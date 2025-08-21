יום חמישי, 21.08.2025 שעה 12:58
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

קופצים גבוה מספרד: הנתונים הפיזיים של ישראל

נבחרת הכדורסל השתתפה לראשונה במבדקי יכולת גופנית במכון למדעי הספורט, והתוצאות מפתיעות. הממוצע שלנו ביחס לעולם ובאיזו רגל קופצים רחוק יותר?

|
שחקני נבחרת ישראל חוגגים (קרדיט: איגוד הכדורסל)
שחקני נבחרת ישראל חוגגים (קרדיט: איגוד הכדורסל)

הגארדים של נבחרת ישראל בכדורסל מנתרים בארבעה ס"מ גבוה יותר מהגארדים הספרדים והטורקים, כך עולה מסדרת מדדים ומבדקי יכולת גופנית שעברו שחקני הנבחרת אצל מדעני הספורט במכון סילבן אדמס למדעי הספורט באוניברסיטת תל אביב. זו הפעם הראשונה שנבחרת ישראל בכדורסל עוברת את מבדקים מסוג זה.

במסגרת ההכנות ליורובאסקט, שחקני הנבחרת קיימו לאחרונה מבדקים פיזיוליים. השחקנים נבדקו בשלושה מבדקים שונים – ניתור לגובה על פלטת כוח, מבדק כוח וניתור לרוחק. במכון סילבן אדמס למדעי הספורט מסבירים כי המטרה של המדדים היא לבנות לכל שחקן פרופיל אישי, המבוסס על נתונים אובייקטיבים ובהשוואה למדינות מובילות בעולם, וכך ניתן לקבל תמונה מלאה לקראת היורובאסקט היכן צריך להשתפר מבחינה גופנית, אילו היבטים פיזיולוגיים יש לחזק. כמו כן, מבדקים אלה גם מסייעים במניעת פציעות.  

מהמבדקים עלה כי הגארדים הישראלים ניתרו בממוצע  לגובה של 42 ס"מ, כאשר הממוצע בקרב שחקני הכדורסל בספרד הוא 38 ס"מ, ואילו בטורקיה 39 ס"מ. הפורוורדים הישראלים ניתרו בממוצע לגובה של 37 ס"מ, לעומת זאת, בספרד ניתרו לגובה 35.5 ס"מ, בלגיה 42.5 ס"מ, בוסניה 44.5 ס"מ וטורקיה 40 ס"מ. הסנטרים הישראלים ניתרו בממוצע לגובה של 31.3 ס"מ, שזה גבוה מהממוצע הטורקי (30.5) ומעט נמוך מהממוצע הספרדי.   

דני אבדיה עולה לסל (איגוד הכדורסל)דני אבדיה עולה לסל (איגוד הכדורסל)

בניתור לרוחק על רגל אחת, הגארדים הישראלים עומדים על ממוצע של 2.27 מטר ברגל שמאל ואילו 2.29 מטר ברגל ימין. הפורוורדים הישראלים לעומת זאת, עומדים על ממוצע רגל שמאל של 2.27 מטר, ואילו ממוצע רגל ימין 2.24 מטר. הסנטרים הישראלים קופצים בממוצע ל-2.18 ברגל שמאל ו-2.23 ברגל ימין.

מבדק זה ניתן להשוות למבדקים דומים שנעשים בקולג'ים האמריקאיים, כאשר הממוצע שנמצא בקרב שחקני קולג'ים הוא בין 1.92 ל-2.08 מטרים. צריך לזכור שיש הבדל בגיל בין שחקני קולג' לבין שחקנים בוגרים ולכן סביר שגם יהיו הבדלים בניתור. מנתוני מבדקי הכוח עולה כי שחקני הנבחרת זהים לממוצע בעולם. 

ירון גנקין, ראש תחום פיתוח יכולות גופניות במכון סילבן אדמס למדעי הספורט באוניברסיטת תל אביב מסביר: "מתוך סדרת הבדיקות עולה שבסך הכל הממוצעים של הנבחרת הישראלית מבחינה פיזיולוגית די דומים למקובל באירופה. מבדקי היכולת הגופנית מעניקים לצוות האימון נתונים אובייקטיביים על מצבם הגופני של השחקנים, היכולת האתלטיות, הכוח והכוח המתפרץ. בין היתר אנחנו בודקים את יכולות הבלימה של השחקנים, ההבדלים בין רגל ימין ושמאל בשלבי הניתור והנחיתה, מהירות זינוק הניתור שלהם ועוד פרמטרים אחרים שבעבודה נכונה בהחלט ניתן לשפר כדי להגיע מוכנים יותר לתחרות”.

שחקני נבחרת ישראל והצוות המקצועי (חגי מיכאלי)שחקני נבחרת ישראל והצוות המקצועי (חגי מיכאלי)

“מעבר לכך, המדדים הללו מסייעים גם בהיבטים מניעתיים של זיהוי גורמי סיכון לפציעות, למשל אם יש נטייה לנחות על צד אחד יותר מאשר על הצד השני. אומנם מדובר בבדיקות שמאוד מקובלות בעולם, אך לצערנו בישראל זה עדיין פחות שכיח. אנו ממליצים לכל קבוצות הספורט לבצע את המדדים כדי לקבל תמונה מהימנה יותר לגבי היכולות הפיזיולוגיות של השחקנים", סיכם גנקין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */