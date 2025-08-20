מרסי אפריפה ניפצה את שיא הנערות ב-200 מטר

מרסי אפריפה ניפצה את שיא ישראל לנערות בריצת 200 מטר. אחרי שקיבלה אזרחות ישראלית, האצנית קבעה שיא חדש לראשונה מזה 54 שנה שנקבע על ידי אסתר רוט שחמורוב.

בתחרות האחרונה של העונה, האתלטית ממכבי ת״א ואחותו של בלסינג אפריפה, קבעה שיא ישראלי חדש לנערות בריצת 200 מטר עם זמן של 23.71 שניות.

מרסי, חניכתו של יגאל בלון, הצליחה לסיים את העונה בצורה הטובה ביותר. בעבר, הייתה קרובה לא פעם לשיא ואף שברה אותו אך הרוח לא הייתה חוקית. אלא שעכשיו זה קרה והיא שיפרה את שיא הנערות של אסתר רוט-שחמורוב שעמד על 23.93 שניות והחזיק משנת 1971.