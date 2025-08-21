אוהדי סנטוס פרצו לאימון ושלחו מסר לניימאר

כשסנטוס החתימה את ניימאר, אחת העסקאות הגדולות ביותר של העונה שעברה, היא הרגישה ברית מזל שהגיבור המקומי שב הביתה. נראה היה שהגעתו של הכוכב הברזילאי תמחק את בעיות המועדון במכה אחת, אך המציאות שונה לגמרי.

יומיים לאחר התבוסה המשפילה 6:0 לוואשקו דה גאמה, אוהדי סנטוס הזועמים דרשו הסברים והחליטו להסתער על מגרש האימונים של הקבוצה כדי לדבר עם ניימאר.

הם דרשו ממנו לתת עוד: “אתה הכוכב של הקבוצה הזאת, אתה השחקן הכי טוב על פני כדור הארץ. אם תבכה, תדמיין את השאר. אם תתווכח עם אוהד, זה יהיה גרוע יותר לכולם”. כעת, המתיחות בשיאה וסנטוס ניצבת בפני רגע קשה ביותר, משחקה הבא נגד באהיה, משחק בו ירידה אל מתחת הקו האדום על כף המאזניים.

ניימאר (IMAGO)

התבוסה הותירה את סנטוס במרחק שתי נקודות בלבד מהקו האדום שמוביל לירידת ליגה, כשנותר משחק אחד בלבד לסיום, ורק 6 ניצחונות ב-19 המשחקים האחרונים.

ניימאר היה הראשון שמתח ביקורת חריפה לאחר שעזב את המגרש בדמעות. “אנחנו צריכים להסביר את הגישה שלנו על המגרש. בקיצור, זה היה חרא. זו בושה לשחק משחקים כאלה בחולצה של סנטוס”, מתח הכוכב הברזילאי ביקורת.