברטו מוליירו ואטה איונג.

ההרכב המשוער של ג'ירונה: ולדיסלב קראפיבצוב, הוגו רינקון, ויטור רייס, דויד לופס, דיילי בלינד, יאנחל הררה, תומא למאר, ג'ון סוליס, ויקטור ציגנקוב, ג'ואל רוקה וכריסטיאן סטואני.

ניקולאס פפה בועט (לה ליגה)

אוביידו - ריאל מדריד (ראשון, 22:30)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ'ו וידאל, דני קאלבו, דויד קוסטאס, רחים אלחסן, קוואסי סיבו, לאנדר דנדונקר, לוקה איליץ', הייסם חסן, איליאס שאירה וסלומון רונדון.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, פרנקו מסטנטואונו (ברהים דיאס), ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

מועמד לפתוח בהרכב, אלונסו מכין הפתעה? פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

אתלטיק בילבאו - ראיו וייקאנו (שני, 20:30)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, דני ויויאן, אייטור פארדס, יורי ברצ'יצ'ה, איניגו רואיס דה גלארטה, אלכס ברנגר, מיקל חאורגיסאר, איניאקי וויליאמס, ניקו וויליאמס ומרואן סנאדי.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראציו, פלוריאן לז'ן, לואיז פיליפה, פפ צ'באריה, אונאי לופס, פדרו דיאס, פתה סיס, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס ואלברו גארסיה.

ניקו וויליאמס (IMAGO)

סביליה - חטאפה (שני, 22:30)

ההרכב המשוער של סביליה: אוריאן נילנד, חואנלו, אנדרס קסטרין, קיקה סאלאס, חוסה אנחל קרמונה, לוסיאן אגומה, ג'יבריל סו, נמניה גודל, דודי לוקבאקיו, צ'ידרה אג'וקה ואקור אדמס.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, איסמעאל בחושה, חואן איגלסיאס, דז'נה דקונם, דייגו ריקו, דאוינצ'י, אדריאן ליסו, לואיס מייה, מריו מרטין, מאורו ארמבארי וכריסטנוס אוצ'ה,

לוקבאקיו חוגג (La Liga)