יום רביעי, 20.08.2025 שעה 21:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

בהפועל חיפה טוענים: עומר חנין טס ללא אישור

במועדון מהכרמל טוענים שהשוער, שביקש להשתחרר אך התבקש להמתין עד שיימצא מחליף, טס ללא אישור, כאשר הנושא יטופל. ראמירס צפוי לפתוח מול טבריה

|
עומר חנין באימון (המדיה של מיינץ)
עומר חנין באימון (המדיה של מיינץ)

בהפועל חיפה כועסים מאוד על השוער עומר חנין, בטענה שהחליט להמריא ללא לאישור לחו"ל וכי הנושא יטופל במועדון.

חנין  במהלך השבוע נכנס לגל אראל וביקש להשתחרר, כאשר בהפועל חיפה ביקשו מהשוער להמתין עם הנושא עד אשר יימצא מחליף. בפועל מה שקרה, על פי הפועל חיפה, שהשוער טס ועזב ללא אישור את הארץ והנושא יטופל גם משפטית אם יהיה צורך בכך.

חנין עד כה לא שיחק בגלל פציעה אבל הגיע והיה נוכח באימונים האחרונים. היום כאמור התברר לאנשי הקבוצה שהוא טס בלי אישור. הקבוצה מתכוננת למשחק הליגה הקרוב מול עירוני טבריה, בלם הרכש ברונו ראמירס ערך אימון בכורה וצפוי להשתלב בהרכב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */