צמודה ומותחת יותר: הליגה הלאומית פותחת עונה

העונה שעברה, לא סיפקה יותר מדי דרמות בצמרת הליגה הלאומית. הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה הבטיחו את עלייתן כמה מחזורים לסיום העונה, כשגם בתחתית הליגה, המתח נגמר בשלב די מוקדם. אלא שהעונה, מדובר בסיפור שונה: הליגה הלאומית מציגה שוויוניות יחסית ולא מעט צבע עם חזרתו של האצטדיון בשכונת התקווה.

כעת, כמו בכל עונה ורגע לפני פתיחת הליגה ביום ראשון בערב, ONE עושה לכם סדר עם כל מה שקרה בקרב הקבוצות בקיץ האחרון: ההכנות, שחקני הרכש המשמעותיים, המאמנים שעומדים על הקווים, האצטדיונים המארחים, הציפיות והתחזיות היכן תסיים כל קבוצה.

מכבי פתח תקווה

מה עבר על הקבוצה בקיץ: בפעם השלישית תוך עשר שנים, המלאבסים מצאו את עצמם יורדים לליגה השנייה, דווקא לאחר עונה שהסתיימה עם זכייה בגביע. שוב שלושה מאמנים בעונה, שוב שינויים, ודווקא כשהמועדון היה בנסיקה, הוא שוב הלך אחורה.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

בפעמים הקודמות, המלאבסים שבו לליגה הבכירה תוך עונה אחת והיו"ר אבי לוזון עמד בהבטחותיו ש"תוך עשרה חודשים נשוב לליגת העל". הפעם, זה נראה קשה יותר, אך לפ"ת עדיין קאדר שחקנים טוב שצריך להספיק. ניב יהושע ולירן חזן יצטרכו לנווט בגזרת שחקני הבית, מוחמד הינדי יתרום מהניסיון ואפילו מרקו וולף נשאר.

המאמן נועם שוהם ביצע מהפכה בגזרת הזרים: פרנק ריבולייה, שתרם לעלייתה של היריבה העירונית, הצטרף. גם חוסה קורטס שבלט בחדרה הגיע ובראש ובראשונה עד עכשיו, ניתן לשים לב לסמואל אווסו, שהגיע מצמרת הליגה הסרבית. מוחמד הינדי ובן והבה שהגיע מטבריה, יצטרכו להוביל ולתת מהניסיון.

המאמן: שנים שנועם שוהם אימן בליגות הנמוכות, עד העונה שעברה, בה הוא קיבל צ'אנס אמיתי לאחר עלייתו עם הפועל כפר שלם לליגה א'. חצי העונה הראשונה לא תישכח: הקבוצה מת"א הפכה לסינדרלה של הליגה וכיאה לכזאת, גם המאמן שלה עמד בפרונט.

נועם שוהם. יצליח להשיב את מכבי פתח תקווה לליגת העל? (ראובן שוורץ)

אלא שהסיום היה פחות טוב, כאשר בכפר שלם לא אהבו את עזיבתו למכבי פ"ת. הסיום בכחול היה פחות טוב עם ירידת ליגה, גם אם אין לו אשמה מרכזית בכך. שוהם זכה ללא מעט מחמאות על יכולת האימון שלו, אך המלאבסים הם אנשים של תוצאות, לא משנה כמה יאהבו אותך. שוהם סוחב מעין "גיבנת" קטנה מהירידה וגם הציפיות בפ"ת הן לא כמו בכפר שלם. זוהי עונת מבחן עבורו שתקבע לאן פניו מועדות כמאמן.

האצטדיון: "המושבה" בפתח תקווה.

תחזית: 1-3.

בני יהודה

מה עבר על הקבוצה בקיץ: אחרי עונה שהמילה שמגדירה אותה היא כישלון, בני יהודה תנסה גם השנה להעפיל לליגת העל, כאשר במועדון משכונת התקווה ביצעו מהפכה של ממש בסגל והחליפו חלק גדול מהסגל של העונה שעברה.

שחקני בני יהודה חוגגים ניצחון עם הקהל (שחר גרוס)

במועדון הכתום הסיקו מסקנות: לא עוד שחקנים יצירתיים אך חסרי ניסיון, אלא שחקנים שמנוסים מאוד בליגה הלאומית ויודעים לעמוד בלחץ. רז נחמיאס ושגיא דרור הם רק שתי דוגמאות, כאשר גם שחקנים דוגמת ארד בר, פרנץ פיירו (אחיו הצעיר של פרנזי) וחמזה שיבלי הם חלק מהשחקנים המרכזיים שהגיעו הקיץ.

