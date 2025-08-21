עימותים ורימוני הלם: אלימות קשה בסודאמריקנה

מכדורגל לזירת קרב: מה שהתחיל כמשחק גומלין בשמינית גמר גביע הסודאמריקנה הלילה (בין רביעי לחמישי) הפך במהרה לאירוע אלים באבז’נדה שבארגנטינה. המשחק בין אינדפנדיינטה לאוניברסידד דה צ’ילה הופסקה בתחילת המחצית השנייה לאחר שמהומות קשות פרצו ביציעים, הובילו לפציעות קשות ואף לאירוע טראומתי שבו אוהד צ'יליאני פשוט נפל מהיציע העליון אל מחוץ לאצטדיון.

האלימות החלה כשאוהדים של אוניברסידד דה צ’ילה שישבו ביציע העליון, החלו לזרוק בקבוקים, רימוני הלם, כיסאות וחפצים לעבר אוהדי אינדפנדיינטה שישבו מתחתיהם, לאחר שלקחו מהם דגל אוהדים. בתוך זמן קצר החלו ריצות ביציעים, וניסיונות לפרוץ את שער ההפרדה בין הקהלים. האוהדים המקומיים ניסו לברוח מהמתקפה, אך נותרו חשופים לחלוטין - ללא נוכחות משטרתית בשטח.

למרות שהיו במקום כ-800 אנשי ביטחון - מתוכם 650 שוטרים - הוראות הקונמבול (הקונפדרציה הדרום אמריקאית) היו שלא לאפשר כניסת כוחות משטרה לאזור העימות, אלא רק מאבטחים פרטיים, שלא הצליחו להשתלט על המהומות. מערכת הכריזה באצטדיון קראה לאוהדים הצ'ילאנים להתפנות מהיציע, אך רבים מהם סירבו. במקום התפתחה מהומת אלוהים שכללה התפרעויות, פריצות לחדרים פנימיים של האצטדיון, השלכת ציוד ניקיון לעבר הקהל המקומי ופגיעות פיזיות חמורות.

הבלאגן ביציעים (IMAGO)

במהלך הפסקת המשחק, כשהשחקנים כבר ירדו לחדרי ההלבשה, הצליחו האולטראס של אינדפנדיינטה לפרוץ ליציע האורחים ולבצע מעשי אלימות קשים כלפי קומץ אוהדים צ’יליאנים שנותרו במקום. האוהדים הוכו קשות, חלקם נותרו עירומים כמעט לחלוטין בקור, ואחד מהם - לפי הדיווחים - ניסה לברוח דרך הקצה של היציע ונפל מגובה רב אל האזור התחתון. טרם ברור אם הוא נדחף או נפל תוך כדי ניסיון להימלט.

עימותים קשים (IMAGO)

גם מחוץ לאצטדיון נרשמו עימותים אלימים בין אוהדים לשוטרים, שהחלו להתערב רק בשלב מאוחר. אוהדי אינדפנדיינטה סיפרו לתקשורת המקומית כי לאורך כל המחצית הראשונה נזרקו לעברם אבנים ואף שקיות עם צואה ושתן, אך לא נעשה דבר על ידי כוחות האכיפה.

המהומות ביציעים (IMAGO)

לאחר כמה ניסיונות לחדש את המשחק ולקרוא להרגעת הרוחות, הוחלט סופית על ביטול המשחק. כעת, קונמבול תצטרך להחליט כיצד להמשיך את ההתמודדות - אם בכלל. לפי מספר דיווחים, לפחות שישה אוהדים צ’יליאנים הועברו לבית חולים מקומי במצב קשה, חלקם עם פציעות חתך ודקירות.

הלילה השחור באבז’נדה מצטרף לשורת מקרי אלימות שממשיכים להעיב על הכדורגל בדרום אמריקה, והפעם גם עם תיעודים קשים במיוחד שצפויים להוביל להשלכות חמורות עבור שני המועדונים.