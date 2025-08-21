בזמן שהיה במשרדו: ירי לעבר מאמן קנזס סיטי

אירוע חמור נחשף בארה"ב: ירי התרחש במאי 2024 לעבר משרדו של מאמן קנזס סיטי צ’יפס מ-NFL, אנדי ריד, בזמן ששהה לבדו במשרד, כך לפי דיווח בעיתון ’קנזס סיטי סטאר’. הירי בוצע מבחוץ, כשקליע חדר את חלון משרדו שבקומה השנייה במתקן האימונים של הקבוצה, ונעצר בקיר הפנימי סמוך לדלת הכניסה לחדרו ולשירותים - מרחק של כ-4.5 מטרים בלבד משולחן העבודה של המאמן. ריד ששהה במשרדו אחרי חצות באותו יום, לא נפגע וגם לא אף אחד אחר, אך מאז האירוע הותקנה זכוכית משוריינת במשרד.

האירוע התרחש ב-4 במאי 2024, אך נותר חסוי במשך 15 חודשים ולא דווח עד, עד ש"קנזס סיטי סטאר" חשף את המקרה על סמך שורת מקורות - כולל דובר המשטרה המקומית. עד כה לא בוצעו מעצרים, לא הוגשו כתבי אישום והחקירה נמשכת. דובר המשטרה, קפטן ג'ייקוב בצ'ינה, הבהיר כי לפי ממצאי החקירה הראשוניים אין אינדיקציה שמדובר בירי ממוקד נגד אדם מסוים או נגד הארגון עצמו. עם זאת, בשל העובדה שבמקום שהו אנשים בעת הירי, התיק נחקר תחת סעיף של תקיפה בנסיבות מחמירות.

שני קליעים נוספים נורו לעבר המתקן באותו לילה - אחד פגע בקומה השלישית, מעל משרדו של ריד, והשני פגע ביחידת מיזוג חיצונית. לפי הדיווחים, השומרים שהיו באותה שעה במקום שמעו רעש, הבחינו בחור בחלון והזעיקו את המשטרה. כוחות הביטחון שהגיעו למקום החלו באיסוף ממצאים, אך סירבו למסור מידע נוסף לציבור בשל חקירה מתמשכת. בצ'יפס סירב להגיב רשמית לידיעה.

לא נעים. אנדי ריד (IMAGO)

לפי דיווחים, מאז האירוע תוגברה האבטחה סביב המתחם, הותקנו גדרות היקפיות נוספות ומערכת המצלמות חודשה. כמו כן, הצ’יפס עדיין שוקלים האם להעביר את מתקן האימונים למקום חדש, כחלק מדיון רחב על עתידם באזור כשחוזה החכירה הנוכחי יסתיים ב-2031.

האירוע התרחש שלושה חודשים בלבד לאחר שריד הוביל את הצ'יפס לזכייה השלישית שלהם בסופרבול בשש השנים האחרונות - הפעם מול סן פרנסיסקו. באותה תקופה היה המאמן בן ה-67 בעיצומה של תקופה היסטורית בקריירה שלו, הכוללת חמש הופעות סופרבול וזכייה בשלושה תארים מאז הגיע למועדון ב-2013. בינתיים, הצ'יפס המשיכו בשגרת האימונים שלהם וממשיכים כעת בהכנות למשחק קדם העונה האחרון שלהם נגד שיקגו, כשפתיחת העונה תיערך ב-5 בספטמבר מול לוס אנג’לס צ’ארג’רס.

אנדי ריד נחשב לאחת הדמויות המוערכות והבולטות בליגה, ומדורג רביעי בכל הזמנים במספר הניצחונות למאמן ראשי ב-NFL, עם 301 ניצחונות בקריירה - יותר מ-100 מעל כל מאמן פעיל אחר בליגה.