מנערים ב' מחוזית לסגל נבחרת נערים א'

נבחרת נערים א', המודרכת על ידי אריק בנאדו ועוזרו, יובל שפונגין, קיימה אתמול (שלישי) אימון חד יומי, בהשתתפות 28 שחקנים משש קבוצות שונות. לאחר האימון השתתפו השחקנים בסדנת מוגנות עם אנשי מקצוע.

ברשימת המוזמנים לאימון שחקן אחד, ששיחק בעונה שעברה בדרג המחוזי של שנתון נערים ב' - יובל שוץ, חלוץ הפועל ת"א, שכבש ביום שני האחרון שער בכורה במדי קבוצת נערים א' בניצחון 0:2 במשחק החוץ מול מ.ס אשדוד. יובל שוץ כבש בעונה שעברה 32 שערים במדי קבוצת נערים ב' של הפועל קריית אונו - סגנית אלופת ליגת מרכז, כשבמקביל כבש עוד שישה שערים במדי קבוצת נערים א' - ששיחקה בליגה הארצית.

בין השחקנים גם שלושה ממשיכי דרך של שחקני עבר: הקשר בן דג'אני (מכבי ת"א) - בנו של קובי, החלוץ שליו ג'נח (מכבי נתניה) - בנו של מאור, ונועם עזרן (מכבי ת"א, יליד 2010) - בנו של יניב.

בן וקובי דג'אני (באדיבות המועדון)

מכבי פ"ת - אלופת השנתון, שלחה ליום האימונים עשרה נציגים, לעומת זאת, היריבה העירונית, הפועל, שזכתה בגביע המדינה, לא זכתה לנציגות באימון. את מכבי פ"ת ייצגו: השוער יובל הולצקנר, הבלמים עידן טאירי ותומר פלג, המגנים איתי כרם ונועם שמואל, הקשרים עידו ברקו, תמיר בר ויעקב מיכאל זדה ושחקני ההתקפה ארז דידי ובן זוארץ - בנו של יו"ר ההתאחדות.

מכבי נתניה - סגנית האלופה, זכתה לייצוג של חמישה שחקנים: השוער יהלי שטרית, הבלם הראל בכור, המגן אילאי קורדובני, הקשר זוהר שגב והחלוץ שליו ג'נח. מכבי ת"א - שסיימה את העונה שעברה במקום השלישי, זכתה לייצוג של שמונה שחקנים: הבלם סהר לביא, המגן טל בורקו, הקשרים בן דג'אני, תום אלעל, דניאל בן שושן ושחקני ההתקפה נועם עזרן, רוני האוזי ועידו יוסף.

מלבד יובל שוץ ייצגו את הפועל ת"א גם השוער ינאל בזאדוג והמגן שי וקסמן. את מכבי חיפה, פיינליסטית הגביע מהעונה שעברה, ייצג שחקן הכנף ליאם לוסקי. את הפועל רעננה ייצג הבלם אסף לויסמן.