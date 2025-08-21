ישוויצו ברכש החדש? ההרכבים המשוערים בליגה

ליגת החלומות של ONE חוזרת ורגע האמת מגיע. כל מי שרוצה להשתתף כמו לפי הספר כבר ממחזור הפתיחה כדי להגדיל את סיכויו לפרס הגדול חייב להזדרז, וכדאי לבנות את הנבחרת שלכם למחזור הראשון בליגת העל לפני שריקת הפתיחה של העונה. למי שלא מכיר בעל פה את כל הקבוצות ואיך ההרכבים נראים, הכתבה הבא היא בדיוק בשבילכם.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור הפתיחה, למעט מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה שהמשחק ביניהן נדחה עקב השתתפותם של הצהובים בפלייאוף הליגה האירופית, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. שחקנים חדשים רבים חברו העונה לליגת העל וכדאי לראות מי מהם מיועד לפתוח.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. נציין כי לאור הסאגה המורכבת של בני סכנין מול פיפ”א קשה יהיה לצפות אילו שחקנים הקבוצה תרשום בזמן למחזור הראשון, והיא תשחק רק ביום שני, אז בחירה בשחקני הקבוצה של סלובודאן דראפיץ’ במחזור הזה עשויה להיות מעט מסוכנת.

שחקני בית"ר ירשלים (אורן בן חקון)

הפועל תל אביב - עירוני קריית שמונה (שבת, 20:15)

הרכב משוער הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו (זיו מורגן), יזן נסאר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, סתיו טוריאל (עמית למקין), לירן רוטמן (אנאס מחאמיד), דניאל דאפה.

ייעדר: רוי קורין.

הרכב משוער עירוני ק"ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, יאיר מרדכי (מוחמד אבו רומי), אנתוני לימבומבה ואדריאן אוגריסה.

דניאל דאפה (ראובן שוורץ)

הפועל ירושלים - מ.ס אשדוד (שבת, 20:15)

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, דומג׳וני דויד, נועם מלמוד, אופק נדיר, ינאי דיסטנפלד, איליי מדמון, דון סדריק, גיא בדש, אוהד אלמגור, אוראל באייה.

ייעדרו: ז'ארדל, איינאו פרדה ואיבי רנסום.

הרכב משוער מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצקי, טום בן זקן, איברהים דיאקטה, מאור ישירלמק, אדיר לוי, רועי גורדנה, ישראל קול, נועם מוצ’ה, קארים קימבידי, יוג’ין אנסה, ז’אן פלורן באטום.

אוראל באייה (שחר גרוס)

מכבי חיפה - מכבי בני ריינה (שבת, 20:30)

הרכב משוער מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג (ליסב עיסאת) פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, טריבנטה סטיוארט, ג’ורג’ה יובאנוביץ' (איאד חלאילי).

ייעדרו: גיא מלמד, עילאי חג’ג’ ופדראו.

הרכב משוער בני ריינה: גד עמוס, עאיד חבשי, מילאדין סטבנוביץ', עבדאללה ג'אבר, רועי שוקרני, ג'וניור פיוס, אלכסה פייץ', סער פדידה, אנטוניו ספר, מוחמד שכר ואסיל כנעני.

ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

עירוני טבריה - הפועל חיפה (שבת, 20:30)

הרכב משוער טבריה: רוג’ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, עומר יצחקי, סמביניה, דוד קלטינס, אלי בלילתי, מוחמד אוסמן, ניב גוטליב, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

ייעדר: באצ'ו.

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, נאור סבג, לארי אנגולו, יעד גונן, סלאם ג'ידו, יונתן פרבר וג'בון איסט.

ייעדרו: אורן ביטון, נפתלי בלאי, איתי בוגנים ולירן סרדל.

ג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

מכבי נתניה - הפועל באר שבע (ראשון, 20:15)

הרכב משוער מכבי נתניה: עומר ניראון, הרי טבארש, איתי בן שבת, סאבא חוודג'יאני, כארם ג'אבר (דניס קוליקוב), רותם קלר, יובל שדה, מקסים פלקושצ'נקו, מאור לוי, לוקאס פראיזו (עוז בילו) ווילסון האריס (עוז בילו).

ייעדרו: כארם ג'אבר (עדיין בספק קל), בסאם זערורה, לואי חילף.

הרכב משוער הפועל ב"ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, זאהי אחמד, דן ביטון, אמיר גנאח, אלון תורג'מן (איילון אלמוג).

ייעדרו: חמודי כנעאן, מיגל ויטור, סמיר פרהוד (פציעות).

בספק: אליאל פרץ, איגור זלטאנוביץ'.

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

בני סכנין - בית"ר ירושלים (שני, 20:00)

סכנין ללא הרכב משוער עקב הבעיות סביב רישום השחקנים.

הרכב משוער בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, זוהר זסנו, בריאן קראבלי, גיל כהן, אריאל מנדי, אילסון טבארש, ירין לוי, עדי יונה, טימוטי מוזי, עומר אצילי, סמואל קאלו.

ייעדרו: ירדן שועה ולי-און מזרחי.

עומר אצילי (אורן בן חקון)

