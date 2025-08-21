הבלם שהגיע מגדנ"ע תל אביב למ.ס. אשדוד

עולה לליגה של הגדולים. רועי פרחי, בלם בן 17 בעונתו הראשונה בגיל נוער, מצטרף לקבוצת הנוער של מ.ס. אשדוד תחת הדרכתו של נאור ברקול. בקיץ הרשים את המאמן ואת הצוות המקצועי ועל כן חתם לשנתיים בקבוצה מהדרום, זאת באמצעות נציגיו מסוכנות השחקנים D.A star agency.

בעונת 2024/25 החולפת היה לשחקנה של גדנ"ע תל אביב מליגת נערים א' ארצית דרום, הליגה השנייה בטיבה בשנתון שלו (2008). הוא רשם 30 הופעות, כשב-28 משחקים התכבד ב-90 דקות מלאות. גדנ"ע תל אביב הייתה בין תשע הקבוצות שספגו הכי מעט בעונה החולפת, זאת מבין 17 קבוצות ליגה.

מ.ס. אשדוד היא התחנה השנייה של רועי בקריירה, הרי שמאז החל לשחקן כדורגל, תחת המעטפת המקצועית של ההתאחדות, חבר הוא למחלקת הנוער של גדנ"ע תל אביב. זה התחיל בעונת המשחקים 2017/18 והסתיים, כאמור, בעונת המשחקים החולפת, 2024/25.

שחקני אשדוד נוער לפני המשחק (שחר גרוס)

הבלם רשם 187 הופעות במחלקת הנוער של גדנ"ע תל אביב. במסגרת המחזור הראשון בליגת העל לנוער, משחק בו מ.ס. אשדוד רשמה 1:4 על הפועל פתח תקווה, היה חלק מהסגל של נאור ברקול, ובשבת הקרובה, הוא מקווה לראות דקות משחק ראשונות מול מכבי הרצליה ב-18:30.