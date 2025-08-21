יום חמישי, 21.08.2025 שעה 10:50
ליגת העל לנוער 25-26
30-71מכבי נתניה1
30-51הפועל ת"א2
30-41הפועל כפ"ס3
31-41מ.ס. אשדוד4
31-31הפועל רעננה5
31-21מכבי ת"א6
30-11בית"ר ירושלים7
11-11הפועל ב"ש8
11-11מכבי פ"ת9
10-01בני יהודה10
10-01הפועל חיפה11
02-11מכבי חיפה12
01-01הפועל ראשל"צ13
03-11הפועל עכו14
04-11הפועל פ"ת15
04-01הפועל רמה"ש16
05-01מכבי הרצליה17
07-01עירוני ק"ש18

שחר ויסגי חתם על חוזה לשלוש שנים בבית"ר י-ם

קשר האמצע בן ה-19, חריג הגיל של הירושלמים, ימשיך במועדון גם בשנים הקרובות. היה חלק מעלייתה לליגת העל לנוער בעונה החולפת. גדל בעירוני מודיעין

|
שחר ויסגי בית
שחר ויסגי בית"ר ירושלים (באדיבות המועדון)

רגע לפני שבית"ר ירושלים פוגשת את הפועל ניר רמת השרון במסגרת המחזור השני בליגת העל לנוער (24/08, אצטדיון טדי, 18:00), המועדון החתים את שחר ויסגי לשלוש שנים נוספות. הקשר המרכזי בן ה-19, המשמש העונה (2025/26) כחריג גיל יחד עם איתי סניור ואלכס סוטסקוב, חתם על חוזהו החדש באמצעות נציגיו, אדם קידן ונתנאל בלוך.

שחר פתח את עונתו הרביעית ברציפות והחמישית בסך הכל בבית”ר ירושלים (בעונת 2019/20 שיחק בילדים א' של המועדון) וכבר במשחקו הראשון, בניצחון 0:1 על הפועל ראשון לציון, התכבד ב-72 דקות משחק תחת הדרכתו של ציון צמח. את עונת 2024/25 החולפת סיים עם 32 הופעות, חמישה שערים בכל המסגרות ועליית ליגה מתוקה לליגת העל לנוער, לאחר שנתיים של היעדרות.

מאחוריו כבר 104 הופעות במחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, קבוצתו השלישית בקריירה של הקשר הצעיר בן ה-19. דרכו החלה במחלקת הנוער של עירוני מודיעין בעונת המשחקים 2013/14. לאחר שש עונות רצופות, עבר לקבוצת ילדים א' של בית"ר ירושלים והחל מעונת 2020/21 ועד לעונת 2021/22 היה לשחקן מחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה.

קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים (יונתן גינזבורג)קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים (יונתן גינזבורג)
