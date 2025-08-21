זוהר קמינסקי מונה למאמן נורדיה ירושלים

לאחר שהבינו בבית"ר נורדיה ירושלים כי יאיר אסייג לא יוכל לאמן את קבוצת הבוגרים (עובד עירייה, ניגוד עניינים), פנו במועדון לזוהר קמינסקי, מאמן קבוצת הנשים הבוגרות של הפועל ירושלים בעבר, והוא זה שיוביל הקבוצה בעונת המשחקים הקרובה בליגה א' דרום. אתמול (רביעי) נערך אימון ראשון תחת הדרכתו של משה בן ארוש.

בשנת 2014 החל זוהר קמינסקי, המאמן שיחגוג 43 בחודש הבא, לאמן, כשהקבוצה הראשונה שהגיעה לידיו הייתה קבוצת ילדים א' של הפועל תל אביב. במשך שלוש עונות עבד במחלקת הנוער של האדומים מתחם וולפסון. בין היתר, אימן גם במחלקות הנוער של הפועל רעננה והפועל ירושלים, לצד עבודה בקבוצות הנשים של בני יהודה ת"א והפועל קטמון ירושלים.

בעונת המשחקים 2019/20 מונה לעוזר מאמן הפועל עכו, עונה שעבד יחד עם המאמן אלי כהן, מי שאימן בשנים האחרונות את הפועל רעננה, מכבי יבנה, מכבי עירוני אשדוד, שמשון פזטל תל אביב, הפועל 'בני רגב' לוד והפועל אום אל פאחם. בית"ר נורדיה ירושלים תהיה לקבוצת הבוגרים הראשונה של זוהר, כשיצטרך ללמוד עתה את "אסכולת" ליגה א', הליגה השלישית בטיבה.

לאחר ההסכם בין דובי גולדברג, איציק לוי, דודו דוד אבו דרהם, מומי דהן ואלי דנון, הדגיש הראשון כי מכוונים הם לפלייאוף העליון בליגה א' דרום. מי שלא ימשיך במועדון הוא פיליפ מנה שחתם בהפועל 'בני רגב' לוד מליגה ב', בהחתמה נוצצת מצד משפחת רגב, שמעוניינת בהחזרת הקבוצה לליגה א' מהר ככל האפשר.

בית"ר נורדיה ירושלים תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של זוהר קמינצקי את מ.כ. ירמיהו חולון, במשחק בית, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע. ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום, בית"ר נורדיה ירושלים תארח בביתה את שמשון פזטל תל אביב, יחד עם חי אבייב וראובן טרקו.