אלא שכשמדברים על העונה אשר עומדת בפתח בפני בני יהודה עולה רק דבר אחד: האצטדיון בשכונת התקווה, שהוא אולי החיזוק המשמעותי ביותר של הקבוצה בחלון ההעברות הנוכחי. האצטדיון המיתולוגי, אשר חזר לפעילות לאחר למעלה משני עשורים, אמור להיות שווה לזהובים לפחות עוד שבע או שמונה נקודות בטבלה.

המאמן: זו תהיה שנת צומת קריטית לקריירה של מסאי דגו. עד לפני שנתיים, הוא קיבל הזדמנות גדולה על הקווים של מכבי חיפה, הציג כדורגל חיובי, אך רק בפוטו פיניש איבד את התארים המרכזיים. בחיפה בחרו שלא להמשיך בתהליך ודגו מצא את עצמו מאמן את הפועל ת"א.

מסאי דגו. הזדמנות נוספת בליגה הלאומית (חגי מיכאלי)

השידוך לא עבד ועוד בסוף הסיבוב הראשון, הוא מצא את עצמו בבית. השנה, דגו עומד בפני משימה לא פשוטה: לעשות מה שלא עשו רבים וטובים לפניו: להעלות את הקבוצה לליגת העל לאחר מספר עונות. בשנה שעברה, הוכח כמה לא פשוט להתמודד עם הלחץ, כשלא פחות מארבעה מאמנים עמדו על הקווים אצל הזהובים. אם דגו יסיים את העונה, כנראה שהוא גם יעלה ליגה. יש לציין, שזו תהיה שנת מבחן גדולה מאוד גם למנהל המקצועי מאור בורג.

האצטדיון: "שכונת התקווה" בתל אביב.

תחזית: 2-4.

הפועל רמת גן

מה עבר על הקבוצה בקיץ: לפרקי זמן מסוימים, הפועל ר"ג גבעתיים הייתה הקבוצה המלהיבה בליגה הלאומית אשתקד. שחקנים מנוסים דוגמת גידי קאניוק, עמית מאיר ושגיא דרור, בתוספת שחקני בית שהלהיבו את כל הכדורגל הישראלי, הובילו את האורדונים להיאבק על העלייה עד השלבים היחסית מאוחרים של הליגה.

גידי קאניוק (לילך וויס-רוזנברג)

לבסוף הקבוצה לא הצליחה להעפיל לליגה הבכירה, כשגם חלק מהשחקנים הצעירים כמו עמרי שמיר ומור סימן טוב עברו לליגת העל. אלא שלצד זאת, הסאגה של הקיץ בכלל קשורה למור בוסקילה ועתידו במועדון. ר"ג שמרה על מספר שלדים, הצליחה להשאיר את אדר רטנר וגם את הבלם הזר המוכשר מוחמד אדאמס.

אלא שמתן לוי, עזב וניר ברדע ייאלץ למלא את מקומו. בגזרת הזרים, ר"ג צירפה שניים חדשים שיצטרכו להוכיח את עצמם, כשגם דודי טויטו, שרשם עונה טובה בעירוני ק"ש הוחתם כהצהרת כוונות. כל זאת ועם מטרה ברורה, אותה לא הסתיר הבעלים אמיר חמיאס: להעפיל לליגת העל לראשונה מזה למעלה מעשור.

המאמן: החודשים שקדמו למינויו של מיכאל זנדברג לתפקיד מאמן הפועל ר"ג גבעתיים לוו בלא מעט עליות וירידות עם המאמן הקודם איציק ברוך, כאשר עם הפיצוץ הסופי, בר"ג החליטו ללכת על המאמן הצעיר, שעבד בעיקר בקבוצת הנוער של מכבי ת"א.

מיכאל זנדברג. יאמן לראשונה קבוצת בוגרים (שחר גרוס)

המינוי של זנדברג לתפקיד המאמן הראשי במועדון בו גדל, קודם כל משלב פיקנטריה, אך גם מהווה מעין סיכון, שכן המאמן בן ה-45 עוד לא עבד כמאמן ראשי בקבוצת בוגרים. על הגישה הטובה שלו עם השחקנים ואיכות האימון, כבר העידו אנשים, אך רק מבחן התוצאה יקבע אם ההימור הגדול של רמת גן עבד.

האצטדיון: אצטדיון ר"ג (עד חודש אוקטובר באצטדיון בנס ציונה).

תחזית: 2-4.

הפועל חדרה

מה עבר על הקבוצה בקיץ: שבע עונות בילתה הפועל חדרה בליגת העל והפכה לאחת הקבוצות היותר סימפטיות. בזכות לב ונשמה, הקבוצה מהשרון הצליחה לשרוד שנה אחר שנה, למרות שבמרבית השנים היא עמדה באתגרים כלכליים לא פשוטים. אלא שבשנה שעברה, הפור נפל: רצף של טעויות, החלפות מאמנים ושחקנים שלא בדיוק פגעו הובילו את הקבוצה עד לליגה השנייה.

