דינמו קייב פייבוריטית קלה מול מכבי תל אביב

מכבי תל אביב תנסה לעשות את העבודה הערב (חמישי, 21:00) במשחק ה”בית” בבאצ’קה טופולה שבסרביה, שם יארחו הבחורים של ז’רקו לאזטיץ’ את אלופת אוקראינה, דינמו קייב.

המשותף לשתי הקבוצות – שתיהן הודחו מול פאפוס. הצהובים נכנעו לאלופת קפריסין בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, בעוד שבסיבוב השלישי, היו אלו האוקראינים שאפילו לא הצליחו לכבוש שער מול אלופת קפריסין, ונשרו לליגה האירופית.

על פי הווינר, ההתמודדות די שוויונית. דינמו קייב זוכה ליתרון מינימלי עם יחס של 2.35 לניצחון, בעוד שהיחס לניצחון של מכבי תל אביב עומד על 2.40, כמעט זהה. היחס לתיקו – 3.05.

