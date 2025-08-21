אבנעזר ממאטה חתם בהפועל כפר שלם

עכשיו זה רשמי: חיזוק משמעותי להפועל כפר שלם, כאשר החלוץ אבנעזר ממאטה חתם במדי הקבוצה ויצטרך בעסקת השאלה ממ.ס אשדוד ויאחד כוחות עם המאמן אלי לוי.

ממאטה כבש תשעה שערים במדי הקבוצה מעיר הנמל בשלוש השנים שלו בקבוצה ויצטרף לחוד ההתקפה שכולל את שלומי אזולאי, נועם שחר ואור רויזמן. הוא עשוי להיכלל בסגל כבר למשחק מול מכבי פ"ת ביום שני.

חיזוק משמעותי גם לחלק הקדמי של הפועל חדרה. הבוקר (חמישי) חתם בקבוצה החלוץ אחמד חלאילה, שכבר חתם במדי פלובדיב הבולגרית, אך העסקה נפלה בשל בעיות ברישיון העבודה (24).

אחמד חלאילה (חג'אג' רחאל)

חלאילה כבש אשתקד 15 שערים בכל המסגרות במדי הפועל עפולה וערך הבוקר את אימון הבכורה במדי הקבוצה. הוא אמור להיות בסגל למשחק הליגה הראשון ביום שני מול כפר קאסם.

בחדרה לא הסתפקו בחלאילה: גם הבלם ספיר איטח חתם במועדון באמצעות סוכנו ירון ברנס. איטח העפיל בשנה שעברה עם הפועל כפר סבא לפלייאוף העליון, כאשר עוד קודם לכן שיחק במדי בני יהודה, הפועל עכו והפועל פ"ת.