מנשה זלקה. הקפטן ממשיך עם חדרה גם בלאומית (רועי כפיר)

חדרה של העונה הנוכחית, לא תהיה מהקבוצות שמצפות לשוב לליגת העל תוך עונה אחת. יתרה מכך: לא ברור כמה אפשרי יהיה לחזור לליגת העל עבור המועדון בכלל בשנים הקרובות. המועדון עבר מהפכה, גם כדי להבריא כלכלית: מרבית השחקנים עזבו, כאשר הקבוצה תתבסס על לא מעט שחקני בית ביניהם ליאור רוקח וכמובן הקפטן מנשה זלקה. שלושה זרים חדשים הגיעו, ביניהם בלם נבחרת האיטי פרנסיס דוליסה, חלוץ נבחרת מאלי הצעירה לאדג'י מאלה והחלוץ הפנמי אנסוני פריאס. בגזרה הישראלית בקבוצה צירפו את גיתאי סופיר, ניר עזריה וינאי בן שושן.

המאמן: אסי אלימלך ביצע את דריכת הרגל שלו בליגה הלאומית אשתקד כשהעפיל עם הפועל רעננה לליגה הלאומית בתום מספר עונות. הפתיחה הייתה לא רעה, אלא שבהמשך, הוא סיים את תפקידו כדי לעבור להפועל כפ"ס ולסיים עמה בפלייאוף העליון.

אלימלך, מוזכר בקרב אנשי הליגה כמאמן מוכשר, כזה שהשחקנים מתחברים אליו אבל גם הוא יודע שהוא צריך לשמור על יציבות: שלוש קבוצות תוך עונה וקצת זה יותר מדי ואלימלך יצטרף לקחת את חדרה לעונה רגועה ולמקום בפלייאוף העליון כדי להתבסס כמאמן בכיר בליגה הלאומית.

אסי אלימלך (אופיר מגדל)

האצטדיון: אצטדיון "הסוכרייה" בעפולה.

תחזית: 7-10.

הפועל כפר שלם

מה עבר על הקבוצה בקיץ: הפועל כפר שלם הייתה אחת ההפתעות היותר מרעננות של העונה שעברה. המועדון של איתן אהרון ואביחי יחיא, העפיל לליגה הלאומית וכבר בעונת הבכורה, הצליח לאיים על העלייה ולהיות אחד מסיפורי הסינדרלה הגדולים של הכדורגל הישראלי אשתקד.

העונה, ירצו להוכיח בכפר, שהעונה הקודמת לא הייתה מקרית והמטרה היא שוב להתברג בצמרת. קליי, שהיה השחקן המרכזי, עבר להפועל פ"ת וכפר שלם צירפה בהחתמה משמעותית את החלוץ שלומי אזולאי. בלם פורטוגלי מהליגה הקפריסאית הבכירה הצטרף גם הוא, כאשר גיא סביליה עבר מהיריבה העירונית בני יהודה. נועם שחר, שהיה הסופר סאב של עומר פרץ בהפועל פ"ת אשתקד, ינסה לתרום גם הוא. בכפר יודעים היטב: העפלה נוספת לפלייאוף העליון והתברגות בצמרת, תהווה הצהרה של מועדון ולא רק של קבוצה.

המאמן: זו תהיה שנתו השלישית של אלי לוי כמאמן בוגרים. מי שרשם הצלחה גדולה בקבוצת הנוער של מ.ס אשדוד, זכה לצ'אנס בקבוצה הבוגרת והצליח להשאיר את הקבוצה בליגה בעונתו הראשונה. בעונה השנייה, הדברים הלכו פחות טוב ולוי סיים את תפקידו באמצע העונה.

אלי לוי (עמרי שטיין)

לא מעט פניות היו מאז: רובן ככולן מליגת העל. אלא שלוי, החליט לחכות לפרויקט שיתאים לו ואפילו סירב למכבי פ"ת שהייתה אז מעל הקו האדום, עקב סעיפים בחוזה, אשר קובעים שאם הקבוצה תרד לליגה הלאומית, במועדון יוכלו לסיים את תפקידו. לבסוף, לוי כן מצא את עצמו בליגה הלאומית, במועדון שפעל נמרצות על מנת לצרפו. לוי רואה את הצטרפותו כפרויקט וגם הוא יודע שהעונה הקרובה חשובה גם לקריירה שלו.

האצטדיון: "שכונת התקווה" בתל אביב.

תחזית: 5-9.

