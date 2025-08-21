"מקבלים ביקורות, מה שקורה לא טוב לאף אחד"

ליגת העל כבר מעבר לפינה וגם הפעם, כמו תמיד, לא מעט פוקוס יהיה על השופטים. מי שהתארח היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” של ONE הוא לירן וקסברגר, המנכ”ל החדש של איגוד השופטים, שדיבר לקראת העונה החדשה בראיון ראשון מאז כניסתו לתפקיד.

אנחנו נכנסים לעונה מאתגרת, איך אתה רואה את הדברים?

”צריך להבין שהתופעה היא כלל עולמית, כשהחליטו שנכנס נושא שיפוט המסך הייתה חשביה שזה ימנע את השיח על שיפוט. שכל המחלוקות יפתרו. למדנו להכיר שזה לא קרה ושהשיח על שיפוט החמיר. אם עד אז אמרו שאפשר להבין, אז עכשיו כשיש טעויות של שופט מסך אומרים – איך זה יכולה להיות. זה יוצר שיח יותר חריף ממה שהיה לפני. הנושא של הרשתות החברתיות עלה מדרגה. יש סקרים ברשתות תוך כדי משחק עם זוויות צילום ודברים שלא היו פעם”.

כמה יש לכם מבחינת אמצעים? כמה את שלם עם מה שיש ברשותכם?

”בוא נעשה סדר. אנחנו לא תירצנו ולא נתרץ טעויות באמצעים כאלו ואחרים שיש או אין לנו. אבל בוודאי שאין בישראל את האמצעים שיש באנגליה או ספרד. יש לנו שופטי מסך בינלאומיים באופ”א, מרכזי ה-VAR שם הרבה יותר מפותחים. מהמצלמות ועד הסאונד, אבל לא מובן מאליו שמדינה כמו ישראל, מדינה קטנה. היינו מהראשונות שהכניסו את השיפוט מסבך. יש מדינות יותר חזקות מישראל בתחום הכדורגל שאין להם את האמצעים שלנו. כמובן שבגמר הצ’מפיונס יהיו אמצעים יותר טובים, אבל גם בישראל סטטיסטית היו המון התערבויות של שופטי מסך. היו 115 אירועים שקונצנזוס שההחלטה הייתה צודקת, זה משמעותי כי זה אירועים שהם מכריעי משחק. התברכנו שיש לנו את שירות שיפוט המסך. יש לאן להשתפר”.

אפשר להגיש שהשופט סומך על מי שנמצא ב-VAR היום? או שעדיין חלק לא מאמינים?

“אני יכול להגיד באופן ודאי כמי ששמע אחרי כל משחק את כל ההקלטות, אין שום עניין לשופט המסך לא לתת את שיפוט המסך האופטימלי. בסוף מדובר בספורטאים שרוצים לשפוט ולהצליח. לכולם חשובה התקשורת של הציבור והאיגוד. אף אחד לא יעשה משהו שנוגד את האמת המקצועית שלנו. יכול להיות מצב שמגיע למסך וטועה, אבל זה הכדורגל. אין שחור ולבן. בכנסים של הבכירים ביותר אירופה, הם מראים קליפים של אירועים מליגות שונות ושואלים את הנוכחים את דעתם. לא תראו קונצנזוס, שופטים רואים אחרת דברים מסוימים. ברמת המקצועיות אתם יכולים להביו רגועים לגמרי”.

מה קרה שהסכמת סוף סוף לקבל את התפקיד? בעבר סירבת

”זה נכון, זה לא שראיתי בתפקיד לא מאתגר או לא חשוב. פשוט סיימתי קריירה ארוכה באגף החקירות של משטרת ישראל ובלהב 433. לכן, הסיבה שהייתי צריך זמן לחשוב אם התמונה הכללית של החיים שלי התפקיד מתאים לי. אחרי שלמדתי את הנתונים והחלטתי לקבל את התפקיד. אני מעריך את שינו וגיורא שהראו לי שהיו רוצים אותי. ברגע שהחלטתי שאני לוקח את התפקיד עלי, כל כולי בתוף זה כדי להביא את הידע והניסיון שלי”.

