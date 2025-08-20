יאמין וקארו התאמנו עם נבחרת נוער ב'

נבחרת נוער ב', בהדרכתו של גיא צרפתי ועוזרו, יוסי שבחון, קיימה אתמול (שלישי) אימון חד יומי במגרש בית הנבחרות בקיבוץ שפיים, אליו הוזמנו 26 שחקנים, מרביתם ילידי 2008. חלקם הופיעו בנבחרות השונות, שני ילידי 2008 מקרבם הספיקו ללבוש את מדי קבוצת הבוגרים במשחקי גביע הטוטו - הקשר אמיתי יאמין ממ.ס אשדוד, שרשם העונה שלוש הופעות, והחלוץ לי און קארו שרשם הופעה אחת במדי הפועל כפר סבא.



בין השחקנים שנטלו חלק באימון היו גם הקשר ריף שרצקי (2008), נכדו של איזי - בעלי עירוני קרית שמונה. ריף שרצקי חתם בתחילת הקיץ על חוזה לשלוש עונות במכבי ת"א, אך כרטיס השחקן שלו הושאל לאחרונה להפועל רעננה.



הפועל ת"א זכתה לייצוג הרב ביותר של שחקנים ובהם שחקני ההגנה עידו אהרון, גיא אליגולשוילי ואופק צ'יפרוט, הקשרים איתמר חוסיד, נועם ג'ורג' ונהאי כהן ברגמן והחלוץ עומרי לוי. שוערה של קבוצת נערים א' בעונה שעברה, עידו זברו (2008), הגיע כנציגה של בית"ר ירושלים.

גיא צרפתי (חגי מיכאלי)





שישה שחקנים ייצגו את מכבי תל אביב, המגנים יהונתן קוצ'ר ולירוי אבריבאיה, הקשרים איתי מאהגר, ערן גינת, נועם יעקב ורוי גפני - בנו של רוני, כדורגלן העבר.



את מכבי פ"ת המגן ים שפונט ושחקן ההתקפה יהונתן שגב. את מכבי חיפה ייצגו השוער מארק גולנקוב, הבלם נעם שטיימפן, הקשרים ליאל נגת ונועם אלוק. את הפועל פ"ת ייצגו השוער נהוראי חבזו והבלם עומרי רוזנצוויג.