כל שקל יעזור: תרמו לרפואת אוריאל יוסף בן ה-4

משפחתו של אוריאל יוסף, שאובחן לפני מספר חודשים עם גידול סרטני נדיר במוח שהתפשט גם לעמוד השדרה ויתחיל בקרוב כימותרפיה, זקוקה לתרומות לרפואתו

אוריאל יוסף (פרטי)
אוריאל יוסף (פרטי)

אוריאל יוסף בן ה-4, הוא ילד חובב כדורגל שאהבתו הגדולה נתונה לכוכב נבחרת ארגנטינה ואינטר מיאמי, ליאו מסי.

אוריאל בימים רגילים הוא ילד מלא אור, צחוק ואהבה, אך לפני מספר חודשים התהפכו חייו וחיי משפחתו כאשר הוא אובחן עם גידול מוח סרטני נדיר ואגרסיבי בשלב 4, שהתפשט לעמוד השדרה.

מאז הגילוי בסוף חודש אפריל, אוריאל עבר ארבעה ניתוחי ראש, טיפולי הקרנות יומיומיים, ובקרוב יתחיל סבבים של כימותרפיה.

משפחתו נאלצה  לעזוב את הבית ולעבור למדינה זרה על מנת שיקבל את הטיפול הטוב ביותר, תוך שבני המשפחה הפסיקו את עבודתם כדי להיות לצידו בכל רגע.

למשפחה יש הוצאות רבות ואתגרים רגשיים עצומים והיא פונה לציבור ומבקשת עזרה במימון הטיפולים וההוצאות כדי להציל את חייו.

המשפחה פתחה אתר לגיוס תרומות וביקשה: "אנחנו פונים לליבכם ומבקשים את עזרתכם - כל תרומה, קטנה כגדולה, תסייע בכיסוי ההוצאות ותוסיף עוד קרן אור במסע של אוריאל.האם אינכם יכולים לתרום - אנא שתפו את הסיפור של אוריאל והחזיקו איתנו את האור, ביחד נעזור לאוריאל להמשיך לזהור.הכל תרומה היא אור קטן שמצטרף לאור גדול”. לתרומות, לחצו כאן.

