יום חמישי, 21.08.2025 שעה 00:01
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

אבדיה דורג כשחקן השביעי הכי טוב ביורובאסקט

ב-ESPN דירגו את עשרת השחקנים הטובים ביותר שייקחו חלק בטורניר, ומיקמו את הנציג שלנו ב-NBA במקום מכובד: "כנראה השחקן הכי פחות מוערך באליפות"

|
דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)
דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)

היורובאסקט שיחל בעוד שבוע בדיוק הולך ומתקרב אלינו בצעדי ענק וההתרגשות בשיאה. בזמן ששלל הנבחרות והכוכבים הכי גדולים לוקחים חלק במשחקי ההכנה ומחממים מנועים לקראת הדבר האמיתי, ב-ESPN פרסמו הערב (רביעי) כתבה מעמיקה ודירגו את עשרת השחקנים הכי טובים שייקחו חלק באליפות, ולא שכחו את הנציג שלנו בליגה הטובה בעולם כמובן.

אבדיה דורג במקום השביעי והמכובד ועליו נכתב: “הוא כנראה השחקן הכי פחות מוערך ביורובאסקט הזה. הוא ניצל היטב את הטרייד ששלח אותו מוושינגטון וויזארדס לפורטלנד טרייל בלייזרס בקיץ האחרון, כשהוא מספק שיאי קריירה חדשים בממוצעי נקודות (16.9), ריבאונדים (7.3) ואסיסטים (3.9). רמזים להתקדמות נוספת כקלע ומנהל כדור יוכיחו את העוצמה שלו”.

“יש לו היסטוריה של הופעות גדולות בזירה הבינלאומית. הוא היה ה-MVP של אליפות אירופה עד גיל 20 של פיב"א ב-2019, שאורגנה בישראל, עם ממוצעים של 18.4 נקודות, 8.3 ריבאונדים, 5.3 אסיסטים, 2.1 חטיפות ו-2.4 חסימות בדרך למדליית זהב. למרות שהצלחה קבוצתית מסוג זה אינה סבירה הפעם, אבדיה אמור להציג מספרים אישיים טובים”, סיימו ופרגנו לדני.

דני אבדיה עולה לסל (איגוד הכדורסל)דני אבדיה עולה לסל (איגוד הכדורסל)

עם המקום השביעי, דני אבדיה הקדים את סנטי אלדמה מנבחרת ספרד וממפיס גריזליס, את ניאמס קוטה מפורטוגל ובוסטון סלטיקס ואת ניקולה יוביץ’ מסרביה ומיאמי היט, שהשלימו את העשירייה.

את פסגת הרשימה פתח, איך לא, ניקולה יוקיץ’ מנבחרת סרביה, כשמיד אחריו דורג יאניס אנטטקומפו מנבחרת יוון. את השלשייה הפותחת נעל לוקה דונצ’יץ מנבחרת סלובניה, שהספיק להדאיג את כולם כשנפגע במשחק ההכנה, אך התאושש ויהיה כשיר לאליפות.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (IMAGO)

במקום הרביעי נמצא כוכב אורלנדו מג’יק ונבחרת גרמניה פרנץ ואגנר, למקום החמישי הגיע אלפרן שנגון, הסנטר הנהדר של של יוסטון רוקטס ונבחרת טורקיה, כשבמקום השישי נמצא חברו הטוב של דני אבדיה, קריסטס פורזינגיס, שחקנה של נבחרת לטביה שעבר לאחרונה בטרייד מבוסטון סלטיקס לאטלנטה הוקס.

