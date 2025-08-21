יום חמישי, 21.08.2025 שעה 10:18
ליגת העל לנוער 25-26
30-71מכבי נתניה1
30-51הפועל ת"א2
30-41הפועל כפ"ס3
31-41מ.ס. אשדוד4
31-31הפועל רעננה5
31-21מכבי ת"א6
30-11בית"ר ירושלים7
11-11הפועל ב"ש8
11-11מכבי פ"ת9
10-01בני יהודה10
10-01הפועל חיפה11
02-11מכבי חיפה12
01-01הפועל ראשל"צ13
03-11הפועל עכו14
04-11הפועל פ"ת15
04-01הפועל רמה"ש16
05-01מכבי הרצליה17
07-01עירוני ק"ש18

הבלם שהגיע מגדנ"ע תל אביב למ.ס. אשדוד

רועי פרחי בן ה-17 הצטרף לסגל של נאור ברקול מליגת העל לנוער, אחרי שבעונה החולפת שיחק בנערים א' ארצית. עוזב את גדנ"ע תל אביב לאחר 8 עונות ברצף

|
רועי פרחי (באדיבות מ.ס. אשדוד)
רועי פרחי (באדיבות מ.ס. אשדוד)

עולה לליגה של הגדולים. רועי פרחי, בלם בן 17 בעונתו הראשונה בגיל נוער, מצטרף לקבוצת הנוער של מ.ס. אשדוד תחת הדרכתו של נאור ברקול. בקיץ הרשים את המאמן ואת הצוות המקצועי ועל כן חתם לשנתיים בקבוצה מהדרום, זאת באמצעות נציגיו מסוכנות השחקנים D.A star agency.

בעונת 2024/25 החולפת היה לשחקנה של גדנ"ע תל אביב מליגת נערים א' ארצית דרום, הליגה השנייה בטיבה בשנתון שלו (2008). הוא רשם 30 הופעות, כשב-28 משחקים התכבד ב-90 דקות מלאות. גדנ"ע תל אביב הייתה בין תשע הקבוצות שספגו הכי מעט בעונה החולפת, זאת מבין 17 קבוצות ליגה.

מ.ס. אשדוד היא התחנה השנייה של רועי בקריירה, הרי שמאז החל לשחקן כדורגל, תחת המעטפת המקצועית של ההתאחדות, חבר הוא למחלקת הנוער של גדנ"ע תל אביב. זה התחיל בעונת המשחקים 2017/18 והסתיים, כאמור, בעונת המשחקים החולפת, 2024/25.

שחקני אשדוד נוער לפני המשחק (שחר גרוס)שחקני אשדוד נוער לפני המשחק (שחר גרוס)

הבלם רשם 187 הופעות במחלקת הנוער של גדנ"ע תל אביב. במסגרת המחזור הראשון בליגת העל לנוער, משחק בו מ.ס. אשדוד רשמה 1:4 על הפועל פתח תקווה, היה חלק מהסגל של נאור ברקול, ובשבת הקרובה, הוא מקווה לראות דקות משחק ראשונות מול מכבי הרצליה ב-18:30.

