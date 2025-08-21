שחר ויסגי חתם על חוזה לשלוש שנים בבית"ר י-ם

רגע לפני שבית"ר ירושלים פוגשת את הפועל ניר רמת השרון במסגרת המחזור השני בליגת העל לנוער (24/08, אצטדיון טדי, 18:00), המועדון החתים את שחר ויסגי לשלוש שנים נוספות. הקשר המרכזי בן ה-19, המשמש העונה (2025/26) כחריג גיל יחד עם איתי סניור ואלכס סוטסקוב, חתם על חוזהו החדש באמצעות נציגיו, אדם קידן ונתנאל בלוך.

שחר פתח את עונתו הרביעית ברציפות והחמישית בסך הכל בבית”ר ירושלים (בעונת 2019/20 שיחק בילדים א' של המועדון) וכבר במשחקו הראשון, בניצחון 0:1 על הפועל ראשון לציון, התכבד ב-72 דקות משחק תחת הדרכתו של ציון צמח. את עונת 2024/25 החולפת סיים עם 32 הופעות, חמישה שערים בכל המסגרות ועליית ליגה מתוקה לליגת העל לנוער, לאחר שנתיים של היעדרות.

מאחוריו כבר 104 הופעות במחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, קבוצתו השלישית בקריירה של הקשר הצעיר בן ה-19. דרכו החלה במחלקת הנוער של עירוני מודיעין בעונת המשחקים 2013/14. לאחר שש עונות רצופות, עבר לקבוצת ילדים א' של בית"ר ירושלים והחל מעונת 2020/21 ועד לעונת 2021/22 היה לשחקן מחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה.