שועה הופרד משאר שחקני בית"ר והתאמן בצד

למרות שבהודעה הרשמית של בית״ר ירושלים בנוגע לירדן שועה נכתב כי יחזור לאימונים, היום (חמישי) חזרה הקבוצה להתאמן והקפטן לא התאמן עם הקבוצה. במקום זאת הוא התבקש להתאמן בצד, רק עם מאמן כושר.

בהודעה הרשמית של המועדון נכתב: ״בוועדת המשמעת שהתקיימה בעניינו של קפטן הקבוצה, ירדן שועה, נקבע כי הוא יחזור לאימונים ביום שלישי הקרוב, ישלם קנס ויחזור לסגל לאחר המשחק מול בני סכנין״.

היום חזרה הקבוצה להתאמן בבית וגן, שועה הופרד משאר השחקנים בזמן העלייה לכר הדשא וערך אימון עם מאמן כושר ללא אימון קבוצתי.

בבית״ר אומרים כי זה חוקי ושאין באקט הזה עבירה על חוקי פיפ״א. בארגון השחקנים בודקים את הנושא בכדי לבחון האם יש פגיעה חוקית בשחקן והאם התקנון מתייחס לסיטואציה שמתרחשת בבית״ר.

ירדן שועה (עמרי שטיין)

מלבד הסיפור עם שועה, בית״ר למעשה מתחילה את ההכנות למשחק מול סכנין ביום שני. אחרי הניצחון 0:5 על הפועל חיפה בחצי גמר גביע הטוטו, ברק יצחקי יעביר מסר לשחקנים כי ביום שני הכל מתחיל מחדש, זה משחק ליגה ושצריך להגיע מפוקסים עם רגליים על הקרקע.

“אנחנו זוכרים מה קרה לנו אחרי החמישייה מול סוטייסקה, קיבלנו שלישייה מריגה, אין פה מקום לבוא זחוחים למשחק ביום שני ולא משנה באיזה סגל תגיע סכנין״, אומרים בבית וגן.