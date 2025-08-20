נבחרת הקדטיות הבטיחה הישארות בדרג א'

לאחר שהפסידה בשלב שמינית הגמר ונשרה למשחקי הדירוג, נבחרת ישראל לנשים עד גיל 16 הבטיחה הערב (רביעי) את ההישרדות בדרג א', לאחר שניצחה 75:84 את פינלנד.

אחרי מחצית ראשונה בשליטה ישראלית מוחלטת ויתרון 23 בהפסקה, נבחרת פינלנד חזרה בהדרגה למשחק והורידה את ההפרש לשלוש בלבד, אבל פעולות הגנתיות נפלאות, לצד שלשות חשובות של כרמי וגורין ואחוזים נהדרים מקו העונשין, שמרו על הניצחון כחול לבן.

מעיין גורין הובילה את הקלעיות עם משחק אדיר של 31 נקודות ושבעה אסיסטים, מיכל אבודרהם הוסיפה דאבל דאבל של 18 נקודות ו-11 ריבאונדים, בעוד שתמר כרמי קלעה 19 נקודות משלה. החבורה של רועי לזר, שהשיגה את ניצחונה הראשון בטורניר במשחק החשוב מכולם, תזכה ליום מנוחה כאשר בשישי היא תפגוש את נבחרת רומניה ותיאבק על המקומות 9-12.

הנבחרת פתחה בחמישייה עם מעיין גורין, אור גדות, רוני מוניץ, תמר כרמי ומיכל אבודרהם. לאחר פתיחה מהוססת בשני הצדדים, ישראל החלה להיות הרבה יותר אגרסיבית בשני צדי המגרש, כשהיא מגיעה לקו עשר פעמים ברבע הראשון, ויחד עם שלשה של גוטשטדט וסל על הבאזר של לוי, ברחה ל-10:24 כבר בסיומו. הנבחרת של רועי לזר המשיכה להיות הרבה יותר מדויקת גם ברבע השני, ובזכות מהלכים נהדרים של אבודרהם וגורין, לצד שלשות של גדות וכרמי, ברחה ליתרון שיא של 20. פסק זמן פיני עצר מעט את הקצב, אך ישראל המשיכה להגדיל את ההפרש וירדה להפסקה ב-23:46, אחרי עוד נקודות על הבאזר, הפעם של גורין.

המומנטום התהפך לחלוטין אחרי ההפסקה, כרמי אמנם קלעה שלשה, אך לאחר מכן הנבחרת נתקעה ללא סל שדה במשך כמעט שבע דקות, כאשר הפיניות בהובלת מיה הונקונן יצאו לריצת 6:20, שקיזזה את ההפרש לעשר בלבד. ישראל יצאה מההלם עם מהלך של גורין, אבל פינלנד המשיכה להתקרב וצימקה ל-52:58 בלבד בסיום הרבע. גורין המשיכה להחזיק את ישראל ביתרון עם שמונה נקודות רצופות, אבל הפיניות צימקו לשלוש בלבד עם שלשה משלהן. בדיוק אז, הגיע סל של גוטשטדט ושלשה גדולה פלוס עבירה של כרמי, שהחזירו את ההפרש לדו ספרתי, ומשם ישראל כבר לא נתנה לפינלנד להתקרב - 75:84 גדול לנבחרת.

מאמן הנבחרת, רועי לזר, אמר בסיום: “אנחנו ממש שמחים, היה לא פשוט לצאת מהקאמבק של הפיניות אבל לשמחתנו השחקניות הצליחו להתאושש והבטיחו ניצחון לאחר מחצית ראשונה גדולה. הבנות חוגגות וממחר ננסה להתאפס וננסה להשיג לפחות ניצחון אחד עד לסיום האליפות. אנחנו שמחים על הניצחון וההישארות בדרג א’”.

קלעו לישראל: גורין 31, כרמי 19, אבודרהם 18, גדות וגוטשטדט 6 כל אחת, לוי 2. כן שותפו: מוניץ, דוגן, אבירם, עבד.