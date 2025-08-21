יום חמישי, 21.08.2025 שעה 09:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

חוליו אנסיסו יחתום בצ'לסי ויושאל לשטרסבורג

הבלוז יירכשו את הקשר הפרגוואי מברייטון תמורת 20 מיליון אירו, כשבעונה הקרובה הוא ישחק בצרפת. וגם: המכשול שמונע את מעברו של חלוץ אייאקס לראן

|
חוליו אנסיסו (IMAGO)
חוליו אנסיסו (IMAGO)

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

דיווחים חמים

# לפי העיתונאי הבכיר פבריציו רומאנו, קשר ברייטון חוליו אנסיסו סגר בצ’לסי, שתשלם עבורו 20 מיליון אירו. הפרגוואי יחתום על חוזה עד 2031 עם אופציה לעונה נוספת, ויושאל בעונה הקרובה לשטרסבורג הצרפתית שנמצא תחת אותה הבעלות של הבלוז. בלונדון כאמור, השחקן ישתף פעולה עם מאמנו לשעבר בברייטון, אנסו מארסקה.

חוליו אנסיסו מתבדח עם אנסו מארסקה, בקרוב ישתפו פעולה (IMAGO)חוליו אנסיסו מתבדח עם אנסו מארסקה, בקרוב ישתפו פעולה (IMAGO)

# לפי דיווח בהולנד, ראן הצרפתית מוכנה לשלם מעל ל-20 מייון אירו על מנת לרכוש את חלוץ אייאקס – בריאן ברובי. המועדונים נמצאים המשא ומתן ומשוכנעים שיוכלו להגיע להסכם, כשכרגע המכשול העיקרי הוא האם המועדון מצרפת יצליח לשכנע את החלוץ ההולנדי שזה המקום הנכון עבורו מבחינה כלכלית וספורטיבית.

שחקני אייאקס מפרגנים לבריאן ברוביי (רויטרס)שחקני אייאקס מפרגנים לבריאן ברוביי (רויטרס)

# דוגלאס לואיס, שחקנה של יובנטוס, צפוי לנחות היום באנגליה על מנת להשלים בדיקות רפואיות ולחתום בנוטינגהאם פורסט. העסקה צפויה להיות בהשאלה, כשלאחר מספר מסוים של הופעות הופכת לרכישה, כך מדווח העיתונאי מתיאו מורטו.