הפועל ראשון לציון

מה עבר על הקבוצה בקיץ: הקבוצה מעיר היין תהיה אחת המעניינות ביותר העונה בליגה. עם חיזוק נקודתי אך נכון, בדמותם של מתן פלג, לירוי מונדזנגה ושון עדרי, המתווספים לשלד הישראלי הטוב שכולל שחקנים כמו אריק ינקו, אושר אבו, אמיר ברקוביץ' ודור ג'אן.

מג'יקו טראורה ואוצה אוצ'יוואצ'י הצטרפו גם הם למצבת הזרים, כאשר אם הדברים יתחברו לראשון לציון כמו שצריך, נציג הבעלים אמיר קינסטליך, יכול למצוא את הקבוצה שלו מתמודדת בצמרת הגבוהה ואולי אפילו במאבק העלייה. למעלה מעשור שראשון לציון לא הייתה בליגת העל. יש סיכוי כלשהו שבשנה הבאה זה יקרה.

דוד מרטן (חגי מיכאלי)

המאמן: דוד מרטן הוא מהמאמנים היותר מודרניים בליגה הלאומית. לאחר ההצלחה במכבי יפו, שנאבקה עמו על העלייה, הוא קיבל את הג'וב הלא פשוט בבני יהודה אשתקד, אך כפי שהוכח אצל הזהובים אשתקד, לא קל להצליח במועדון הלחוץ הזה.

באמצע העונה שעברה, הוא הגיע לראשון לציון, כשהיא נמצאת בין מרכז הטבלה לתחתית והצליח להוביל אותה לפלייאוף העליון, תוך כדי הצגת כדורגל טוב. כבר שנתיים שמרטן מוזכר כמי שיעשה את הדרך לליגת העל. עונה טובה שלו העונה במדי ראשון לציון, יכולה לסלול לו את הדרך לשם.

האצטדיון: "הברפלד" בראשון לציון.

תחזית: 2-5.

מכבי הרצליה

מה עבר על הקבוצה בקיץ: הבסיס החזק של הרצליה בדמותם של שחקנים דוגמת איילון ירושלמי, רום אליאס ורן ואתורי נשאר, כאשר הרצליה ביצעה רכש נקודתי בעל ניסיון בליגה הלאומית כמו השוער טל בומשטיין והמגן אורי צעדון.

החלוץ אפונסו ווילינטון, מגיע עם רזומה מרשים, כאשר שיחק במהלך הקריירה בטורפדו מוסקבה ובליגה הפורטוגלית ועשוי להיות אחד הזרים היותר מעניינים בליגה. גם אוהד ברזילי ובן מיזן אלו חלוצים של מספרים בלאומית וביחד עם אלן טוליץ, הזר החדש, ההרגשה היא שאם כל הכוכבים יתחברו להרצליה, היא עשויה אפילו להתברג בצמרת הגבוהה של הליגה.

המאמן: אלעד בראון הוא אחד המאמנים הכי לא מיוחצנים בליגה הלאומית, אבל אם מסתכלים על השנים שלו בליגה מאז העפיל עם מכבי הרצליה מליגה א', הוא בהחלט רושם הצלחות. בשנה הראשונה, הרצליה הייתה קבוצת פלייאוף עליון לגיטימית, שהבטיחה את הפלייאוף הרבה לפני סוף העונה הסדירה.

בראון עזב בגלל פרשה הזויה בה לא נקבעה מסיבת סיום לקבוצה, אך חזר באמצע העונה שעברה במקומו של תומר קשטן כשהקבוצה נמצאת בתחתית. התוצאה? העפלה נוספת לפלייאוף העליון, בניגוד לסיכויים. לסיכום? השילוב של בראון ומכבי הרצליה עובד ובגדול. אם הוא יעפיל עם הרצליה גם העונה לפלייאוף העליון ואף למקומות הגבוהים, הוא יוכל לחשוב קדימה.

האצטדיון: אצטדיון מרים בנתניה (השאיפה לעבור במהלך העונה לאצטדיון העירוני בהרצליה).

תחזית: 5-8.

אלעד בראון (אופיר מגדל)

הפועל כפר סבא

מה עבר על הקבוצה בקיץ: הסגל של כפר סבא העונה עבר מהפכה של ממש, כאשר הקבוצה מהשרון הפכה להיות מעין קבוצת בת של מכבי חיפה ולא מעט שחקנים מסגל הקבוצה, יהיו כאלה ששייכים לירוקים מהכרמל. לא מעט כישרונות ישחקו השנה בלויטה, כאשר מהעבר השני, מרכיב הניסיון מעט חסר בקבוצה.

