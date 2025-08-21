מלחמת ההישרדות של האגדה שמחכה למכבי

גם אם אתה כוכב גדול בעל עבר מפואר, כאשר אתה מאמן במועדון גדול החיים שלך קשים, ואת זה מרגיש היטב אלכסנדר שובקובסקי, שוער העבר האגדי של דינמו קייב.

הקבוצה האוקראינית שתתמודד נגד מכבי תל אביב היום (חמישי) ב-21:00 במשחק הראשון בשלב הפלייאוף במוקדמות הליגה האירופית עוברת משבר אחרי שהודחה על ידי פאפוס הקפריסאית במוקדמות ליגת האלופות וכלי התקשורת במדינה מדווחים שהמאמן עשוי לשלם בקרוב את המחיר.

שובקובסקי בן ה-50 זכור בעיקר מהופעותיו במדי נבחרת אוקראינה במונדיאל 2006, אז הוא עצר שני פנדלים בדו קרב ההכרעה מהנקודה הלבנה מול שוויץ (0:3 לאוקראינים אחרי 0:0 בתום 120 דקות) והעלה את נבחרתו לרבע הגמר, שם נפרדו חבריו מהטורניר בתבוסה 3:0 לאיטליה, האלופה שבדרך.

אלכסנדר שובקובסקי הודף פנדל בנבחרת אוקראינה (IMAGO)

בשלב הבתים באותו טורניר שמר שובקובסקי על רשת נקייה בניצחונות 0:4 על סעודיה ו-0:1 על טוניסיה, אבל ספג רביעייה בתבוסה 4:0 לספרד. בסך הכל הוא רשם 92 הופעות בנבחרת אוקראינה בין 1994 ל-2012 וייצג אותה גם ביורו 2000.

במשך כל הקריירה לבש שובקובסקי את המדים של דינמו קייב ורשם בה 426 הופעות בין 1993 ל-2016, כולל הופעות בליגת האלופות. הוא היה מפורסם בעצירות הפנדלים שלו, מה שהפך אותו לפופולרי בתקשורת ובקרב האוהדים.

ב-2016 פרש השוער האגדי בגיל 41, אחרי שזכה עם הכחולים-לבנים 14 פעמים באליפות אוקראינה, 10 פעמים בגביע אוקראינה ובארבעה גביעי חבר העמים (1996, 1997, 1998, 2002). לאחר פרישתו שימש שובקובסקי כעוזרו של אנדריי שבצ'נקו בנבחרת אוקראינה, כשב-2023 מונה למאמנה של דינמו קייב ובעונה שעברה הוביל אותה לזכייה באליפות אוקראינה.

אלכסנדר שובקובסקי במדי דינמו קייב (IMAGO)

הפסדים בגובה עשרות מיליוני אירו

המבחן הגדול של שובקובסקי הגיע העונה ועד כה – הוא נחשב לכישלון. אחרי ניצחון כפול על חאמרון ספרטנס המלטזית בסיבוב המוקדמות השני בליגת האלופות (פעמיים 0:3) קבוצתו הודחה בסיבוב המוקדמות השלישי אחרי שני הפסדים לפאפוס הקפריסאית, עם 1:0 במשחק ה"ביתי" בפולין ו-2:0 בחוץ.

בליגה האוקראינית הקבוצה אמנם מוליכה את הטבלה עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים ומלוא תשע הנקודות, אבל ההדחה המוקדמת מהצ'מפיונס הותירה טעם מר. בעקבות הכישלון תהיה העונה הנוכחית הראשונה מזה 20 שנה בה לא תופיע קבוצה אוקראינית בשלב הבתים בליגת האלופות, מה שגורם לתחושת עלבון. מדובר במכה לא רק מוראלית ומקצועית, אלא גם כלכלית.

בעקבות ההפסד לפאפוס איבדה דינמו הכנסה צפויה בגובה 4.3 מיליון אירו מהופעה בשלב הפלייאוף. עלייה לשלב הבתים הייתה אמורה להכניס למועדון סכומים נוספים בגובה 19 מיליון אירו ממענקים מאופ"א ומזכויות שידור. מדובר רק בהכנסות בטוחות, לא כולל הכנסות אפשריות נוספות מצבירת נקודות.

כעת מצפים במועדון למזער את הנזקים ולעלות על חשבון מכבי תל אביב לשלב הבתים של הליגה האירופית, כך שלשני המשחקים מול אלופת ישראל יהיו השלכות על עתידו של שובקובסקי.

אלכסנדר שובקובסקי (IMAGO)

"המאמן חסר ניסיון, בלבל את הקבוצה שלו"

בעקבות ההדחה במוקדמות ליגת האלופות ספג שובקובסקי ביקורת בתקשורת האוקראינית שחלקה טוען שהוא יפוטר בקרוב. העיתונאי אלכסנדר שוסטל כתב באתר 112.ua שמעמדו של המאמן מעורער ועתידו אינו ברור: "הסיבה העיקרית למפלה היא חוסר הניסיון של המאמן שבלבל את הקבוצה שלו עם החלטות שליליות". אותו עיתונאי צוטט גורם במועדון, שאמר: "שובקובסקי לא הביא חיזוק, בחירת השחקנים שלו הייתה גרועה ויש לו עדיין הרבה מה ללמוד".

