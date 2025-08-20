בהפועל חיפה טוענים: עומר חנין טס ללא אישור

בהפועל חיפה כועסים מאוד על השוער עומר חנין, בטענה שהחליט להמריא ללא לאישור לחו"ל וכי הנושא יטופל במועדון.

חנין במהלך השבוע נכנס לגל אראל וביקש להשתחרר, כאשר בהפועל חיפה ביקשו מהשוער להמתין עם הנושא עד אשר יימצא מחליף. בפועל מה שקרה, על פי הפועל חיפה, שהשוער טס ועזב ללא אישור את הארץ והנושא יטופל גם משפטית אם יהיה צורך בכך.

חנין עד כה לא שיחק בגלל פציעה אבל הגיע והיה נוכח באימונים האחרונים. היום כאמור התברר לאנשי הקבוצה שהוא טס בלי אישור. הקבוצה מתכוננת למשחק הליגה הקרוב מול עירוני טבריה, בלם הרכש ברונו ראמירס ערך אימון בכורה וצפוי להשתלב בהרכב.