פאיז אברהמס הוא זר מעניין שעשוי להיות משמעותי, כאשר אחת הפעולות החשובות בחלון ההעברות הנוכחי של הקבוצה הייתה השארתו של החלוץ הוותיק והטוב חוליו סזאר. נראה שהסגל של כפ"ס הוא חידה: זה יכול לעבוד טוב, אך מנגד, חוסר הניסיון עשוי להיות בעוכרי הקבוצה. מה שבטוח, כפ"ס תהיה קבוצה נמרצת שכדי להצליח תצטרך בכל משחק לרצות יותר מיריבתה.

המאמן: אדם לם יערוך השנה את טבילת האש שלו כמאמן בוגרים. אחרי שרשם הישגים נאים במחלקות הנוער במדי אותה כפ"ס וגם במדי עירוני רמה"ש ומכבי נתניה, השנה הוא חזר למועדון בו שימש תפקיד משמעותי כעוזרו של איציק ברוך לפני שתי עונות.

אדם לם (לילך וויס-רוזנברג)

זה לא פשוט להיות בן משפחה של אגדת עבר, אך לם תמיד יקבל נקודת השוואה לאביו בני, שהצליח במכבי נתניה. בליגה הלאומית מקטלגים אותך לא מעט על פי העונה הראשונה שלך, כאשר עונה טובה של לם, עשויה לבנות לו מעמד של מאמן לגיטימי בליגה השנייה בטיבה. העפלה לפלייאוף העליון תיחשב כהצלחה.

האצטדיון: אצטדיון "לויטה" בכפר סבא.

תחזית: 8-11.

הפועל עכו

מה עבר על הקבוצה בקיץ: לאחר שנים של דשדוש בין התחתית למאבק על הפלייאוף העליון, מאז הגיע איש העסקים צחי נקש ורכש את המועדון בתחילת העונה שעברה, המטרות בהפועל עכו השתנו. לאחר עונת למידה, בה הצטרף להכנות בשלב מאוחר, השנה מבחינתו של נקש המטרה היא ברורה.

בעכו מדברים על עלייה, כשכל סיום עונה אחר ייחשב ככישלון. שוער בכיר בדמותו של תומר ליטבינוב הגיע, כאשר קבלן העליות ריף מסיקה ושחקן ההתקפה אוסאמה חלאילה יצטרכו לתת את הטון בהתקפה ביחד עם ריצ'ארד קולה ורז טוויזר שנשארו מהעונה שעברה. ג'יי ליבנה ואביב קנריק מרכיבים קישור אחורי בכיר בליגה הלאומית.

המאמן: ירון הוכנבוים הוא שועל קרבות ותיק בליגה הלאומית. מי שהיה אחראי על מספר עליות מהליגה הלאומית לליגה הבכירה ואף אימן בה במדי הפועל נוף הגליל (וגם במדי הפועל עכו), יודע בכל מספר עונות, לנצל עונה בה הוא יכול להעפיל לליגת העל ולממש את הציפיות.

השנה, זו צריכה להיות העונה של הוכנבוים: לאורך הקריירה, הוא עמד במרבית היעדים שהוצבו לו בקבוצות השונות. הוכנבוים מתמחה בבניית הקבוצות, כאשר גם בעונה שעברה, לאחר חודש ינואר, הוא הצליח לייצב את הקבוצה שהייתה בתחתית ולהוביל אותה מרחק פסע מהעפלה לפלייאוף העליון. זו צריכה להיות העונה בה הוא חוזר לליגת העל.

האצטדיון: האצטדיון העירוני בעכו.

תחזית: 2-4.

ירון הוכנבוים (שחר גרוס)

מ.ס קריית ים

מה עבר על הקבוצה בקיץ: הקבוצה הצנועה מהצפון עשתה היסטוריה כשהעפילה לראשונה לליגה הלאומית. אז נכון, אם מסתכלים על ההיסטוריה, המטרה של קריית ים היא רק לשרוד בליגה, אבל לפחות אם מסתכלים על העבודה שלה בחלון ההעברות הנוכחי, אפשר לראות שהכוונות של המועדון הן מעט גבוהות יותר.

במועדון בנו צוות מקצועי רחב ומוכר, שעבד בליגת העל, בדמותם של מאמן השוערים ניר דוידוביץ', מאמן הכושר דוד בובליל והפיזיותרפיסט יקיר "סופגי" סבח ולפחות ברמת התנאים, מדובר בתנאים ברמה גבוהה. שחקני ליגת העל בולטים כדוגמת לידור כהן וכריסטיאן בלה אמורים להיות שוברי שוויון. אליהם ניתן להוסיף את הבלם תיירי אטונגו, שבלט בתחילת ההכנה.

המאמן: מאור סיסו הוא עוד אחד מהמאמנים החדשים העונה בליגה. סיסו, שחקן העבר, העפיל עם הקבוצה לליגה הלאומית ואף הצליח לתת פייט לבית"ר ירושלים בגביע המדינה אשתקד, כאשר הוא דוגל בכדורגל התקפי ומנסה ליישם את זה במגרש.