אתה סבור שבעונה הקודמת בעלי הקבוצות עברו את הגבול במה שנוגע בעליהום על השופטים?

”אני אגיד את זה בצורה ברורה, לא אתייחס נקודתית אבל כן היו מקרים שהיו חציית קו אדום. אנחנו מאוד פתוחים לביקורת ושקופים מול הקהל והקבוצות. כולם צריכים להתנהל בצורה יותר אחראית. שופט הוא כמו שחקן שעושה טעויות. אני מצפה מכל מי שקשור בכדורגל הישראלי, בוודאי אנשים בתפקידים רשמיים, לשמור על איפוק. אנחנו מקבלים בהבנה ביקורת, אבל מה שקורה לא טוב לאף אחד”.

אנחנו נראה שחקנים מורחקים על קללות לשופט?

”לא, לא התכוונתי לזה. יש אפס סובלנות גם לגבי שחקנים וגם לגבי בעלי תפקידים בפסל. אף אחד לא בא לחפש משהו וצריך להכיל עד גבול מסוים באמצעות דיבור עד כרטיס צהוב. אבל בעלי תפקידים לא יבינו איפה הקו ויגיעו למצבים של ריצה בעמוק לשופט רביעי, הכרטיסים האדומים יישלפו והשופטים יקבלו גיבוי מלא. זה הנחיות ברורות של אופ”א, לא המצאנו כלום”.

מה לגבי קידום שופטות כדורגל?

”זה אחד היעדים שלא מעט שנים נמצא בסדר העדיפויות גבוה מאוד ואני הולך לשים את זה בראש סדר העדיפויות. עשינו התקדמות ויש לנו שסגל מכובד מאוד. מריה גלקוב מסומנת אצלנו ואנחנו בונים לה מסלול והולכים להשקיע בה. לא רק בה, יש לנו עוד שופטות. אנחנו חייבים להגדיל את כמות הגיוס שלשופטות וככה יהיה את האפשרות לקדם יו”ר שופטות, אני מתכוון להשקיע משאבים בדבר הזה. בעוד שנתיים שלוש נכפיל את הכמות וזה אומר שעשינו עבודה מצוינת”.

איך מונעים אלימות בליגות של ילדים?

”אתה צודק, כמדינה אנחנו בשנתיים לא פשוטות מבחינת כל ההיבטים. הדברים מחלחלים גם לכדורגל. בהחלט היו מקרים שלא נרצה לראות בעתיד. השופטים תמיד מונחים לרשום ולתאר מה שקורה ללא חשש את האירועים שהתרחשו. אנחנו מצפים לאחר מכן שבהתאם נגיע לתובנות ויגיעו לכתבי אישום.

איזה חדשנויות אתה הולך להביא לאיגוד?

“זה משהו שאני הולך לשים עליו דגש. במחזור האחרון יצאנו עם פנקס דיגיטלי, זה תקדים עולמי. מליגה ב’ ומעלה. בליגות שאין לך אפשרות להיכנס לאתרים –זה התחליף. שופט עולה ומזין אונליין את כל האירועים ואתה כצופה או מאזין יכול להיכנס לאתר של ההתאחדות ומקבל בלייב. אנחנו מתכוונים לעלות עוד שלב בנושא הזה כדי שיהיו פושים בכל הליגות”.

החולצות הגיעו? הבנו שיש מחסור בחולצות שופטים

”הייתה בעיה כלשהי מול הספק, אני לא אפרט על זה. אתם יכולים להביות שקטים, השופטים מצוידים בחולצות ונפתח את הליגה בכל הכוח. נקווה לעונה טובה ובשורות טובות”.