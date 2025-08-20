יום רביעי, 20.08.2025 שעה 22:29
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

אחרי שסיכם בטוטנהאם, אזה מתקרב לארסנל

שחקן ההתקפה האנגלי בן ה-27, שכבר סגר את תנאיו בתרנגולים, עשוי לבצע פניית פרסה חדה ולעבור לצד האדום של לונדון, כשהתותחנים רוצים לצרפו מיידית

|
אברצ׳י אזה חוגג (רויטרס)
אברצ׳י אזה חוגג (רויטרס)

בזמן שהליגה האנגלית נפתחה בסוף השבוע האחרון, חלון ההעברות עדיין פתוחות והקבוצות עוד מנסות להתחזק. אחרי שכבר סגר את תנאיו בטוטנהאם, ונראה היה שהוא בדרך לחתימה, אברצ’י אזה עשוי לבצע פניית פרסה חדה ולחתום ביריבה העירונית, ארסנל.

על פי דיווח של עיתונאי העל, דיוויד אורנשטיין, התותחנים נכנסו למרוץ והגבירו את המאמץ לצרף את שחקן ההתקפה המוכשר בן ה-27, כשהם רוצים לראות אותו בקבוצה באופן מיידי, זאת לאחר הפציעה של קאי האברץ.

האנגלי, שיכול לשחק גם כקשר התקפי וגם בכנף, היה בדרך לספרס, אך כעת, לאור הגברת הרצון של מיקל ארטטה, הוא עשוי להגיע בסוף לתותחנים. זאת תהיה הפעם השנייה שטוטנהאם לא מחתימה שחקן שכבר סיכמה איתו הקיץ, אחרי שגם מורגן גיבס ווייט נשאר לבסוף בנוטינגהאם פורסט. הספרס עשויים לפנות לאופציות אחרות.

