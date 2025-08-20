בעקבות המכות: ראביו ורואו ישוחררו ממארסיי

סערה בצרפת: נשיא מארסיי, פבלו לונגוריה, הודיע כי הקבוצה החליטה להעמיד למכירה את הקשר אדריאן ראביו והווינגר האנגלי ג’ונתן רואו, בעקבות קטטה אלימה במיוחד שהתרחשה בחדר ההלבשה אחרי ההפסד 1:0 לרן במחזור הפתיחה של הליגה הצרפתית.

לונגוריה הסביר בתקשורת הצרפתית: “מה שקרה היה חמור ואלים בצורה קיצונית, משהו שמעולם לא ראיתי בכדורגל. זה חצה כל גבול אפשרי, היינו חייבים לפעול”.

על פי הדיווחים, העימות פרץ מיד לאחר שרן כבשה שער ניצחון דרמטי בתוספת הזמן, למרות שמארסיי שיחקה מעל שעה ביתרון מספרי. בצרפת דווח שהאירוע היה “בלתי נתפס, אלים ותוקפני”, ובמועדון הוציאו הודעה חריגה בה הגדירו את ההתנהגות כ”בלתי מתקבלת על הדעת”.

ההחלטה להעמיד את רביו ורואו למכירה היא מכה קשה לקבוצה של רוברטו דה זרבי, שסיימה אשתקד במקום השני בליגה והציבה לעצמה מטרה אמיתית להיאבק בפריז סן ז’רמן.

רואו, שנרכש הקיץ אחרי עונת השאלה מנוריץ’, נחשב לכישרון אנגלי מבטיח (נבחרת צעירה). רביו (30), עם 53 הופעות במדי נבחרת צרפת, הגיע בקיץ שעבר מיובנטוס בהעברה חופשית והיה לאחד השחקנים המצטיינים של מארסיי בעונה החולפת.

לונגוריה הדגיש שההחלטה אינה קשורה למצב החוזה של רביו, שמסתיים בתום העונה: “היינו חייבים להגן על המועדון ועל העונה שלנו. לא ייתכן שמארסיי תתנהל במקום שאין בו חוקים. מבחינתנו – המועדון הוא הקורבן בסיפור הזה”.

בינתיים, מארסיי תנסה להתאושש מהסערה לקראת משחק הבית מול העולה החדשה, פריז FC, בשבת הקרובה.