שחקני קריית ים חוגגים. תמונות שיהפכו לקבועות במהלך העונה? (שחר גרוס)

בתחילת העונה הנוכחית, הוא כבר הצליח לרשום לעצמו וי גדול, כשהעפיל עם הקבוצה לגמר גביע הטוטו בעונת הבכורה שלו בליגה הלאומית. כפי שכבר אמרנו, עונת בכורה מוצלחת כמאמן בליגה הלאומית, עוזרת לשם הטוב שנים קדימה. עבור סיסו, עונה טובה משמעותה התברגות של קריית ים באחד משמונה המקומות הראשונים.

אל הכוורת של צוות האימון, ניתן להוסיף את המנהל המקצועי אלדד שביט, אחד שכבר עבר דבר או שניים בכדורגל והעפיל עם בני סכנין לליגת העל. שביט, שועל קרבות ותיק בליגה הלאומית, אמור לתרום מהניסיון וכמובן היה לו חלק משמעותי בבניית הסגל.

האצטדיון: "טוטו עכו".

תחזית: 6-9.

מ.ס כפר קאסם

מה עבר על הקבוצה בקיץ: עד לפני מספר עונות, מ.ס כפר קאסם הייתה חברה די קבועה בקרבות הצמרת. אלא שהסנקציות מפיפ"א עשו את שלהם ובעונה שעברה הקבוצה, לא הצליחה להשתחל לפלייאוף העליון למרות שהייתה באזור לאורך שלבים רבים של העונה הסדירה.

אדהם האדיה. יצליח להתמודד עם האתגר? (שחר גרוס)

גם העונה, הסנקציות של פיפ"א עושות את שלהן ובמועדון יידעו רק לקראת סוף החודש מתי יוכלו להשתמש בשחקנים שהצטרפו: האם במחזור החמישי (אם העונש יומתק), האם בתחילת העונה (אם העונש יבוטל) והאם בחודש ינואר (אם לא יבוטל כלל). ההחלטה של פיפ"א תקבע אם זו תהיה עונה שבה המטרה היא רק הישרדות בליגה או מעבר לכך. יניב מזרחי, סגס תאמבי והקשר אנדרה דה סילבה חתמו ומוכנים להצטרף ברגע שיוכלו.

המאמן: אדהם האדיה הוא אחד המאמנים היותר מנוסים בליגה הלאומית. בעברו, הצליח להעפיל עם מכבי בני ריינה לליגת העל ולהיאבק עם הפועל אום אל פאחם על העלייה לליגת העל עד השלבים היחסית מאוחרים.

אלא שהשנה, מצפה לו כאמור אתגר לא פשוט, אך נראה שכמאמן שיודע להוציא את המקסימום מחניכיו וגם מסגלים לא הכי מוכשרים, הוא האיש המתאים לעמוד על הקווים בכפר קאסם. אם יצליח לקחת את הקבוצה לחוף מבטחים בשלב מוקדם, זו תהיה הצלחה.

האצטדיון: האצטדיון העירוני בבת ים.

תחזית: 11-14.

הפועל רעננה

מה עבר על הקבוצה בקיץ: חלון ההעברות הנוכחי של רעננה, היה די שקט. בגזרת הישראלים ניתן למצוא את איהב אבו אלשיך ומיקו ממן, כאשר החלוץ הזמבי גולדאן משאטה הצטרף גם הוא. רעננה תצטרך להתמודד ללא ניר עזריה ובעיקר ללא ניוטון וויליאמס, שהיה אחד הזרים הדומיננטיים בלאומית, נפצע לקראת סיום העונה והאופציה עליו לא מומשה.

ניוטון וויליאמס חוגג עם ניר ברקוביץ'. המאמן ייאלץ להסתדר ללא החלוץ (שחר גרוס)

עם הגעתו של אייל ברקוביץ', ברעננה ציפו להיאבק השנה בצמרת, לפחות לפי מדיניות הרכש, נראה שמקום בפלייאוף העליון העונה ייחשב כסיפור הצלחה עבור הקבוצה מהשרון. מה שנקרא, קבוצה שהיא "לא בשר ולא חלב". אבל קודם כל, אסור לקבוצה להסתבך בטעות במאבקי תחתית.

המאמן: ישנו פער גדול בין התדמית שמנסים לצייר לניר ברקוביץ', כאחד שמחליף יותר מדי קבוצות, לבין התוצאות שלו בשטח. אם מסתכלים על הקבוצות בהן עבד בשנים האחרונות ובמטרות שהציב לאורך הקריירה, כמעט בכל היעדים הוא עמד.

