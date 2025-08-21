יום חמישי, 21.08.2025 שעה 07:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ארגנטינאית
ליגה ארגנטינאית 25-26
  
106-85ברקאס סנטרל1
96-75אסטודיאנטס2
95-45הורקאן3
82-65אוניון4
82-55בלגראנו5
83-55דפנסה חוסטיסיה6
74-55סנטרל קורדובה7
75-55טיגרה8
78-75בנפילד9
63-55בוקה ג'וניורס10
65-55ניואלס אולד-בויס11
53-25ארגנטינוס-ג'וניורס12
47-55אינדפנדיינטה ריבדביה13
45-35ראסינג קלוב14
35-15אלדוסיבי15
  
113-115ריבר פלייט1
93-55לאנוס2
83-45ולס סרספילד3
83-45סן לורנסו4
72-35רוסאריו סנטראל5
75-55דפורטיבו רייסטרה6
74-45חימנסיה לה-פלאטה7
65-55אתלטיקו טוקומן8
66-55סרמיינטו9
65-45פלטנסה10
54-35טאיירס קורדובה11
59-25אינסטיטוטו12
37-45גודוי קרוז13
27-45אינדפנדיינטה14

עימותים ורימוני הלם: אלימות קשה בסודאמריקנה

אוהדי אוניברסידד דה צ'ילה זרקו חפצים על אלו של אינדפנדיינטה, לטענת האחרונים גם שקיות עם צואה ושתן, 6 אוהדים צ'יליאנים עם דקירות. המשחק פוצץ

|
העימותים בין אינדפנדיינטה ואוניברסידד דה צ'ילה (IMAGO)
העימותים בין אינדפנדיינטה ואוניברסידד דה צ'ילה (IMAGO)

מכדורגל לזירת קרב: מה שהתחיל כמשחק גומלין בשמינית גמר גביע הסודאמריקנה הלילה (בין רביעי לחמישי) הפך במהרה לאירוע אלים באבז’נדה שבארגנטינה. המשחק בין אינדפנדיינטה לאוניברסידד דה צ’ילה הופסקה בתחילת המחצית השנייה לאחר שמהומות קשות פרצו ביציעים, הובילו לפציעות קשות ואף לאירוע טראומתי שבו אוהד צ'יליאני פשוט נפל מהיציע העליון אל מחוץ לאצטדיון.

האלימות החלה כשאוהדים של אוניברסידד דה צ’ילה שישבו ביציע העליון, החלו לזרוק בקבוקים, רימוני הלם, כיסאות וחפצים לעבר אוהדי אינדפנדיינטה שישבו מתחתיהם, לאחר שלקחו מהם דגל אוהדים. בתוך זמן קצר החלו ריצות ביציעים, וניסיונות לפרוץ את שער ההפרדה בין הקהלים. האוהדים המקומיים ניסו לברוח מהמתקפה, אך נותרו חשופים לחלוטין - ללא נוכחות משטרתית בשטח.

למרות שהיו במקום כ-800 אנשי ביטחון - מתוכם 650 שוטרים - הוראות הקונמבול (הקונפדרציה הדרום אמריקאית) היו שלא לאפשר כניסת כוחות משטרה לאזור העימות, אלא רק מאבטחים פרטיים, שלא הצליחו להשתלט על המהומות. מערכת הכריזה באצטדיון קראה לאוהדים הצ'ילאנים להתפנות מהיציע, אך רבים מהם סירבו. במקום התפתחה מהומת אלוהים שכללה התפרעויות, פריצות לחדרים פנימיים של האצטדיון, השלכת ציוד ניקיון לעבר הקהל המקומי ופגיעות פיזיות חמורות.

הבלאגן ביציעים (IMAGO)הבלאגן ביציעים (IMAGO)

במהלך הפסקת המשחק, כשהשחקנים כבר ירדו לחדרי ההלבשה, הצליחו האולטראס של אינדפנדיינטה לפרוץ ליציע האורחים ולבצע מעשי אלימות קשים כלפי קומץ אוהדים צ’יליאנים שנותרו במקום. האוהדים הוכו קשות, חלקם נותרו עירומים כמעט לחלוטין בקור, ואחד מהם - לפי הדיווחים - ניסה לברוח דרך הקצה של היציע ונפל מגובה רב אל האזור התחתון. טרם ברור אם הוא נדחף או נפל תוך כדי ניסיון להימלט.

עימותים קשים (IMAGO)עימותים קשים (IMAGO)

גם מחוץ לאצטדיון נרשמו עימותים אלימים בין אוהדים לשוטרים, שהחלו להתערב רק בשלב מאוחר. אוהדי אינדפנדיינטה סיפרו לתקשורת המקומית כי לאורך כל המחצית הראשונה נזרקו לעברם אבנים ואף שקיות עם צואה ושתן, אך לא נעשה דבר על ידי כוחות האכיפה.

המהומות ביציעים (IMAGO)המהומות ביציעים (IMAGO)

לאחר כמה ניסיונות לחדש את המשחק ולקרוא להרגעת הרוחות, הוחלט סופית על ביטול המשחק. כעת, קונמבול תצטרך להחליט כיצד להמשיך את ההתמודדות - אם בכלל. לפי מספר דיווחים, לפחות שישה אוהדים צ’יליאנים הועברו לבית חולים מקומי במצב קשה, חלקם עם פציעות חתך ודקירות.

הלילה השחור באבז’נדה מצטרף לשורת מקרי אלימות שממשיכים להעיב על הכדורגל בדרום אמריקה, והפעם גם עם תיעודים קשים במיוחד שצפויים להוביל להשלכות חמורות עבור שני המועדונים.

השחקנים בזמן הבלאגן (IMAGO)השחקנים בזמן הבלאגן (IMAGO)
