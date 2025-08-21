יום חמישי, 21.08.2025 שעה 14:08
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
30-71מכבי נתניה1
30-51הפועל ת"א2
30-41הפועל כפ"ס3
31-41מ.ס. אשדוד4
31-31הפועל רעננה5
31-21מכבי ת"א6
30-11בית"ר ירושלים7
11-11הפועל ב"ש8
11-11מכבי פ"ת9
10-01בני יהודה10
10-01הפועל חיפה11
02-11מכבי חיפה12
01-01הפועל ראשל"צ13
03-11הפועל עכו14
04-11הפועל פ"ת15
04-01הפועל רמה"ש16
05-01מכבי הרצליה17
07-01עירוני ק"ש18

הראשונה להיענש: קבוצת הנוער הפועל באר שבע

לאחר מחזור הפתיחה בליגת העל לנוער, הקבוצה מבירת הנגב היא הראשונה לעונה שנענשת, בעקבות אירוע חמור. בין הסיבות לעונש: קריאות גזעניות ופוגעניות

|
שחקני הנוער של הפועל באר שבע (באדיבות המועדון) (מערכת ONE)
שחקני הנוער של הפועל באר שבע (באדיבות המועדון) (מערכת ONE)

קבוצת הנוער של הפועל באר שבע היא הראשונה לעונת 2025/26 שנענשת בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, מבין כל קבוצות מחלקות הנוער השונות שפתחו עונה. במסגרת המחזור הראשון בליגת העל לנוער, הפועל באר שבע אירחה בווסרמיל את מחזיקת גביע המדינה לנוער, מכבי פתח תקווה, משחק שהסתיים ב-1:1 (עמית אוחנה כבש לב"ש, יניב פרץ לפ"ת).

אלא שבמהלך המשחק, במחצית השנייה, קומץ מקהל אוהדי הפועל באר שבע החל להוציא קולות מכוערים כנגד אחד משחקני מכבי פתח תקווה, כשזמן קצר מאוחר יותר אף נזרק בקבוק מים מהיציע המאכלס את קהל הפועל באר שבע, כשטיפות מים מאותו בקבוק שנזרק פגעו באותו שחקן של מכבי פתח תקווה עליו הופנו הקריאות קודם לכן.

הקבוצה קיבלה מכתב מהמחלקה המשפטית של ההתאחדות לכדורגל היא תועמד לדין בגין “קריאות גזעניות/פוגעניות”, “התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים” ו”התפרעות אוהדים”. הדיין, עו”ד נעם ליובין, מצא לנכון כי קבוצת הנוער של הפועל באר שבע אשמה בשני הסעיפים הראשונים, בעוד בסעיף השלישי – יצאה זכאית.

הדיין, עו”ד נעם ליובין, הטיל על קבוצת הנוער של הפועל באר שבע עונש כספי בגובה 2,750 שקלים, כאשר 250 שקלים בגין הרשעה בעבירה של התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ועוד 2,500 שקלים בגין הרשעה בעבירה של קריאות גזעניות. במועדון מקווים כי תהיה זו הפעם האחרונה שאחת מקבוצות מחלקת הנוער שלה יועמדו לדין בעקבות אירועים מסוג זה, שאינם מייצגים אותם.

דו”ח משקיף, כפי שהועבר למחלקה המשפטית ומשם להעמדה לדין: “תקריות ואירועי משמעת: דקה 61 למשחק כ-10 אוהדי קבוצת הפועל באר שבע נהמו לעבר שחקן מכבי פתח תקווה (מספר 2). דקה 62 למשחק נזרק בקבוק מים לתחומי המגרש מהיציע בו ישבו אוהדי הפועל באר שבע - מים מהבקבוק פגעו בשחקן מכבי פתח תקווה (מספר 2)”.

