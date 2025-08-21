"מעבר תורג'מן לספרד נפל מסיבות לא מקצועיות"

דור תורג’מן הפך לשחקן הישראלי האחרון (בינתיים) שעובר לשחק ב-MLS. החלוץ עוזב את מכבי ת”א בדרכו לניו אינגלנד רבולושן, שם הוא ישתף פעולה עם עיליי פיינגולד. עוד לפני הבכורה שלו, סוכנו של תורג’מן, עידן בן אבו, דיבר על המעבר בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עברת קיץ לא פשוט עם דור, איך אתה מרגיש?

“הקלה, אין ספק, כבר כשחתמנו על החוזה במכבי ת”א אחרי המונדיאליטו, היה תכנון לצאת אחרי שנתיים לחו"ל. השנה הראשונה אחרי החוזה הייתה עונה פנטסטית. ההצעות התחילו להגיע בקיץ לפני שנה – צסק"א, הכוכב האדום. בקיץ עברנו ‘טלטלה’, כי היינו אמורים לעזוב, אבל הכל לטובה.

“בינואר קיבלנו הצעה יוצאת דופן מאנגליה ביום האחרון של חלון ההעברות מסאות’המפטון, כבר היינו בדרך לבדיקות רפואיות, אבל עשינו פרסה כי קיבלנו מסר שלא רוצים לאבד את דור באמצע העונה במאבק על האליפות. הוחלט שהמטרה של מכבי ת”א ושל דור לא תיפגע והיציאה תדחה לקיץ הנוכחי".

"קיבלנו הצעה מסאות'המפטון". דור תורג'מן (שחר גרוס)

מיץ’ (גולדהאר) שם את הברקס?

"ההחלטות מתקבלות בקודקודים, אז כן. בסופו של דבר המטרה הייתה לזכות באליפות ולאפשר לדור לצאת ולהגשים את החו"ל”.

היה עניין לגביו בספרד?

"כן, קבוצה בכירה מהליגה הספרדית שלחה הצעה רשמית למכבי בסכום גבוה, סכום יוצא דופן. מכבי ת”א אישרה את ההצעה, אם זה היה יוצא לפועל זה היה שובר את שיא המכירות ממכבי ת”א. היא הייתה אמורה לקרות בינואר, אבל המעבר עצמו בקיץ, זה נפל לא מסיבות של כדורגל. המנהל המקצועי היה פתוח איתי ואמר את הדברים כמו שהם".

כמה קשה היה להוציא את דור לחו”ל לצד המלחמה?

"תראה, ביחס לריינג’רס, ניו אינגלנד לא הייתה ברירת מחדל. בריינג’רס זה לא התקדם להצעה רשמית, לי לא היה ספק שהם יגישו הצעה, אבל ההחלטה התקבלה כשחשבנו מה עדיף לדור. חשבנו שהוא לא יגיע לבונדסליגה או לחמשת הליגות הבכירות מישראל. הוא צריך מדרגת ביניים, לשחק בארה”ב זה עדיף מלשחק בליגה הסקוטית".

הקהל בישראל מזלזל ב-MLS, מה השיקולים בבחירה?

"אני ודור לא צריכים לתת דין ודברים להלך הרוח. אם הישראלים לא היו מצליחים, היו אומרים שהיא חזקה, בגלל שהם עושים חיל נוטים לזלזל. בכל קבוצה ב-MLS יש שחקנים שמוגדרים DP (כלומר Designated Player), כי שחקן כזה שווה כמו קבוצה שלמה בליגת העל. קח אחד כמו יונג מין סון, לא היית מרים גבה אם היית מגלה שהוא חותם בקבוצה גדולה בספרד, בכל קבוצה יש כמה שחקנים כאלה שהם ברמה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים.