בדיווחים אחרים פורסם שהנשיא איגור סורקיס מתכוון להתייעץ עם הקשר הוותיק אנדריי ירמולנקו ועם המאמן לשעבר של הקבוצה ליאוניד בוריאק לגבי צעדים הנחוצים למועדון.

אם דינמו תעבור את מכבי תל אביב, תעפיל לשלב הבתים בליגה האירופית, תצליח שם ותמשיך לשלוט בליגה האוקראינית ייתכן שהמאמן יקבל הזדמנות נוספת, אבל בינתיים הכיסא שלו מתנדנד. כמועמדים להחליפו הוזכרו מאמן קריבס קריבי Rih ושריף טירספול לשעבר יורי ורנידוב, מאמן קבוצת הנוער של דינמו איגור קוסטיוק וגם עוזרו הנוכחי של שובקובסקי, אולג גוסב.

שחקני דינמו קייב (IMAGO)

אותו גורם שצוטט בעילום שם הוסיף שההנהלה בראשות סורקיס עשויה להעדיף את גוסב במקרה ששובקובסקי יתפטר, בשל ההיכרות העמוקה שלו עם המערכת. בדיווח אחר פורסם שהקבוצה ניסתה לצרף לצוות האימון איש מקצוע פולני, אבל המהלך לא יצא אל הפועל לאחר שהצדדים לא הגיעו לסיכום.

שובקובסקי: "אנחנו נחותים, זה כואב ולא נעים"

כאמור, בליגה האוקראינית דינמו שולטת אבל זה לא משפר את מצב הרוח במועדון. בשל כך האווירה במסיבת העיתונאים אחרי הניצחון האחרון 1:4 על אפיטסנטר בחוץ הייתה מתוחה.

"אנחנו משחקים בלוח משחקים צפוף", אמר שובקובסקי. "לא משנה כמה החיים קשים, אנחנו מבינים שזו רק תחילת העונה. כאב לנו ההפסד לפאפוס, זה לא נעים אבל אנחנו לא יכולים לתת לעצמנו להוריד את הראש. ננתח את הדברים, נסיק את המסקנות ונמשיך הלאה".

כשנשאל אם פאפוס הפתיעה אותו הודה: "הופתעתי יותר מההופעה שלנו. אנחנו זקוקים לחיזוק בכל המקומות. על מנת להתחרות ברמה הגבוהה נזדקק לחיזוק משמעותי, כי כעת אנחנו נחותים גם מהבחינה האישית וגם מבחינת המשחק הקבוצתי".

אלכסנדר שובקובסקי (IMAGO)

על הניצחון האחרון בליגה אמר: "יכולנו להוביל 0:3 בהתחלה, אבל היריבה השוותה ולמרבה המזל הדברים שעבדנו עליהם באימונים בכל הנוגע למצבים נייחים עבדו הפעם. לפעמים זה יקרה ולפעמים לא".

איזה הרכב יציב שובקובסקי מול מכבי תל אביב? בהפסד לפאפוס הוא עלה במערך 4-3-3 ובליגה הציב לפעמים מערך 4-5-1 בנוסף לשינויים בהרכב השחקנים. עם 29 השחקנים הרשומים אצלו בסגל הוא משתדל לבצע רוטציות בין ההופעות בליגה להופעות באירופה.

מעבר לכך, בדומה לקבוצות הישראליות, גם האוקראינים צריכים לארח מחוץ לארצם בעקבות המלחמה (עושים זאת בפולין השכנה), דבר שגם הוא משפיע על עייפות השחקנים והשיקולים בקביעת ההרכב.

התעסק גם בפוליטיקה

בנוסף לכדורגל, שובקובסקי התעסק בפוליטיקה לאחר שפרש ממשחק פעיל. ב-2020 נבחר למועצת העיר קייב כשהתמודד במפלגה של ראש העיר המכהן, אלוף העולם לשעבר באיגרוף ויטלי קליצ'קו. הוא תמך בתנועת ה"יורומידיאן" שהתנגדה להתקרבות לרוסיה לפני המלחמה ותמכה בהסכם עם האיחוד האירופי. אנשים רבים נהרגו אז בהפגנות ואופ"א נענתה באותה תקופה לבקשתו לקיים דקת דומיה לזכר אותם קורבנות.

"אני רוצה לחיות לפי ערכים אירופים ולא ערכים סובייטים", אמר שובקובסקי באותה תקופה תוך שמתח ביקורת על הממשלה הקודמת על שימוש באלימות נגד המפגינים. יחד עם זאת, הוא גם מתח ביקורת על החלטת הממשלה החדשה לבטל את מעמדה של השפה הרוסית כשפת אם שנייה באזורים דוברי רוסית.

לא ברור אם ומתי ישוב שובקובסקי לעסוק בפעילות פוליטית באוקראינה המוכה מהמלחמה נגד רוסיה, אבל אם ייכשל מול מכבי תל אביב ייתכן שיהיה לו זמן לזה.