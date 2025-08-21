יום חמישי, 21.08.2025 שעה 09:54
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

אוהדי פנרבחצ'ה: "הפסיקו את רצח העם בעזה"

שוב משחק של הטורקים, הפעם מול בנפיקה, נוצל להעברת מסר נגד ישראל עם שלל דגלי פלסטין ושלטים: "שחררו את פלסטין", "זה לא משחק", "עזה גוועת ברעב"

|
השלט של אוהדי פנרבחצ'ה (IMAGO)
השלט של אוהדי פנרבחצ'ה (IMAGO)

בפנרבחצ’ה ממשיכים לשלוח מסרים לישראל בעקבות המלחמה בעזה. בזמן שהשחקנים של ז’וזה מוריניו עלו לדשא לקראת תחילת המשחק אמש (רביעי) מול בנפיקה בפלייאוף ליגת האלופות, הוצג שלט גדול באצטדיון של פנר והוא נראה היטב גם בזמן שהשחקנים עמדו לפני שריקת הפתיחה.

“הפסיקו את רצח העם בעזה! שחררו את פלסטין!”, נכתב בכחול על שלט ארוך כשברקע הופיע דגל פלסטין. כמו כן, דגלי פלסטין רבים נראו ביציעים, כמו גם כאפיות שעליהן הופיע הדגל.

אוהדים אחרים ניצלו את המשחק כדי להעביר מסרים נוספים לגבי המלחמה. למשל הוצגו שלושה שלטים שעל הראשון שבהם הופיע ציור של ילד בין הריסות ונכתב: “זה לא משחק", בשלט השני נכתב: “עזה גוועת ברעב", ובשלט השלישי הופיע שעון.

השלט לפני פתיחת המשחק (IMAGO)השלט לפני פתיחת המשחק (IMAGO)

המסרים הללו של האוהדים הטורקים כמובן לא מפתיעים וזו גם לא הפעם הראשונה שזה קורה במשחקי פנרבחצ’ה. לפני משחק החוץ מול פיינורד לפני כשבועיים, שחקני פנר עלו למגרש עם חולצות שעליהן נכתב: “די לפשעים נגד האנושות".

בנוסף, הודפסו על החולצות גם סיסמאות נוספות כמו "קולות מאוחדים יכולים לזעזע את השתיקה" ו"מספיק". באתר הרשמי של המועדון נכתב כי ההצהרה נוגעת ל"מה שקורה בפלסטין", והודגש כי מדובר בבחירה מודעת להעלות את הנושא דווקא במעמד בינלאומי.

אוהדי פנרבחצאוהדי פנרבחצ'ה שולחים מסר (IMAGO)
דגל פלסטין ביציע (IMAGO)דגל פלסטין ביציע (IMAGO)
אוהדי פנרבחצאוהדי פנרבחצ'ה (IMAGO)