הוא הצליח להעלות את נס ציונה לליגת העל שם גם אימן (מטרה שהציב לעצמו עד גיל 40) וגם את רעננה הוא ייצב באופן יחסי כשהגיע באמצע העונה שעברה. ברקוביץ' אוהב אתגרים, אלא שהעונה הוא יצטרך להתמודד עם מטרה צנועה בשקט הפסטורלי בשרון: להתברג במרכז הטבלה.

האצטדיון: רמת גן (במחזורים הראשונים הוא לא יעמוד לרשות הקבוצה והיא תארח ב"לויטה" בכפר סבא).

תחזית: 8-11.

מכבי יפו

מה עבר על הקבוצה בקיץ: העונה האחרונה של מכבי יפו, היא לא אחת שירצו במועדון לזכור. מאז חזרו "הבולגרים", לליגת המשנה, כמעט בכל עונה הם התברגו בפלייאוף העליון, כשבחלק מהמקרים גם נאבקו בצמרת הגבוה. אשתקד, זה הסתיים בהישארות רשמית במחזורים האחרונים של הליגה ובקיץ הנוכחי למדו במועדון מטעויות.

גיל יצחק. ישחזר את הקדנציה הקודמת ביפו? (שחר גרוס)

במועדון יצאו למסע רכש נאה למדי, שכלל את החזרתו של אחד החלוצים הטובים בליגה, גיל יצחק, המשיך בצירופו של שחקן הכנף קינגסלי אינוסנט ששיחק בעונה שעברה בהפועל ראשל"צ והסתיים עם החתמתו של נתי חגאני להתקפה ושל גדעון אקווה לקישור האחורי. ביחד עם השארתו המשמעותית של מתן בית יעקב, הברומטר של הקבוצה באמצע, יפו אמורה השנה לדבר חזק בחלק העליון של הטבלה.

המאמן: בשנים האחרונות הוכח, שבמועדון שאלון זיו מקבל את המושכות ואת השקט להוביל, התוצאות מגיעות. בעונה שעברה, זה הסתיים בטונים מעט צורמים עם הפועל כפר סבא, אבל גם הקבוצה שבנה העפילה לפלייאוף העליון. הוא הצליח לייצב את יפו אליה הגיע בחודשים האחרונים והשנה גם הוא יודע שהציפיות שונות.

זיו כבר שתי עונות מחפש לעשות את קפיצת המדרגה לליגת העל, כאשר הוא היה לא רחוק מלחתום בהפועל פ"ת בעונה שעברה. בשביל להירשם שוב בפנקסים של קבוצות הליגה הראשונה, הוא יצטרף השנה להוביל את יפו לארבעת הראשונות בטבלה. אם הכול יתחבר לו, הוא גם עשוי להיאבק על העלייה.

אלון זיו (שחר גרוס)

האצטדיון: "בלומפילד" בתל אביב.

תחזית: 3-6.

הפועל נוף הגליל

מה עבר על הקבוצה בקיץ: העונה שעברה הייתה מהמסויטות של הקבוצה בליגה הלאומית, כך העיד המנכ"ל והאיש החזק במועדון גיל ברעם. נוף הגליל מצאה את עצמה שורדת רק בזכות משחקי המבחן וכל זאת כשעונה לפני כן היא עוד העפילה לפלייאוף העליון ולחצי גמר גביע המדינה.

אז ברעם, הבהיר בראיון ל-ONE עם תום העונה כי למד מטעויות ונראה שהסגל השנה נבנה בצורה יותר נכונה: מתן עמבר, מהשוערים היציבים בלאומית, חתם לעונה נוספת, כאשר שחקנים משמעותיים דוגמת דניאל מור יוסף, עידן גולן, מתנאל טדסה ופיטר אוניקאצ'י חתמו. נבו שדו התקדם לליגת העל, כאשר בנוף הגליל יצפו יותר מכל לכמות פציעות הרבה יותר נמוכה מהכמות החריגה אשתקד. עונה שקטה תתקבל בברכה במערכת הלב של ברעם. פלייאוף עליון? זה כבר בונוס.

המאמן: בשקט בשקט, אורי גוטמן, שלפני מספר עונות מונה למאמן ראשי בליגת העל בגיל 34, עבר לא מעט בקריירה. אל נוף הגליל הוא הגיע בשלהי העונה שעברה, לאחר תקופתו של מוטי איוניר, במטרה להשאיר את הקבוצה בליגה.

