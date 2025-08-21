"כבר מאוהבים בו": ספרד נלהבת ממסטנטואונו

חמישה ימים בלבד אחרי שהוצג כשחקן ריאל מדריד, פרנקו מסטנטואונו רשם בכורה רשמית במדים הלבנים, וכבר זכה לתשואות הקהל בסנטיאגו ברנבאו.

הקשר הארגנטינאי, שהגיע מריבר פלייט והמתין עד שיגיע לגיל 18 כדי לעבור רשמית, עלה לדשא בדקה ה-67 מול אוסאסונה (0:1 לריאל). האוהדים הריעו גם לשובו של דני קרבחאל מהפציעה הקשה, אך עיקר ההתלהבות הופנתה אל היהלום הצעיר שהפך לאחד מהזרים הצעירים ביותר בתולדות המועדון.

מסטנטואונו נגע 19 פעמים בכדור ב-23 דקות על המגרש, מסר מדויק ב-89% מהניסיונות, יצר מצב מסוכן ואף כמעט כבש כשנותר באחד על אחד מול שוער אוסאסונה, סרחיו הררה. רק הצלה מצוינת מנעה ממנו שער בכורה מהאגדות.

מאמן הבלאנקוס, צ׳אבי אלונסו, היה מרוצה: ״הילדים החדשים לא נבהלו מהברנבאו או מהחולצה. זה דור לשנים קדימה. מסטנטואונו הראה בגרות ואופי, למרות שהיה לו רק ארבעה אימונים עם הקבוצה״.

בגיל 18 ו-5 ימים בלבד, הארגנטינאי הצטרף לרשימת הצעירים שעשו היסטוריה במדי ריאל. מעליו נמצאים שמות כמו מרטין אודגור (בכורה בגיל 16) וסמואל אטוֹ (17). בכך הוא הקדים גם את ויניסיוס (18 ו-2 חודשים) ואת אנדריק, שצפוי להצטרף הקיץ (18 וחודש).

במארקה סיכמו: “הבכורה של מסטנטואונו אמנם לא כללה שער, אבל היא סיפקה הצצה לדור העתיד של ריאל מדריד – והאוהדים כבר מאוהבים”.