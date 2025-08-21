יום חמישי, 21.08.2025 שעה 10:20
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

האיחוד ברחובות נראה רחוק מתמיד

לפני כמעט שבועיים נפגשו כל הצדדים, אלא שאז הועברו מצד העירייה מסמכים שאינם תואמים את מה שסוכם. בינתיים, מחלקת הנוער של מכבי שעריים נמחקת

|
הפועל מרמורק נגד מכבי שעריים (חגי מיכאלי)
הפועל מרמורק נגד מכבי שעריים (חגי מיכאלי)

איחוד בעיר רחובות? אם עד לפני זמן מה נדמה היה כי מכבי רחובות, הפועל מרמורק ומכבי שעריים ישלבו ידיים ויהוו יחידה אחת, הרי שנדמה כי המהלך לא ייצא לפועל בעונת המשחקים 2025/26, היות שהפועל מרמורק כבר החלה להתאמן (ואף לנצח, כדוגמת אתמול, בתוצאה 0:6 מול מכבי קריית מלאכי), וכך גם מכבי שעריים, שנרשמה לליגה ב' דרום ב'.

אז מה קרה באחרונה? במוצאי השבת (09/08) התכנסו מתן דיל, ראש העיר, אביב איטח, מחזיק תיק הספורט, בני בן זקן, מנהל האצטדיון העירוני החדש, סגנית החברה העירונית, מני סויסה ועוד ארבעה מחברי ההנהלה במכבי רחובות והפועל מרמורק. ההתחלה לא הייתה טובה ונדמה כי ה"איחוד" הולך לאבדון. בסופו של דבר, הצדדים יצאו מהפגישה עם תקווה ואמונה.

ביום ראשון שלאחרי, אנשי מכבי רחובות והפועל מרמורק, לצורך העניין, קיבלו "הסכם" השונה ב-180 מעלות ממה שסוכם עליו ערב קודם לכן. המספרים והאחוזים היו שונים בתכלית ממה שדובר ועל כן לא אישרו זאת. לא בכל מחיר, לפחות. במועדונים הללו לא לוקחים סיכונים, הרי שאף אחד מהצדדים לא רוצה להפסיד, בין אם את נכסיו ובין אם את המועדון שלו.

שחקני שעריים ומרמורק (יונתן גינזבורג)שחקני שעריים ומרמורק (יונתן גינזבורג)

מאז, אין עדכון ממשי אודות האיחוד ונדמה כי הצדדים התייאשו זה מזה, עד כדי כך. מה שכן מתקדם הוא העזרה ההדדית בין מני סויסה למחלקות הנוער של מכבי רחובות והפועל מרמורק, כשהמטרה היא לאפשר לכלל ילדי רחובות לשחק בכמה שיותר מגרשים. מחלקת הנוער של מכבי שעריים, לצורך העניין, תימחק וכל הילדים יועברו לניהולם של מיקי אטין וירון גפני.

מני סויסה ימשיך להוביל את קבוצת הבוגרים של מכבי שעריים בליגה ב', בעוד המגרש הסינתטי של מכבי שעריים, הצמוד למגרש הנוכחי של הפועל מרמורק ומכבי רחובות, מתחם וייסגל, ישמש את כל הילדים, הנערים והנוער שהיו במכבי שעריים, יחד עם יתר השחקנים במכבי רחובות והפועל מרמורק. המהלך נרקם עצמאית לנוכח אי-הודאות בגזרת איחוד קבוצות הבוגרים.

בחודש שעבר, לאחר ארבעה חודשים, כהבטחת עיריית רחובות, ONE הגיע לאצטדיון רחובות החדש. הבנייה בעיצומה ויש עוד חודשים מספר עד אשר ייפתח לקהל הרחב. ההבטחה האחרונה של העירייה הייתה שבתוך חודש ימים, המגרש הסינתטי הצמוד לאצטדיון העירוני החדש, יהיה מוכן ויהיה אפשר לעלות עליו, להתאמן בו ולשחק בתוכו.

נכון להיום, הפועל מרמורק תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של יוסי חכים את מכבי קריית גת, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע. ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום, הפועל מרמורק תארח בביתה את מ.כ. ירושלים, תחת הדרכתו של דיוויד ברמן.

מכבי שעריים תפתח אף היא את עונת 2025/26 כשתעשה זאת ב-13/09, הרי שלא נרשמה היא למשחקי סבבי א'-ד' במסגרת גביע המדינה בכדורגל. במסגרת המחזור הראשון בליגה ב' דרום ב', מכבי שעריים תארח בביתה את מ.ס. הפועל ירוחם. לא ברור עדיין האם למועדון יומרות חזרה לליגה א', היות וטרם התחזקה הקבוצה בשחקנים משמעותיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */