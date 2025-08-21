יום חמישי, 21.08.2025 שעה 01:54
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5234-4227סינסינטי1
5126-4427פילדלפיה יוניון2
4731-4427נאשוויל3
4735-5327אורלנדו סיטי4
4539-5324אינטר מיאמי5
4537-4226קולומבוס קרו6
4439-4527שארלוט7
4130-3625ניו יורק סיטי8
3944-5026שיקאגו פייר9
3937-4227ניו יורק רד בולס10
2837-3326ניו אינגלנד רבולושן11
2334-2726טורונטו12
2249-3126אטלנטה יונייטד13
2048-2527מונטריאול14
2052-2327די.סי. יונייטד15
 מערב 
5233-5227סן דייגו אפ.סי1
4730-4427מינסוטה יונייטד2
4629-4426ונקובר ווייטקאפס3
4136-4326סיאטל סאונדרס4
4030-4324FC לוס אנג'לס5
3737-3526פורטלנד טימברס6
3641-3627קולורדו ראפידס7
3529-2425אוסטין8
3247-5027סן חוזה ארת'קווייקס9
3133-2726ריאל סולט לייק10
2946-3826דאלאס11
2942-3326יוסטון דינמו12
2450-3726קנזס סיטי13
2144-2926סנט לואיס סיטי14
1655-2926לוס אנג'לס גלאקסי15

אחרי שתורג'מן חתם: המושבה הישראלית ב-MLS

ההצטרפות של החלוץ לניו אינגלנד רבולושן הגדילה את מספר הנציגים הישראליים בליגה, שהפכה לליגה עם הכי הרבה נציגים ישראלים כרגע. ONE עושים סדר

|
ליאל עבדה, תאי בריבו ועיליי פיינגולד (IMAGO)
ליאל עבדה, תאי בריבו ועיליי פיינגולד (IMAGO)

אומרים שארצות הברית היא ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות. חמישים מדינות המתכנסות תחת דגל אחד, וליגה אחת. אמש (רביעי), מכבי תל אביב נפרדה מדור תורג’מן, שחתם בניו אינגלנד רבולושן, המשחקת בליגה המקומית - ה-MLS.

למעשה, תורג’מן מתאחד שם עם חברו לנבחרת ישראל שעשתה פלאים בטורנירי הנבחרות הצעירות, עיליי פיינגולד, שחתם שם רק לפני שבעה חודשים. הצמד הם לא היחידים שמשחקים בליגה האמריקאית, שכן חברם לנבחרות, עידן טוקלומטי, משתף פעולה עם ליאל עבדה בשארלוט, כשתאי בריבו מככב במדי פילדלפיה יוניון.

כך שבסך הכל, יש כרגע חמישה ישראלים במושבה המתרחבת - שיא ישראלי בליגה. אך הם לא היו הראשונים כשעבר שיחקו שם עוד מספר שחקנים. הבולט והזכור ביותר הוא כמובן גדי קינדה ז”ל, שבלט והיה אהוב הקהל בימיו במדי ספורטינג קנזס.

גדי קינדה ז"ל במדי קנזס סיטי. זכור שם לטובה (רויטרס)גדי קינדה ז"ל במדי קנזס סיטי. זכור שם לטובה (רויטרס)

מעבר לכך, גם עומר דמארי שיחק בניו יורק רד בולס, כמו גם הבלם לאוניד קרופניק, המחזיק באזרחות מקומית והיה בין היתר חלק ממכבי נתניה ומכבי חיפה בעברו. גם דדי בן דיין, מגנה השמאלי לשעבר של הפועל תל אביב ושוב נתניה, היה בקולורדו ראפידס, כמו גיא מלמד. לא החלוץ של מכבי חיפה, אלא בלם העבר של הירוקים שזכור בארץ בתקופתו בצפרירים חולון.

החלוץ אור ברוך, שגם לו יש היסטוריה במדי היהלומים, עבר בשיקגו פייר, והאחרון הוא ארון שוינפלד, חלוצה הישראלי של הפועל ומכבי תל אביב, אשר שיחק בקולומבוס קרו בקדנציה הראשונה שלו, ובמינסוטה יונייטד, בה חתם אחרי ששיחק בישראל. בסך הכל, לא פחות מ-11 שחקנים שיחקו בהווה ובעבר ב-MLS, ולפי איך שזה נראה, זוהי רק ההתחלה.

דור תורגדור תורג'מן חוגג. ישחזר את זה גם ב-MLS? (שחר גרוס)
