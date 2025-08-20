יום רביעי, 20.08.2025 שעה 21:54
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
31-31מונאקו1
30-11פאריס סן-ז'רמן2
30-11שטרסבורג3
30-11אוקזר4
30-11ליון5
30-11טולוז6
30-11אנז'ה7
30-11ראן8
13-31ליל9
13-31ברסט10
01-01נאנט11
01-01פ.צ. פאריס12
01-01לוריין13
01-01מץ14
01-01ניס15
01-01לאנס16
01-01מארסיי17
03-11לה האבר18

בעקבות המכות: ראביו ורואו ישוחררו ממארסיי

לונגוריה, נשיא הקבוצה הצרפתית, הודיע כי במועדון החליטו להעמיד למכירה את הקשר ושחקן הכנף שהלכו מכות בחדר ההלבשה: "לא ראיתי דבר כזה בכדורגל"

|
אדריאן ראביו וג'ונתן רואו (רויטרס)
אדריאן ראביו וג'ונתן רואו (רויטרס)

סערה בצרפת: נשיא מארסיי, פבלו לונגוריה, הודיע כי הקבוצה החליטה להעמיד למכירה את הקשר אדריאן ראביו והווינגר האנגלי ג’ונתן רואו, בעקבות קטטה אלימה במיוחד שהתרחשה בחדר ההלבשה אחרי ההפסד 1:0 לרן במחזור הפתיחה של הליגה הצרפתית.

לונגוריה הסביר בתקשורת הצרפתית: “מה שקרה היה חמור ואלים בצורה קיצונית, משהו שמעולם לא ראיתי בכדורגל. זה חצה כל גבול אפשרי, היינו חייבים לפעול”.

על פי הדיווחים, העימות פרץ מיד לאחר שרן כבשה שער ניצחון דרמטי בתוספת הזמן, למרות שמארסיי שיחקה מעל שעה ביתרון מספרי. בצרפת דווח שהאירוע היה “בלתי נתפס, אלים ותוקפני”, ובמועדון הוציאו הודעה חריגה בה הגדירו את ההתנהגות כ”בלתי מתקבלת על הדעת”.

ההחלטה להעמיד את רביו ורואו למכירה היא מכה קשה לקבוצה של רוברטו דה זרבי, שסיימה אשתקד במקום השני בליגה והציבה לעצמה מטרה אמיתית להיאבק בפריז סן ז’רמן.

רואו, שנרכש הקיץ אחרי עונת השאלה מנוריץ’, נחשב לכישרון אנגלי מבטיח (נבחרת צעירה). רביו (30), עם 53 הופעות במדי נבחרת צרפת, הגיע בקיץ שעבר מיובנטוס בהעברה חופשית והיה לאחד השחקנים המצטיינים של מארסיי בעונה החולפת.

לונגוריה הדגיש שההחלטה אינה קשורה למצב החוזה של רביו, שמסתיים בתום העונה: “היינו חייבים להגן על המועדון ועל העונה שלנו. לא ייתכן שמארסיי תתנהל במקום שאין בו חוקים. מבחינתנו – המועדון הוא הקורבן בסיפור הזה”.

בינתיים, מארסיי תנסה להתאושש מהסערה לקראת משחק הבית מול העולה החדשה, פריז FC, בשבת הקרובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */