יום חמישי, 21.08.2025 שעה 10:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

"פלורס יודע כמה חשוב שנבוא בגישה הכי טובה"

במכבי חיפה אומרים על המאמן: "נראה מאוד חד ומרוכז באימון", הירוקים יחזרו לרביעיית הגנה מול ריינה, נהואל צפוי לפתוח. הקבוצה השיקה תלבושת לבנה

|
דייגו פלורס (עמרי שטיין)
דייגו פלורס (עמרי שטיין)

במכבי חיפה מצפים לקהל של 25 אלף אוהדים בסמי עופר במשחק מול בני ריינה שיפתח באופן רשמי את הליגה בשבת הקרובה. 1000 כרטיסים הוקצו לטובת אוהדי ריינה שיתמקמו ביציע האורחים.

אתמול (רביעי) הקבוצה חידשה את אימוניה ללא גיא מלמד שסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי וללא עיליי חג'ג' שהתאמן בצד ועובר שיקום, כמו גם קנג'י גורה שמתאושש מפציעה. 

לפני האימון פלורס כינס את השחקנים על הדשא לשיחה קצרה ודיבר איתם על החשיבות לפתוח ברגל ימין את העונה. פלורס נראה מכונס בעצמו וכמי ששומר לעצמו את הקלפים צמוד לחזה בכל מה שנוגע להרכב שיפתח: "פלורס נראה מאוד מרוכז וחד באימון וכמי שיודע היטב עד כמה חשוב שנגיע בגישה הכי טובה למשחק כדי לזכות בניצחון”. אמרו בקבוצה. אגב, בסיום האימון השחקנים התכנסו לארוחת גיבוש על האש. 

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

אתמול הייתה כניסה לאימון, וזאת גם הסיבה שפלורס לא תרגל את ההרכב המסתמן למשחק ונראה שיעשה זאת היום לאחר אימון הערב. אחרי האכזבה ממערך שלושת הבלמים שפתחו מול ראקוב הפולנית, פלורס מעדיף לפתוח במערך של קו הגנה של ארבעה שחקנים שכולל את ,יילה בטאיי, עבדולאי סק, שון גולדברג או ליסב ליסאת ופייר קורנו, בזמן שבקישור עשויים לשחק עלי מוחמד או גוני נאור ואיתן אזולאי, כאשר מעליהם יפתח מתיאס נהואל ששולב במשחק האחרון מול ריינה בגביע הטוטו.

מלבד נהואל, נמצא בתמונת ההרכב גם החלוץ סטיוארט שישחק את תפקיד חלוץ המטרה. מי שיודח מההרכב אחרי שעד כה קיבל קרדיט בלתי פוסק ולא הצליח להרשים וזאת גם הסיבה שעלול יהיה למצוא את עצמו מחוץ לקבוצה ברגע שיגיע קשר אחורי זר, הוא הקיצוני קסנדר סברינה. הקפטן דולב חזיזה יחזור להרכב הקבוצה. במכבי חיפה רוצים קשר אחורי ושחקן כנף במקום סברינה. 

בתוך כך, במכבי חיפה השיקו את החולצה הלבנה לעונה. הלבנה מציינת את המורשת של הקבוצה בעיצוב הומאז׳י לחולצה הלבנה מעונת האליפות השנייה (1984-85), עונה בה הקבוצה העמיקה את אחיזתה בצמרת הכדורגל הישראלי.

התבנית העדינה במשבצות מהוות בסיס לצווארון הירוק, הבולט והטרנדי וכמובן לסמל "מכבי חיפה" המיתולוגי משנות ה-80' וסימן את תחילתו של תור הזהב של מכבי חיפה.

עם השימוש בסמל מהאייטיז, מכבי חיפה עומדת בשורה אחת עם חלק מהמועדונים הגדולים של אדידס בעולם - ארסנל, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד ויובנטוס אשר משלבות סמלים מעברן המפואר במדים החדשים כאות גאווה ומחווה למסורת. 

את החולצה משלימים מכנסיים לבנים או ירוקים המותאמים לצבעי התלבושת וכמובן גם גרבי משחק לבנות בעיצוב אישי עם הכיתוב MHFC בירוק. 

פייר קורנו, עלי מוחמד ועבדולאי סק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)פייר קורנו, עלי מוחמד ועבדולאי סק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */