ימצא את המדמון? המבחן של לאזטיץ' והחלוץ

בשבועות האחרונים בתקשורת הספורט בישראל עסקו בשאלה מאוד פשוטה והגיונית, איך מכבי חיפה תצליח למלא 50 שערים שעזבו אותה? ובכן, הערב (חמישי, 21:00), מכבי תל אביב תתייצב בפני אותה השאלה בדיוק. ערן זהבי כבר לא במועדון, דור תורג'מן נמכר לניו אינגלנד, ווסלי פטאצ'י נמכר לאלקמאר ובמשחק הראשון של פלייאוף הליגה האירופית מול דינמו קייב זה יהיה תחילתו של עידן חדש בחוד הצהובים.

אחרי שנתיים של זהבי ותורג'מן, כעת יגיע התור של אלעד מדמון ויון ניקולאסקו. אולם, החלוץ ממולדבה עדיין לא השתלב בשיטה של המאמן וגם ז'רקו לאזטיץ' עצמו אמר אתמול כי הוא צריך עוד קצת זמן, ולכן השאלה הגדולה הערב תהיה האם בעיני הסרבי האודישן הפתוח לתפקיד החלוץ הראשון של הצהובים מתחיל עם אלעד מדמון או עם ניקולאסקו. לקראת המשחק, החלוץ הצעיר היה בתרגולים לעמדה אף על פי שנגד חאמרון שיחק בכלל בעמדה של פטאצ'י.

מדמון, בניגוד לשחקנים צעירים אחרים שלא ידעו להתמודד עם הסיטואציה במכבי ת"א שבה הם לא מקבלים את ההזדמנות מיד, הפגין לאורך כל העונה הקודמת המון בגרות. הוא היה סבלני, הוא נשך שפתיים וכאשר נתנו לו את ההזדמנות לשחק הוא תמיד נכנס בניסיון לעשות דברים טובים ועם הראש למעלה. גם העונה הוא לא התחיל כשחקן הרכב אבל כאשר נכנס מול פאפוס ומול חאמרון כמחליף, ידע לכבוש שערים דרמטיים בשניות הסיום.

אלעד מדמון כובש מול פאפוס. היה סבלני (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הסיפור עם מדמון, גם העונה וגם בקודמת, היה שלאזטיץ' לא ראה בו כ-9 קלאסי. הוא פתח איתו או במערכים של שני חלוצים כחלוץ שני לצד תורג'מן, או כשחקן על הקו באירופה, לפעמים אף פתח כמספר 10. בפעם היחידה שהוא עלה כחלוץ מטרה זה היה כאשר תורג'מן היה פצוע, ומכבי ת"א ניצחה את מכבי חיפה בטדי והוא גם כבש. לאחר המשחק הסביר לאזטיץ' כי כאשר הוא פוגש יריבה כמו מכבי חיפה של בכר הוא חייב חלוץ שיודע ללחוץ טוב ולכן העדיף אותו.

הבעיה הייתה שבשאר המשחקים בליגה, ההיררכיה הייתה ברורה ומדמון נדחק לעמדות אחרות. למכבי ת"א תהיה הזדמנות להביא שני שחקנים זרים חדשים כפי שהדברים מתגלגלים. אחד על פטאצ'י, ואם הכל יעבור כשורה זה יהיה וויליאם באליקווישה שמועמדותו נחשפה ב-ONE. הזר הבא יגיע במקום נמניה סטואיץ' שעשוי להימכר לסוצ'י הרוסית. במצב הזה, השאלה תהיה איזה סוג שחקן יגיע. לאחרונה נשמעות זמירות שיחפשו שחקן שיכול לעשות כמה עמדות. באליקווישה יכול לשחק כ-10 וגם בכנף, וכעת מדברים על כנף שיכול לשחק גם כחלוץ.

הסיבה המרכזית היא שלאזטיץ' לא רוצה להישאר חשוף בעמדת החוד ושיהיו לו עוד אלטרנטיבות, אך מול יריבה כמו דינמו קייב, אם מדמון או ניקולאסקו ייקחו את ההזדמנות, זה עוד יכול לשנות גם את מחשבות הרכש של מכבי ת"א ולדחוף אותם לחפש שחקן כנף טהור יותר. ברמת ההנהלה, ונוכחנו לדעת בעונה הקודמת שלאסטרטגיה של מכבי ת"א כמועדון יש השפעה, התכנית עבור מדמון הייתה דומה מאוד לזו של תורג'מן. עונה ראשונה - לחוות את הקבוצה, להילחם על הדקות ולנסות להיות חלק. בעונה השנייה הוא כבר צריך להיות דמות מובילה מבחינתם.

הערב ההזדמנות הזו יכולה להגיע ולשם שינוי גם בעמדת החלוץ. אם לאזטיץ' אכן יבחר ללכת איתו, מדמון יצטרך להוכיח שזו הבחירה הנכונה כי משחק טוב שלו במצב שכזה, יכול לשנות לו את העתיד במכבי ת"א בצורה משמעותית.