אורי גוטמן. יחפש עונה רגועה (רועי כפיר)

גוטמן, הצליח במשימה וידוע כאחד שיודע מהר מאוד לייצב קבוצות, אך אם ירצה לחזור לבמות של ליגת העל, הוא חייב לחזור ולעמוד בציפיות שניבאו לו ולרשום איזושהי עונה מרשימה, בדיוק כמו זו שהייתה לו בעבר בסקציה נס ציונה. את פתיחת העונה ליוותה אי ודאות אם ימשיך, אך לבסוף הוא נשאר וכעת הוא יצטרך לקחת את נוף הגליל לעונה רגועה.

האצטדיון: "גרין" בנוף הגליל.

תחזית: 8-11.

הפועל עפולה

מה עבר על הקבוצה בקיץ: עד לפני מספר שבועות, הקבוצה מבירת העמק בכלל לא תיארה שהיא תשחק בליגה השנייה. לאחר שהפכה לאחת הקבוצות החביבות בליגה השנייה, היא חוותה עונה רעה שהסתיימה בירידה, אך הודות לבעיות התקציביות בעירוני רמה"ש, עפולה חיה ובועטת.

הניהול התחלף, כאשר במקום שמעון פרי הוותיק שעשה עבודה טובה, מונה ליו"ר מוטי אלוש, כאשר חנן ממן הוא המנהל המקצועי. עפולה חוותה חבלי לידה לא קלים, נבנתה תוך כדי תנועה, כאשר גם עם פתיחת הליגה, היא בהליך בנייה וצירוף של שחקנים חדשים. קשה לסמן כרגע שחקנים משמעותיים מדי ואם להיות הוגנים, הישארות בליגה תהיה הישג ענק.

דניאל אומנסקי. אין לו הרבה להפסיד (חג'אג' רחאל)

המאמן: דניאל אומנסקי, אימן בעיקר במחלקות הנוער לאורך הקריירה, כאשר בשלהי העונה שעברה, הוא נזרק למים בניסיון אחרון של ראשי המועדון להציל את הקבוצה. אומנסקי החיה מעט את הקבוצה, אך זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. בסופו של דבר, למרות שחשב שיאמן בליגה א', הוא מקבל הזדמנות נוספת בלאומית.

למען האמת, לאומנסקי אין יותר מדי מה להפסיד. מאמן צעיר, שלא חזה עד אמצע העונה שעברה שיקבל קבוצה בוגרת באחת מהליגות הבכירות, מקבל צ'אנס בו הוא למען האמת יכול רק להפתיע. באזור הצפון, מספרים על איש מקצוע מוכשר. השנה, זו תהיה השנה שלו להוכיח את זה.

האצטדיון: אצטדיון "הסוכרייה" בעפולה.

תחזית: 11-14.

עירוני מודיעין

מה עבר על הקבוצה בקיץ: המועדון הצעיר מהשפלה רשם היסטוריה פרטית כשהעפיל לראשונה בתולדותיו לליגה השנייה בטיבה, אך מהר מאוד, למדו במועדון שהאתגר הוא לא רק מקצועי, כשעד קצת יותר מחודש וחצי, עוד היה חשש אם הקבוצה אכן תשחק בלאומית בשל בעיות בנושא רישום העמותה.

אך העניין סודר וקצת באיחור, מודיעין יצאה למסע הרכש: נכון לרגע זה, במועדון עוד נמצאים עמוק בשיחות לצירוף שחקנים חדשים, כאשר הם מכוונים גבוה עם פניות לשלומי אזולאי ועידו דוידוב. עד כה, השחקן המרכזי שהצטרף היה ניר לקס לקישור, כאשר לאור הנסיבות הלא פשוטות של תחילת העונה, המנכ"ל מאיר דרעי, המנהל המקצועי שי מאור והמאמן ארז בנודיס, מקווים לכמה שיותר שקט והישרדות בליגה ללא דפיקות לב.

שי מאור וארז בנודיס. יעשו הכל להשאיר את מודיעין בליגה (יונתן גינזבורג)

המאמן: ארז בנודיס הוא אחד המאמנים היותר מוכרים בליגה השנייה בטיבה בישראל. בשיאו, כמעט והוביל את הפועל כפ"ס לליגת העל, אך בשנים האחרונות, הוא השתקע יותר בליגה א' ורשם הצלחות עם הפועל הרצליה וכמובן שעם מודיעין.

אז העונה, הוא יחזור ללאומית לאחר מספר עונות, כאחד המאמנים המנוסים מבין 16 המאמנים, כשגם הוא יודע, שהוא מקבל צ'אנס בלתי חוזר לחזור לרמות הגבוהות יותר. ניסיון יש, כאשר הוא ראה כמעט הכול. אם הוא יצליח להתגבר על האיחור בהכנות ויצליח לגרום למודיעין להפוך לקבוצה לגיטימית בליגה, גם החזרה שלו לאחת משתי הליגות הבכירות תהיה רשמית.

האצטדיון: בת ים.