"יוצא עם חלומות גדולים, הלב תמיד יישאר צהוב"

תורג'מן בפוסט אחרי המעבר לניו אינגלנד: "מכבי תמיד תהיה חלק ממני, כדי להתפתח צריך גם לדעת לצאת לדרך חדשה. עברתי מסע מדהים עם רגעים שלא אשכח"

דור תורג'מן (שחר גרוס)
דור תורג'מן (שחר גרוס)

דור תורג’מן יוצא לדרך חדשה. החלוץ השלים את מעברו ממכבי ת"א לניו אינגלנד רבולושן מה-MLS, שם הוא ישתף פעולה עם עיליי פיינגולד. אחרי ההודעות הרשמיות של שני המועדונים, גם תורג’מן עצמו פרסם הודעת פרידה באינסטגרם.

“לפני כמעט 7 שנים, ילד בן 15 שהגיע לקריית שלום עם עיניים נוצצות וחלום אחד גדול - ללבוש את החולצה של מכבי תל אביב”, כתב תורג’מן, “מאז עברתי מסע מדהים. גדלתי כאן, התפתחתי כאן, הפכתי לשחקן וגם לאדם.

"בעונותיי בבוגרים זכיתי לחוות רגעים שאי אפשר לשכוח – זכיות באליפויות ותארים, משחקים גדולים, שערים חשובים, ובעיקר - להרגיש חלק ממשהו שהוא הרבה מעבר לכדורגל.

דור תורגדור תורג'מן (עמרי שטיין)

“להיות שחקן במכבי זה לא רק מקצוע - זו זכות, זו אחריות, זו משפחה. אני רוצה להגיד תודה ענקית: למאמנים ולצוות המקצועי שנתנו בי אמון והובילו אותי בדרך הנכונה. לחברים לקבוצה שהפכו לחלק משמעותי מהחיים שלי. לכל אנשי המועדון - מהשומר בכניסה ועד ההנהלה - שגרמו לי תמיד להרגיש בבית. וכמובן - לכם, האוהדים. מהיום הראשון דחפתם אותי, נתתם לי כוח, גרמתם לי להבין מה זה באמת להיות חלק ממכבי תל אביב.

“להגיד שלום זה לא קל. מכבי תמיד תהיה חלק ממני - מהמקום שגידל אותי, מהצבעים שהגדירו אותי, מהרגעים שיישארו איתי לכל החיים. אבל לפעמים כדי להמשיך לגדול ולהתפתח צריך גם לדעת לצאת לדרך חדשה. אני יוצא לדרך הזו עם הרבה התרגשות, עם חלומות גדולים, ועם הלב שתמיד יישאר צהוב. תודה על הכל, שלכם, דור תורג׳מן".

מהפכה בסגל של מכבי תל אביב
