יום רביעי, 20.08.2025 שעה 20:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

אליאל פרץ ואיגור זלאטנוביץ' בספק לנתניה

צרות להפועל באר שבע: רגע לפני מחזור הפתיחה מול היהלומים, צמד השחקנים עדיין לא שב להתאמן ונמצא בסימן שאלה לקראת ההתמודדות: "יש לנו סגל עמוק"

|
אליאל פרץ (חג'אג' רחאל)
אליאל פרץ (חג'אג' רחאל)

הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת משחק פתיחת העונה נגד מכבי נתניה ביום ראשון וסיימה הערב (רביעי) יומיים של אימונים כפולים, בוקר וערב. מחר השחקנים יזכו ליום חופש וישובו להתאמן ביום שישי לקראת ההתמודדות.

מבחינת הסגל שיעמוד לרשות המאמן רן קוז'וק, ייעדרו בוודאות חמודי כנעאן ומיגל ויטור בגלל פציעות. מי שנמצאים עדיין בספק גדול הם אליאל פרץ ואיגור זלטאנוביץ'. השניים לא לקחו חלק באימון הערב ואם לא יהיה שיפור בסוף השבוע הם יחמיצו את המשחק נגד מכבי נתניה. 

"חוץ מהדלילות בהגנה שגם לה יהיה פיתרון בקרוב, יש לנו סגל עמוק שאמור לתקן את הרושם שיצרנו בפתיחת עונה, אבל נהיה חייבים להביא גם תשוקה", אמרו בקבוצה.

איגור זלאטנוביץאיגור זלאטנוביץ'. עדיין בספק למשחק מול האקסית (IMAGO)

בבאר שבע ממשיכים בחיפושים לצרף בלם זר ובלם ישראלי, כשהמועמד כרגע הוא חסן חילו שלא עבר בבקרה לבני סכנין בגלל סנקציות של פיפ"א.

