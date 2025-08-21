יום חמישי, 21.08.2025 שעה 09:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ארגנטינאית
ליגה ארגנטינאית 25-26
  
106-85ברקאס סנטרל1
96-75אסטודיאנטס2
95-45הורקאן3
82-65אוניון4
82-55בלגראנו5
83-55דפנסה חוסטיסיה6
74-55סנטרל קורדובה7
75-55טיגרה8
78-75בנפילד9
63-55בוקה ג'וניורס10
65-55ניואלס אולד-בויס11
53-25ארגנטינוס-ג'וניורס12
47-55אינדפנדיינטה ריבדביה13
45-35ראסינג קלוב14
35-15אלדוסיבי15
  
113-115ריבר פלייט1
93-55לאנוס2
83-45ולס סרספילד3
83-45סן לורנסו4
72-35רוסאריו סנטראל5
75-55דפורטיבו רייסטרה6
74-45חימנסיה לה-פלאטה7
65-55אתלטיקו טוקומן8
66-55סרמיינטו9
65-45פלטנסה10
54-35טאיירס קורדובה11
59-25אינסטיטוטו12
37-45גודוי קרוז13
27-45אינדפנדיינטה14

300 עצורים, "לא ייאמן, כולם טעו, זה קרקס"

אחרי מהומת הענק, דניאל שפירא, בכיר באוניברסידד דה צ'ילה, הגיב: "לא ייתכן ששמים את האוהדים שלנו מעל האולטראס של אינדפנדיינטה. נספוג עונש כבד"

|
העימותים בין אינדפנדיינטה ואוניברסידד דה צ'ילה (IMAGO)
העימותים בין אינדפנדיינטה ואוניברסידד דה צ'ילה (IMAGO)

הסיפור המדובר ביותר בדרום אמריקה מאז הלילה (בין רביעי לחמישי) הוא האלימות הקשה במשחק בין אינדפנדיינטה לאוניברסידד דה צ’ילה בגביע הסודאמריקנה, שפוצץ בעקבות האירועים. 300 אוהדים כבר נעצרו, הקבוצות צפויות לעונשים כבדים אחרי מהומת הענק בין מחנות האוהדים, ודניאל שפירא, בכיר במועדון הצ’יליאני, התייחס לאירועים.

בראיון לתקשורת הארגנטינאית אמר שפירא: "נורא, זה לא ייאמן. אי אפשר להאמין. תמיד קורה לנו משהו. יש פה גם כשל ארגוני - לא ייתכן שממקמים את אוהדי אוניברסידד דה צ’ילה מעל האולטראס של אינדפנדיינטה. כולם כאן טעו. זה הפך לקרקס".

שפירא הודה כי הנזק שנגרם בעקבות ההשתוללות של אוהדי קבוצתו יוביל לעונשים חמורים: "אסור לנו יהיה להכניס קהל למשחקי חוץ. קשה מאוד לשלוט בזה. אין שום ספק שנענש, והעונש יהיה כבד. אנחנו חיים את אותו הסיוט כל הזמן. זה מייאש. זה לא רק כדורגל - זו בעיה חברתית ותרבותית עמוקה. נתנו לנו 3,500 כרטיסים, ותראו מה קרה".

הבלאגן ביציעים (IMAGO)הבלאגן ביציעים (IMAGO)

במהלך כל המחצית הראשונה נרשמו התפרעויות מצד האוהדים הצ'יליאנים ביציע העליון. דגל נגנב, כיסאות הוצתו והושלכו, וגם רימוני הלם נזרקו לעבר אוהדי אינדפנדיינטה. עם פתיחת המחצית השנייה נעצר המשחק פעמיים, ובמערכת הכריזה קראו לאוהדי אוניברסידד דה צ'ילה להתפנות. גם שחקנים משתי הקבוצות ניסו להרגיע את האוהדים, אך ללא הועיל.

כאשר ירדו הקבוצות לחדרי ההלבשה, פרץ כאוס מוחלט. המשטרה החלה לפעול בכוח נגד האוהדים כשהם עוזבים, ובמקביל חדרו האולטראס של אינדפנדיינטה ליציע האורחים והכו באכזריות את כ-10 האוהדים שנותרו שם. חלקם הוכו עד זוב דם, אחרים הופשטו ונשארו עם בגדים תחתונים בלבד בקור, ואחד מהם נפל מהיציע הגבוה כשניסה לברוח - תמונה שהפכה לסמל הלילה האלים. בהמשך נראו אוהדים פורצים למגרש, כאשר באוויר עדיין שררה אווירת פחד ובלבול.

העימותים בין המחנות (IMAGO)העימותים בין המחנות (IMAGO)

במהלך הלילה פורסם כי כמה מהאוהדים הצ'ילאנים שנפצעו באורח קשה פונו לבית החולים. ערב שהחל כמשחק כדורגל הפך לאחד הלילות השחורים של הכדורגל הדרום אמריקאי, כשהאלימות שוב משתלטת על המשחק – והמחיר עלול להיות כבד לשני הצדדים.