עיליי פיינגולד וליאו מסי (רויטרס)

“החשיפה של הליגה הזאת היא עם מיליון צפיות בעולם. בניו אינגלנד ב-3 שנים האחרונות מכרו שחקנים להמון קבוצות ענק באירופה. קח את כל הליגה הישראלית ותגיד לי כמה עסקאות כאלה היו ב-20 שנים האחרונות".

לפני שנה אמר שדור רוצה אירופה, איפה קרה השינוי?

"כל הזמן בכדורגל יש דינמיות ודברים משתנים. החצי עונה הראשונה של דור הייתה יותר טובה מהשנייה. בחצי שנה הראשונה הייתה הרבה יותר התעניינות ממועדונים מובילים באירופה, הם ערכו איתו שיחות זום”.

זה השפיע עליו לדעתך?

"אני מסכים שהוא ילד, אין לו עדיין 22 והוא הפך להיות החלוץ המוביל במכבי ת”א. הוא הפנדליסט של הקבוצה, למרות שמזלזלים בזה, זה מראה על בגרות. העובדה היא שבחצי השני של השנה הוא הבקיע פחות, אבל בנבחרת מול נורבגיה אי אפשר היה להסתיר את העובדה שבאו לראות אותו 3 מועדונים”.

הוא זכה במכבי ת”א להערכה שהיה ראוי לה?

"תראה, מכבי תא כמועדון לא הייתה מעורבת בשום שלב בנושא שלך דקות משחק והחלטות מאמן. לא עם רובי קין ולא עם לאזטיץ’ שהאמין בו. אני חושב שכמועדון, המועדון שם את עצמו בצד במה שקשור להחלטות המקצועיות”.

ז'רקו לאזטיץ' ודור תורג'מן (מרטין גוטדאמק)

יכול להיות שמה שהשפיע על דור אלה לא הצעות, אלא יותר העובדה שהוא היה צריך להתמודד עם זה שבעורף שלו עומד ערן זהבי?

"דור הבקיע בחצי השני של העונה פחות שערים, אבל אי אפשר להגיד שהוא היה חלש. הוא התמודד מתחילת השנה עם זה שהוא החלוץ הראשון, התקשורת והקהל רצו לראות את זהבי משחק והוא התמודד עם זה כל העונה, אבל לא נראה לי שיש לזה משמעות".

כמה לאזטיץ רצה שדור יישאר בחלון הנוכחי?

“הוא נתן לו את ברכת הדרך. אני לא אפרט על מה שדיברו באופן אישי”.

היו רגעים שחשבת שהעסקה לא תקרה?

"ביום ראשון שהלכתי למשחק לקחתי בחשבון שדור נשאר, שהוא לא יעבור ל-MLS. בסיום המשחק נסעתי הביתה והתבשרתי בבית שיש עסקה”.

מה לגבי אור ישראלוב?

“לא אני הוצאתי אותו, אני הבעלים של הסוכנות, אבל יש מאחורי צוות איכותי של סוכנים שעושים עבודה מעולה הרחק מאור הזרקורים. לא יכולנו להגיע להישגים האלה כסוכנות בלי העבודה של הצוות שעובד איתי. הוצאנו 5 נציגים הקיץ”.

ערן זהבי ודור תורג'מן (ראובן שוורץ)

מילה על גבי קניקובסקי? למה הוא לא חתם על חוזה במכבי ת”א?

“אני מודה שאני לא שמעתי את גבי אומר שהוא מעדיף את מכבי על פרנצווארוש. מכבי ת”א רצתה שגבי יישאר. בכל מו”מ יש צד שרוצה לשלם כמה שפחות וצד שרוצה להרוויח כמה שיותר. גבי לא במכבי ת”א לא בגלל כסף, הוא רצה לחוות קריירה מעבר לים. עדיין הם לא אמרו את המילה האחרונה בנוגע לעלייה לליגת אלופות. טוב לו ונוח לו מכל הבחינות. גם מקצועית, גם יעד ידידותי לישראל וגם לאורח החיים הדתי שהוא מנהל”.