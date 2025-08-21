האיחוד ברחובות נראה רחוק מתמיד

איחוד בעיר רחובות? אם עד לפני זמן מה נדמה היה כי מכבי רחובות, הפועל מרמורק ומכבי שעריים ישלבו ידיים ויהוו יחידה אחת, הרי שנדמה כי המהלך לא ייצא לפועל בעונת המשחקים 2025/26, היות שהפועל מרמורק כבר החלה להתאמן (ואף לנצח, כדוגמת אתמול, בתוצאה 0:6 מול מכבי קריית מלאכי), וכך גם מכבי שעריים, שנרשמה לליגה ב' דרום ב'.

אז מה קרה באחרונה? במוצאי השבת (09/08) התכנסו מתן דיל, ראש העיר, אביב איטח, מחזיק תיק הספורט, בני בן זקן, מנהל האצטדיון העירוני החדש, סגנית החברה העירונית, מני סויסה ועוד ארבעה מחברי ההנהלה במכבי רחובות והפועל מרמורק. ההתחלה לא הייתה טובה ונדמה כי ה"איחוד" הולך לאבדון. בסופו של דבר, הצדדים יצאו מהפגישה עם תקווה ואמונה.

ביום ראשון שלאחרי, אנשי מכבי רחובות והפועל מרמורק, לצורך העניין, קיבלו "הסכם" השונה ב-180 מעלות ממה שסוכם עליו ערב קודם לכן. המספרים והאחוזים היו שונים בתכלית ממה שדובר ועל כן לא אישרו זאת. לא בכל מחיר, לפחות. במועדונים הללו לא לוקחים סיכונים, הרי שאף אחד מהצדדים לא רוצה להפסיד, בין אם את נכסיו ובין אם את המועדון שלו.

שחקני שעריים ומרמורק (יונתן גינזבורג)

מאז, אין עדכון ממשי אודות האיחוד ונדמה כי הצדדים התייאשו זה מזה, עד כדי כך. מה שכן מתקדם הוא העזרה ההדדית בין מני סויסה למחלקות הנוער של מכבי רחובות והפועל מרמורק, כשהמטרה היא לאפשר לכלל ילדי רחובות לשחק בכמה שיותר מגרשים. מחלקת הנוער של מכבי שעריים, לצורך העניין, תימחק וכל הילדים יועברו לניהולם של מיקי אטין וירון גפני.

מני סויסה ימשיך להוביל את קבוצת הבוגרים של מכבי שעריים בליגה ב', בעוד המגרש הסינתטי של מכבי שעריים, הצמוד למגרש הנוכחי של הפועל מרמורק ומכבי רחובות, מתחם וייסגל, ישמש את כל הילדים, הנערים והנוער שהיו במכבי שעריים, יחד עם יתר השחקנים במכבי רחובות והפועל מרמורק. המהלך נרקם עצמאית לנוכח אי-הודאות בגזרת איחוד קבוצות הבוגרים.

בחודש שעבר, לאחר ארבעה חודשים, כהבטחת עיריית רחובות, ONE הגיע לאצטדיון רחובות החדש. הבנייה בעיצומה ויש עוד חודשים מספר עד אשר ייפתח לקהל הרחב. ההבטחה האחרונה של העירייה הייתה שבתוך חודש ימים, המגרש הסינתטי הצמוד לאצטדיון העירוני החדש, יהיה מוכן ויהיה אפשר לעלות עליו, להתאמן בו ולשחק בתוכו.

נכון להיום, הפועל מרמורק תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של יוסי חכים את מכבי קריית גת, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע. ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום, הפועל מרמורק תארח בביתה את מ.כ. ירושלים, תחת הדרכתו של דיוויד ברמן.

מכבי שעריים תפתח אף היא את עונת 2025/26 כשתעשה זאת ב-13/09, הרי שלא נרשמה היא למשחקי סבבי א'-ד' במסגרת גביע המדינה בכדורגל. במסגרת המחזור הראשון בליגה ב' דרום ב', מכבי שעריים תארח בביתה את מ.ס. הפועל ירוחם. לא ברור עדיין האם למועדון יומרות חזרה לליגה א', היות וטרם התחזקה הקבוצה בשחקנים משמעותיים.